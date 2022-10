NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Illinois 7 409 1548 221.1 Boise St. 6 341 1414 235.7 Georgia 7…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Illinois 7 409 1548 221.1 Boise St. 6 341 1414 235.7 Georgia 7 390 1729 247.0 Michigan 7 434 1750 250.0 Ohio St. 6 340 1521 253.5 Minnesota 6 340 1582 263.7 Iowa 6 415 1588 264.7 Syracuse 6 351 1613 268.8 Air Force 7 357 1987 283.9 Rutgers 6 365 1715 285.8 James Madison 6 364 1732 288.7 Iowa St. 7 415 2028 289.7 Marshall 6 364 1744 290.7 Kentucky 7 409 2068 295.4 San Jose St. 6 372 1774 295.7 Alabama 7 469 2072 296.0 Tulane 7 447 2094 299.1 NC State 7 427 2176 310.9 Cincinnati 6 455 1879 313.2 UAB 6 405 1915 319.2 South Alabama 6 379 1957 326.2 New Mexico 7 432 2307 329.6 Wisconsin 7 437 2311 330.1 Missouri 6 382 1983 330.5 Florida St. 7 474 2324 332.0 Pittsburgh 6 398 2023 337.2 LSU 7 433 2366 338.0 Appalachian St. 6 382 2033 338.8 UCF 6 408 2035 339.2 Clemson 7 488 2378 339.7 Liberty 7 491 2386 340.9 Troy 7 500 2387 341.0 UCLA 6 424 2069 344.8 Rice 6 354 2074 345.7 Mississippi 7 499 2422 346.0 Miami 6 354 2080 346.7 Notre Dame 6 395 2083 347.2 Miami (Ohio) 7 478 2432 347.4 Texas 7 511 2432 347.4 Purdue 7 441 2440 348.6 Baylor 6 416 2100 350.0 Utah 7 415 2451 350.1 Louisiana-Lafayette 6 425 2126 354.3 South Carolina 6 405 2126 354.3 Kansas St. 6 418 2127 354.5 UTEP 7 438 2492 356.0 Temple 6 409 2138 356.3 Virginia Tech 7 466 2505 357.9 Toledo 7 500 2513 359.0 Oregon St. 7 456 2517 359.6 Louisville 6 381 2168 361.3 Texas State 7 473 2532 361.7 W. Kentucky 7 540 2540 362.9 Navy 6 344 2184 364.0 Texas A&M 6 426 2192 365.3 Texas Tech 6 397 2202 367.0 Washington St. 7 486 2571 367.3 Southern Miss. 6 429 2208 368.0 Cent. Michigan 7 504 2580 368.6 Boston College 6 411 2230 371.7 Oregon 6 390 2240 373.3 West Virginia 6 367 2247 374.5 New Mexico St. 7 485 2622 374.6 Virginia 6 427 2250 375.0 Mississippi St. 7 469 2626 375.1 Washington 7 454 2630 375.7 UNLV 7 484 2636 376.6 California 6 410 2269 378.2 Penn St. 6 440 2271 378.5 Utah St. 7 488 2662 380.3 Southern Cal 7 462 2671 381.6 Maryland 7 531 2684 383.4 Wake Forest 6 428 2306 384.3 W. Michigan 7 457 2692 384.6 Buffalo 7 427 2693 384.7 Umass 7 456 2698 385.4 Fresno St. 6 417 2318 386.3 Wyoming 7 489 2715 387.9 East Carolina 7 460 2717 388.1 Georgia Tech 6 458 2337 389.5 Auburn 7 495 2737 391.0 Nevada 7 470 2742 391.7 Arkansas St. 7 442 2750 392.9 FAU 7 463 2750 392.9 N. Illinois 7 458 2759 394.1 San Diego St. 6 413 2365 394.2 E. Michigan 7 493 2765 395.0 Uconn 8 559 3163 395.4 Tulsa 6 413 2395 399.2 TCU 6 440 2400 400.0 Colorado St. 6 447 2405 400.8 Duke 7 486 2815 402.1 Ball St. 7 542 2824 403.4 BYU 7 497 2831 404.4 Northwestern 6 413 2436 406.0 Arizona St. 6 438 2451 408.5 Stanford 6 391 2459 409.8 Army 6 394 2482 413.7 Houston 6 436 2482 413.7 Coastal Carolina 7 456 2896 413.7 Memphis 7 515 2937 419.6 Louisiana-Monroe 7 470 2955 422.1 Michigan St. 7 499 2956 422.3 Tennessee 6 466 2552 425.3 Middle Tennessee 7 526 2985 426.4 Florida 7 504 3005 429.3 UTSA 7 514 3010 430.0 Indiana 7 544 3013 430.4 SMU 6 455 2594 432.3 Oklahoma St. 6 478 2624 437.3 Georgia St. 6 440 2630 438.3 Kansas 7 529 3076 439.4 Hawaii 7 465 3097 442.4 FIU 6 422 2666 444.3 Oklahoma 7 532 3130 447.1 Bowling Green 7 515 3143 449.0 Kent St. 7 487 3146 449.4 Old Dominion 6 472 2706 451.0 Arizona 7 458 3179 454.1 Arkansas 7 492 3201 457.3 Akron 7 478 3254 464.9 North Texas 7 525 3280 468.6 Nebraska 7 561 3302 471.7 Colorado 6 420 2841 473.5 North Carolina 7 532 3334 476.3 Georgia Southern 7 515 3400 485.7 South Florida 7 488 3417 488.1 Louisiana Tech 6 439 2945 490.8 Vanderbilt 7 497 3456 493.7 Ohio 7 527 3700 528.6 Charlotte 7 492 3735 533.6

