NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Tennessee 4 303 2237 559.2 TCU 4 264 2198 549.5 Ohio St. 5…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Tennessee 4 303 2237 559.2 TCU 4 264 2198 549.5 Ohio St. 5 330 2648 529.6 Alabama 5 335 2625 525.0 Georgia 5 359 2607 521.4 North Carolina 5 350 2536 507.2 Washington 5 368 2533 506.6 UCLA 5 362 2532 506.4 SMU 4 314 2025 506.2 UTSA 5 381 2504 500.8 Georgia Southern 5 399 2500 500.0 W. Kentucky 5 363 2498 499.6 Oregon 5 369 2495 499.0 Minnesota 5 362 2476 495.2 East Carolina 5 352 2431 486.2 UCF 4 318 1930 482.5 Florida St. 5 340 2408 481.6 Oklahoma 5 363 2407 481.4 Southern Cal 5 336 2402 480.4 Oklahoma St. 4 298 1913 478.2 Maryland 5 333 2383 476.6 Arizona 5 368 2380 476.0 North Texas 6 444 2856 476.0 Texas Tech 5 419 2378 475.6 Mississippi 5 366 2351 470.2 Coastal Carolina 5 338 2320 464.0 Florida 5 313 2319 463.8 Tulsa 5 390 2313 462.6 James Madison 4 305 1845 461.2 Air Force 5 330 2303 460.6 Arkansas 5 382 2293 458.6 Michigan 5 324 2283 456.6 FAU 6 444 2738 456.3 West Virginia 5 389 2274 454.8 Utah 5 340 2268 453.6 Appalachian St. 5 339 2263 452.6 Miami 4 312 1797 449.2 BYU 5 330 2229 445.8 Ball St. 5 401 2227 445.4 Duke 5 320 2221 444.2 LSU 5 365 2218 443.6 Penn St. 5 360 2218 443.6 Kent St. 5 350 2208 441.6 Syracuse 5 336 2208 441.6 Mississippi St. 5 354 2200 440.0 Cincinnati 5 328 2199 439.8 Nebraska 5 370 2189 437.8 Clemson 5 365 2188 437.6 Baylor 5 351 2181 436.2 South Alabama 5 371 2157 431.4 Wake Forest 5 364 2155 431.0 Louisville 5 357 2150 430.0 Purdue 5 367 2145 429.0 Oregon St. 5 323 2142 428.4 Illinois 5 378 2123 424.6 Marshall 5 382 2118 423.6 UNLV 5 350 2115 423.0 Ohio 5 352 2114 422.8 Kansas 5 288 2100 420.0 Georgia St. 5 352 2099 419.8 Pittsburgh 5 353 2087 417.4 Texas 5 304 2087 417.4 Army 4 254 1666 416.5 Cent. Michigan 5 386 2071 414.2 Fresno St. 4 261 1649 412.2 Liberty 5 357 2055 411.0 Stanford 4 272 1642 410.5 Troy 5 349 2052 410.4 Kansas St. 5 341 2032 406.4 Northwestern 5 406 2024 404.8 Memphis 5 353 2012 402.4 UAB 4 249 1606 401.5 California 5 335 1991 398.2 Tulane 5 332 1987 397.4 South Carolina 5 328 1978 395.6 Toledo 5 341 1978 395.6 N. Illinois 5 326 1971 394.2 Arkansas St. 5 381 1970 394.0 Houston 5 353 1955 391.0 Auburn 5 333 1945 389.0 Wisconsin 5 307 1940 388.0 NC State 5 356 1923 384.6 Indiana 5 404 1920 384.0 Iowa St. 5 361 1908 381.6 Washington St. 5 316 1904 380.8 Charlotte 6 395 2281 380.2 Middle Tennessee 5 347 1893 378.6 E. Michigan 5 327 1880 376.0 Vanderbilt 5 313 1876 375.2 Missouri 5 334 1873 374.6 Louisiana Tech 4 264 1485 371.2 Michigan St. 5 319 1852 370.4 Rice 5 334 1849 369.8 Notre Dame 4 272 1477 369.2 Buffalo 5 384 1845 369.0 Kentucky 5 313 1839 367.8 Southern Miss. 4 242 1471 367.8 San Jose St. 4 256 1470 367.5 Virginia 5 349 1822 364.4 Utah St. 5 374 1774 354.8 Texas State 5 360 1739 347.8 South Florida 5 312 1732 346.4 UTEP 6 409 2077 346.2 Arizona St. 5 300 1723 344.6 Texas A&M 5 282 1678 335.6 Rutgers 5 331 1656 331.2 Bowling Green 5 342 1642 328.4 Louisiana-Lafayette 5 325 1632 326.4 Akron 5 358 1614 322.8 Old Dominion 5 319 1608 321.6 Virginia Tech 5 347 1593 318.6 Boston College 5 319 1587 317.4 Boise St. 5 320 1583 316.6 Georgia Tech 5 317 1580 316.0 Hawaii 5 351 1566 313.2 Louisiana-Monroe 5 316 1561 312.2 FIU 4 289 1219 304.8 Navy 4 278 1219 304.8 Miami (Ohio) 5 317 1518 303.6 W. Michigan 5 318 1508 301.6 Wyoming 6 367 1777 296.2 Temple 5 305 1414 282.8 Nevada 5 326 1402 280.4 Colorado 5 318 1385 277.0 Uconn 6 366 1595 265.8 New Mexico St. 6 341 1593 265.5 San Diego St. 5 290 1289 257.8 Umass 5 340 1248 249.6 New Mexico 5 286 1224 244.8 Iowa 5 284 1211 242.2 Colorado St. 4 240 967 241.8

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.