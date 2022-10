NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Tennessee 6 450 3306 551.0 Ohio St. 6 404 3262 543.7 TCU 6…

G Plays Yds Yds Pg Tennessee 6 450 3306 551.0 Ohio St. 6 404 3262 543.7 TCU 6 411 3160 526.7 Georgia 7 509 3686 526.6 UCF 6 458 3151 525.2 James Madison 6 473 3118 519.7 Alabama 7 488 3593 513.3 Oregon 6 439 3075 512.5 Washington 7 528 3586 512.3 North Carolina 7 495 3542 506.0 UCLA 6 423 3034 505.7 Georgia Southern 7 556 3539 505.6 North Texas 7 512 3527 503.9 Mississippi 7 514 3520 502.9 SMU 6 447 2942 490.3 UTSA 7 536 3423 489.0 W. Kentucky 7 522 3422 488.9 Arkansas 7 531 3420 488.6 Texas Tech 6 522 2905 484.2 Southern Cal 7 474 3327 475.3 East Carolina 7 504 3323 474.7 Michigan 7 479 3315 473.6 Utah 7 493 3309 472.7 Oklahoma 7 522 3303 471.9 Arizona 7 503 3262 466.0 Miami 6 467 2793 465.5 Florida St. 7 474 3255 465.0 West Virginia 6 463 2774 462.3 South Alabama 6 444 2773 462.2 Baylor 6 423 2771 461.8 Maryland 7 478 3212 458.9 Coastal Carolina 7 476 3207 458.1 Oklahoma St. 6 461 2733 455.5 Appalachian St. 6 413 2699 449.8 UAB 6 390 2697 449.5 Purdue 7 543 3126 446.6 LSU 7 508 3101 443.0 Minnesota 6 404 2653 442.2 Wake Forest 6 428 2643 440.5 Air Force 7 476 3082 440.3 Kansas 7 422 3070 438.6 Louisville 6 433 2623 437.2 Tulsa 6 441 2622 437.0 Ohio 7 479 3058 436.9 Georgia St. 6 431 2620 436.7 FAU 7 523 3049 435.6 Cincinnati 6 388 2613 435.5 Duke 7 468 3041 434.4 Texas 7 454 3035 433.6 Syracuse 6 391 2597 432.8 Kent St. 7 497 3016 430.9 Pittsburgh 6 424 2583 430.5 Florida 7 418 3011 430.1 Mississippi St. 7 486 2993 427.6 BYU 7 447 2976 425.1 Nebraska 7 488 2969 424.1 Army 6 386 2540 423.3 Tulane 7 486 2942 420.3 Memphis 7 500 2941 420.1 Oregon St. 7 462 2928 418.3 Clemson 7 496 2922 417.4 Illinois 7 539 2910 415.7 Penn St. 6 411 2486 414.3 Kansas St. 6 399 2420 403.3 Liberty 7 490 2823 403.3 Houston 6 434 2418 403.0 Ball St. 7 550 2819 402.7 Toledo 7 469 2817 402.4 N. Illinois 7 481 2805 400.7 Troy 7 470 2796 399.4 Marshall 6 448 2394 399.0 Buffalo 7 525 2791 398.7 Stanford 6 414 2386 397.7 Louisiana Tech 6 399 2369 394.8 Cent. Michigan 7 537 2763 394.7 Northwestern 6 474 2366 394.3 Wisconsin 7 439 2738 391.1 South Carolina 6 389 2334 389.0 California 6 410 2288 381.3 Notre Dame 6 406 2274 379.0 Auburn 7 461 2643 377.6 Missouri 6 406 2243 373.8 Kentucky 7 449 2616 373.7 Charlotte 7 444 2613 373.3 San Jose St. 6 388 2234 372.3 Navy 6 456 2219 369.8 Iowa St. 7 487 2587 369.6 Fresno St. 6 390 2216 369.3 Washington St. 7 451 2585 369.3 UTEP 7 498 2578 368.3 Utah St. 7 515 2578 368.3 Arkansas St. 7 499 2523 360.4 Middle Tennessee 7 506 2520 360.0 E. Michigan 7 447 2519 359.9 UNLV 7 440 2507 358.1 Virginia 6 408 2141 356.8 Indiana 7 553 2493 356.1 Old Dominion 6 367 2133 355.5 NC State 7 494 2485 355.0 Arizona St. 6 362 2120 353.3 South Florida 7 427 2472 353.1 Rice 6 385 2110 351.7 Michigan St. 7 434 2443 349.0 Vanderbilt 7 438 2429 347.0 Louisiana-Monroe 7 444 2423 346.1 Akron 7 505 2379 339.9 Texas State 7 485 2366 338.0 Boise St. 6 390 2026 337.7 Southern Miss. 6 372 2021 336.8 Bowling Green 7 487 2346 335.1 Rutgers 6 399 2004 334.0 Texas A&M 6 354 2001 333.5 Georgia Tech 6 390 1992 332.0 Louisiana-Lafayette 6 388 1984 330.7 Hawaii 7 480 2304 329.1 FIU 6 430 1951 325.2 Virginia Tech 7 487 2253 321.9 Boston College 6 391 1835 305.8 W. Michigan 7 456 2140 305.7 Miami (Ohio) 7 432 2122 303.1 Wyoming 7 427 2081 297.3 Nevada 7 473 2037 291.0 Uconn 8 496 2320 290.0 Colorado 6 387 1713 285.5 Temple 6 376 1707 284.5 San Diego St. 6 361 1706 284.3 New Mexico St. 7 389 1818 259.7 New Mexico 7 429 1812 258.9 Colorado St. 6 362 1484 247.3 Umass 7 457 1701 243.0 Iowa 6 350 1434 239.0

