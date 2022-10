NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg James Madison 4 231 875 218.8 Minnesota 5 254 1110 222.0 Illinois 5…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg James Madison 4 231 875 218.8 Minnesota 5 254 1110 222.0 Illinois 5 301 1146 229.2 Boise St. 5 280 1181 236.2 Alabama 5 327 1182 236.4 Michigan 5 309 1260 252.0 Iowa 5 340 1272 254.4 Iowa St. 5 288 1277 255.4 Tulane 5 321 1298 259.6 Ohio St. 5 292 1319 263.8 Georgia 5 280 1322 264.4 Syracuse 5 282 1358 271.6 Utah 5 285 1393 278.6 Air Force 5 261 1394 278.8 NC State 5 314 1400 280.0 Temple 5 340 1401 280.2 Marshall 5 301 1406 281.2 Rutgers 5 299 1411 282.2 LSU 5 297 1469 293.8 Kentucky 5 301 1487 297.4 South Alabama 5 324 1506 301.2 Cincinnati 5 391 1516 303.2 San Jose St. 4 249 1227 306.8 Virginia Tech 5 321 1551 310.2 UAB 4 273 1252 313.0 Mississippi 5 356 1578 315.6 Purdue 5 326 1580 316.0 Wisconsin 5 302 1581 316.2 UCF 4 252 1266 316.5 UCLA 5 347 1590 318.0 Baylor 5 342 1600 320.0 Pittsburgh 5 321 1620 324.0 Florida St. 5 338 1647 329.4 West Virginia 5 295 1657 331.4 Auburn 5 336 1659 331.8 Clemson 5 340 1664 332.8 Mississippi St. 5 329 1665 333.0 Missouri 5 336 1686 337.2 Texas State 5 337 1690 338.0 BYU 5 342 1691 338.2 Miami 4 220 1353 338.2 Miami (Ohio) 5 330 1692 338.4 Toledo 5 338 1696 339.2 Appalachian St. 5 317 1699 339.8 Washington 5 324 1707 341.4 Penn St. 5 361 1708 341.6 UTEP 6 379 2096 349.3 Rice 5 275 1763 352.6 W. Kentucky 5 383 1763 352.6 Umass 5 315 1765 353.0 Texas Tech 5 311 1768 353.6 Virginia 5 351 1777 355.4 Notre Dame 4 268 1422 355.5 New Mexico 5 324 1778 355.6 UNLV 5 342 1783 356.6 Oregon St. 5 321 1790 358.0 Navy 4 245 1434 358.5 Southern Cal 5 325 1793 358.6 Texas A&M 5 356 1793 358.6 Arkansas St. 5 293 1807 361.4 South Carolina 5 342 1827 365.4 Liberty 5 356 1828 365.6 Texas 5 389 1834 366.8 East Carolina 5 321 1835 367.0 TCU 4 291 1474 368.5 Louisiana-Lafayette 5 359 1850 370.0 Kansas St. 5 356 1851 370.2 Louisville 5 322 1855 371.0 Washington St. 5 345 1858 371.6 Boston College 5 347 1866 373.2 Duke 5 339 1867 373.4 Oregon 5 323 1884 376.8 Troy 5 378 1889 377.8 W. Michigan 5 318 1896 379.2 Wake Forest 5 354 1899 379.8 Tulsa 5 336 1905 381.0 Louisiana-Monroe 5 338 1907 381.4 Northwestern 5 345 1921 384.2 Kansas 5 365 1923 384.6 Fresno St. 4 278 1544 386.0 California 5 341 1944 388.8 Coastal Carolina 5 338 1947 389.4 Maryland 5 381 1960 392.0 New Mexico St. 6 413 2353 392.2 Middle Tennessee 5 376 1961 392.2 Southern Miss. 4 305 1584 396.0 Oklahoma St. 4 291 1587 396.8 Arizona St. 5 351 1993 398.6 Wyoming 6 418 2396 399.3 Uconn 6 410 2398 399.7 SMU 4 283 1600 400.0 Memphis 5 357 2001 400.2 Arizona 5 315 2004 400.8 San Diego St. 5 355 2023 404.6 Tennessee 4 310 1628 407.0 Utah St. 5 354 2041 408.2 Houston 5 361 2044 408.8 E. Michigan 5 352 2056 411.2 Cent. Michigan 5 372 2057 411.4 Georgia Tech 5 383 2059 411.8 Michigan St. 5 361 2059 411.8 Army 4 266 1652 413.0 Colorado St. 4 286 1657 414.2 FAU 6 412 2489 414.8 Nevada 5 344 2091 418.2 Buffalo 5 295 2093 418.6 Indiana 5 386 2102 420.4 Florida 5 362 2107 421.4 Oklahoma 5 389 2115 423.0 Stanford 4 262 1716 429.0 Ball St. 5 389 2161 432.2 Arkansas 5 336 2162 432.4 Georgia St. 5 363 2179 435.8 N. Illinois 5 351 2184 436.8 Georgia Southern 5 348 2204 440.8 UTSA 5 366 2206 441.2 Louisiana Tech 4 282 1773 443.2 Kent St. 5 352 2241 448.2 Old Dominion 5 392 2252 450.4 North Carolina 5 378 2254 450.8 Vanderbilt 5 358 2286 457.2 FIU 4 281 1831 457.8 North Texas 6 450 2776 462.7 Nebraska 5 392 2346 469.2 Akron 5 355 2356 471.2 Hawaii 5 328 2403 480.6 South Florida 5 341 2439 487.8 Bowling Green 5 392 2488 497.6 Colorado 5 346 2544 508.8 Charlotte 6 416 3225 537.5 Ohio 5 385 2889 577.8

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.