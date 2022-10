Open de Espana Scores

Thursday At Club de Campo Villa de Madrid Madrid Purse: $1.7 million Yardage: 7,112; Par: 71 First Round Kiradech Aphibarnrat,…

Thursday

At Club de Campo Villa de Madrid

Madrid

Purse: $1.7 million

Yardage: 7,112; Par: 71

First Round

Kiradech Aphibarnrat, Thailand 33-30—63 Darius Van Driel, Netherlands 32-31—63 Wu Ashun, China 31-32—63 Matthieu Pavon, France 30-34—64 Jon Rahm, Spain 34-30—64 Joakim Lagergren, Sweden 32-32—64 Stephen Gallacher, Scotland 33-32—65 David Drysdale, Scotland 33-32—65 Hennie Du Plessis, South Africa 33-32—65 Luis Masaveu, Spain 35-31—66 Niklas Norgaard Moller, Denmark 33-33—66 Alejandro Canizares, Spain 32-34—66 Alvaro Quiros, Spain 33-33—66 Paul Waring, England 34-33—67 Min Woo Lee, Australia 31-36—67 Eddie Pepperell, England 35-32—67 Raphael Jacquelin, France 33-34—67 Victor Dubuisson, France 35-32—67 Renato Paratore, Italy 32-35—67 Brandon Stone, South Africa 33-34—67 Pablo Larrazabal, Spain 34-34—68 Jorge Campillo, Spain 35-33—68 Daniel Van Tonder, South Africa 35-33—68 Mike Lorenzo-Vera, France 35-33—68 Edoardo Molinari, Italy 33-35—68 Sami Valimaki, Finland 34-34—68 Quim Vidal, Spain 34-34—68 Ricardo Santos, Portugal 34-34—68 Hui-Lin Zhang, China 35-33—68 Antonio Hortal, Spain 32-36—68 Dan Bradbury, England 37-32—69 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 35-34—69 Zander Lombard, South Africa 36-33—69 Angel Hidalgo, Spain 33-36—69 Tristen Strydom, South Africa 34-35—69 Maverick Antcliff, Australia 35-34—69 Niall Kearney, Ireland 35-34—69 Oliver Wilson, England 35-34—69 Craig Howie, Scotland 32-37—69 Marcel Siem, Germany 36-33—69 Wil Besseling, Netherlands 35-34—69 Jonathan Caldwell, Northern Ireland 35-34—69 James Morrison, England 36-33—69 Oliver Farr, Wales 36-33—69 Bobby Bai, China 35-34—69 Alex Esmatges, Spain 35-34—69 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 34-36—70 Niklas Lemke, Sweden 37-33—70 Marc Warren, Scotland 33-37—70 Yannik Paul, Germany 34-36—70 Juan Salama, Spain 37-33—70 Santiago Tarrio, Spain 33-37—70 Dave Coupland, England 35-35—70 Jazz Janewattananond, Thailand 35-35—70 Ben Evans, England 37-33—70 Tommy Fleetwood, England 36-34—70 Chris Wood, England 33-37—70 Grant Forrest, Scotland 36-34—70 Daan Huizing, Netherlands 35-35—70 Tyler Koivisto, United States 35-35—70 David Law, Scotland 34-36—70 Jeremy Paul, Germany 34-36—70 Nacho Elvira, Spain 32-38—70 Carlos Pigem, Spain 37-33—70 Lee Slattery, England 34-36—70 Benjamin Hebert, France 35-35—70 Jesper Kennegard, Sweden 35-35—70 Hugo Leon, Chile 35-35—70 Louis De Jager, South Africa 34-37—71 Steven Brown, England 36-35—71 Joachim B. Hansen, Denmark 37-34—71 Marcus Helligkilde, Denmark 36-35—71 Joost Luiten, Netherlands 37-34—71 Lucas Bjerregaard, Denmark 37-34—71 Paul Dunne, Ireland 37-34—71 Daniel Gavins, England 36-35—71 Rikard Karlberg, Sweden 36-35—71 Espen Kofstad, Norway 35-36—71 Joel Stalter, France 36-35—71 Darren Fichardt, South Africa 34-37—71 David Horsey, England 37-34—71 Chase Hanna, United States 36-35—71 Gavin Moynihan, Ireland 37-34—71 Richie Ramsay, Scotland 36-35—71 Ross McGowan, England 37-34—71 Jacobo Pastor, Spain 36-35—71 Jason Scrivener, Australia 36-35—71 Pep Angles, Spain 38-33—71 Richard McEvoy, England 33-38—71 Ashley Chesters, England 37-35—72 Wilco Nienaber, South Africa 37-35—72 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 38-34—72 Haydn Porteous, South Africa 39-33—72 Andrew Wilson, England 38-34—72 Eduardo De La Riva, Spain 39-33—72 John Catlin, United States 37-35—72 Thriston Lawrence, South Africa 37-35—72 Bernd Ritthammer, Germany 35-37—72 Jordi Garcia, Spain 37-35—72 Frederic Lacroix, France 36-37—73 Jack Singh Brar, England 37-36—73 Thomas Aiken, South Africa 37-36—73 Graeme Storm, England 39-34—73 Filippo Celli, Italy 38-35—73 Andrea Pavan, Italy 35-38—73 Ondrej Lieser, Czech Republic 39-34—73 Zach Murray, Australia 37-37—74 Rafa Cabrera Bello, Spain 35-39—74 Mikko Korhonen, Finland 37-37—74 Samuel Del Val, Spain 39-35—74 Lucas Vacarisas, Spain 37-37—74 Cormac Sharvin, Northern Ireland 37-37—74 Matt Ford, England 38-36—74 Julian Suri, United States 37-37—74 Thomas Bjorn, Denmark 37-38—75 Lorenzo Gagli, Italy 38-37—75 Tom Lewis, England 38-37—75 Ross Fisher, England 37-38—75 Alavaro Arizabaleta, Colombia 38-37—75 Bjorn Hellgren, Sweden 40-35—75 Pedro Oriol, Spain 37-39—76 Robin Roussel, France 40-36—76 Oliver Fisher, England 38-38—76 David Carey, Ireland 39-37—76 Adri Arnaus, Spain 40-36—76 Kristoffer Broberg, Sweden 39-37—76 Nino Bertasio, Italy 40-37—77 Daniel Berna Manzanares, Spain 38-40—78 Hugo Esposito, Spain 44-39—83

