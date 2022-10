Portugal Masters Par Scores

Sunday At Dom Pedro Victoria Golf Course Quarteira, Portugal Purse: $1.7 million Yardage: 7,191; Par: 71 Final Round Jordan L.…

Sunday

At Dom Pedro Victoria Golf Course

Quarteira, Portugal

Purse: $1.7 million

Yardage: 7,191; Par: 71

Final Round

Jordan L. Smith, England 62-67-62-63—254 -30 Gavin Green, Malaysia 64-65-64-64—257 -27 Tapio Pulkkanen, Finland 66-64-68-64—262 -22 Eddie Pepperell, England 67-64-67-65—263 -21 Sebastian Heisele, Germany 67-64-65-69—265 -19 Hurly Long, Germany 65-67-66-67—265 -19 Joost Luiten, Netherlands 63-69-68-66—266 -18 David Drysdale, Scotland 66-68-65-68—267 -17 Mikko Korhonen, Finland 66-70-67-64—267 -17 Antoine Rozner, France 67-66-68-66—267 -17 Marcel Schneider, Germany 68-67-65-67—267 -17 Daniel Hillier, New Zealand 65-68-68-67—268 -16 Frederic Lacroix, France 67-66-71-64—268 -16 Joel Stalter, France 65-67-68-68—268 -16 Alex Fitzpatrick, England 71-66-67-65—269 -15 Edoardo Molinari, Italy 70-68-66-65—269 -15 Sebastian Soderberg, Sweden 67-68-66-68—269 -15 Ross Fisher, England 66-67-67-70—270 -14 Benjamin Hebert, France 66-64-69-71—270 -14 Rikard Karlberg, Sweden 66-65-70-69—270 -14 Mike Lorenzo-Vera, France 67-69-64-70—270 -14 Robert Macintyre, Scotland 68-69-66-67—270 -14 Renato Paratore, Italy 68-66-70-66—270 -14 Garrick Porteous, England 70-68-68-64—270 -14 Jason Scrivener, Australia 66-67-66-71—270 -14 Darius Van Driel, Netherlands 66-68-70-66—270 -14 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 65-70-63-73—271 -13 Filippo Celli, Italy 70-67-68-66—271 -13 Aaron Cockerill, Canada 68-65-70-68—271 -13 Taehee Lee, South Korea 67-67-69-68—271 -13 Richard Sterne, South Africa 68-69-68-66—271 -13 Sami Valimaki, Finland 66-69-67-69—271 -13 Jeff Winther, Denmark 63-70-70-68—271 -13 Maverick Antcliff, Australia 70-66-67-69—272 -12 Lucas Bjerregaard, Denmark 70-67-67-68—272 -12 Julien Brun, France 66-69-68-69—272 -12 Matthew Jordan, England 67-67-69-69—272 -12 Marcus Kinhult, Sweden 66-67-68-71—272 -12 David Law, Scotland 65-70-68-69—272 -12 Lukas Nemecz, Austria 69-67-68-68—272 -12 Daniel Van Tonder, South Africa 69-69-68-66—272 -12 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 65-66-71-70—272 -12 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 67-68-70-68—273 -11 Espen Kofstad, Norway 71-65-73-64—273 -11 Joakim Lagergren, Sweden 64-71-70-68—273 -11 Wilco Nienaber, South Africa 68-66-72-67—273 -11 Marcel Siem, Germany 68-70-68-67—273 -11 Matt Wallace, England 67-67-69-70—273 -11 Dale Whitnell, England 69-69-65-70—273 -11 Andrew Wilson, England 68-65-72-68—273 -11 Wil Besseling, Netherlands 68-67-70-69—274 -10 Ashley Chesters, England 67-68-69-70—274 -10 Niklas Lemke, Sweden 65-70-68-71—274 -10 Robin Roussel, France 64-68-70-72—274 -10 Kalle Samooja, Finland 70-64-72-68—274 -10 Oliver Wilson, England 69-66-70-69—274 -10 Marcus Helligkilde, Denmark 71-65-67-72—275 -9 Matthew Southgate, England 69-66-72-68—275 -9 Ricardo Santos, Portugal 69-69-69-69—276 -8 Andy Sullivan, England 69-69-72-66—276 -8 David Horsey, England 73-64-71-69—277 -7 Jazz Janewattananond, Thailand 70-68-69-70—277 -7 Daniel Gavins, England 67-71-70-70—278 -6 David Howell, England 69-69-73-67—278 -6 Yannik Paul, Germany 66-69-70-73—278 -6 Ross McGowan, England 68-70-71-70—279 -5 Marc Warren, Scotland 66-71-72-70—279 -5 Kristoffer Broberg, Sweden 67-70-71-72—280 -4 Scott Hend, Australia 67-67-71-75—280 -4 Tomas Guimaraes Bessa, Portugal 67-71-69-74—281 -3 Masahiro Kawamura, Japan 69-67-70-78—284 E Gregory Havret, France 70-68-69-79—286 +2 Chris Wood, England 66-71-73-76—286 +2

