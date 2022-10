NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 7 425 2,519 23 359.9 Army 6 327 1,901 19…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 7 425 2,519 23 359.9 Army 6 327 1,901 19 316.8 Mississippi 7 330 1,900 24 271.4 UCF 6 280 1,567 19 261.2 Navy 6 369 1,531 12 255.2 North Texas 7 303 1,759 13 251.3 Kansas St. 6 256 1,467 15 244.5 UAB 6 254 1,464 18 244.0 Michigan 7 293 1,692 24 241.7 Oregon 6 233 1,450 19 241.7 Arkansas 7 337 1,680 14 240.0 Alabama 7 253 1,659 16 237.0 Georgia St. 6 282 1,406 10 234.3 TCU 6 217 1,375 20 229.2 Ohio St. 6 228 1,368 16 228.0 Minnesota 6 259 1,364 20 227.3 Oklahoma 7 310 1,558 17 222.6 Florida 7 234 1,492 20 213.1 James Madison 6 276 1,276 16 212.7 UCLA 6 231 1,269 15 211.5 Marshall 6 283 1,261 12 210.2 Louisville 6 251 1,243 16 207.2 Kansas 7 252 1,447 18 206.7 Duke 7 263 1,441 18 205.9 Kent St. 7 309 1,435 14 205.0 Florida St. 7 254 1,431 15 204.4 Tennessee 6 261 1,219 19 203.2 FAU 7 290 1,397 9 199.6 Illinois 7 317 1,392 9 198.9 Georgia 7 246 1,377 24 196.7 Toledo 7 285 1,353 14 193.3 N. Illinois 7 282 1,351 15 193.0 Pittsburgh 6 244 1,158 17 193.0 Utah 7 270 1,347 19 192.4 West Virginia 6 229 1,148 16 191.3 Syracuse 6 233 1,131 12 188.5 Uconn 8 328 1,495 10 186.9 Boise St. 6 228 1,113 10 185.5 Baylor 6 237 1,108 18 184.7 Oregon St. 7 271 1,289 18 184.1 Southern Cal 7 236 1,275 15 182.1 Liberty 7 282 1,261 15 180.1 Texas 7 253 1,259 13 179.9 North Carolina 7 257 1,255 14 179.3 Penn St. 6 217 1,074 13 179.0 San Diego St. 6 222 1,056 5 176.0 Coastal Carolina 7 273 1,227 11 175.3 Utah St. 7 294 1,217 5 173.9 LSU 7 260 1,214 19 173.4 South Florida 7 241 1,204 14 172.0 Notre Dame 6 238 1,024 8 170.7 Wisconsin 7 263 1,194 13 170.6 Auburn 7 264 1,190 14 170.0 Clemson 7 266 1,190 15 170.0 Miami (Ohio) 7 276 1,184 8 169.1 Umass 7 333 1,168 6 166.9 East Carolina 7 235 1,160 13 165.7 Missouri 6 228 992 10 165.3 South Alabama 6 233 989 12 164.8 Appalachian St. 6 210 975 10 162.5 Rutgers 6 235 965 9 160.8 Maryland 7 226 1,114 16 159.1 Buffalo 7 292 1,100 13 157.1 Cincinnati 6 196 941 12 156.8 Oklahoma St. 6 233 934 15 155.7 Nebraska 7 267 1,083 16 154.7 Tulane 7 281 1,079 16 154.1 Georgia Tech 6 210 919 6 153.2 Wyoming 7 254 1,051 5 150.1 Vanderbilt 7 239 1,050 10 150.0 BYU 7 215 1,034 10 147.7 Wake Forest 6 239 886 10 147.7 Georgia Southern 7 208 1,030 15 147.1 UTSA 7 261 1,018 14 145.4 South Carolina 6 204 870 17 145.0 Ball St. 7 251 1,012 8 144.6 W. Kentucky 7 213 1,011 11 144.4 Miami 6 217 863 11 143.8 Houston 6 215 851 8 141.8 Memphis 7 262 976 15 139.4 E. Michigan 7 248 973 12 139.0 New Mexico St. 7 229 973 10 139.0 SMU 6 193 831 12 138.5 UNLV 7 238 956 13 136.6 Cent. Michigan 7 252 955 11 136.4 Arizona St. 6 190 818 11 136.3 Hawaii 7 225 952 12 136.0 NC State 7 249 941 6 134.4 New Mexico 7 280 937 10 133.9 Purdue 7 232 932 12 133.1 UTEP 7 250 929 6 132.7 Louisiana-Monroe 7 266 928 11 132.6 Washington 7 227 926 18 132.3 Stanford 6 212 790 8 131.7 Arizona 7 215 921 9 131.6 Virginia 6 195 778 8 129.7 California 6 182 772 7 128.7 Rice 6 205 760 10 126.7 Southern Miss. 6 209 747 7 124.5 Nevada 7 259 869 15 124.1 Texas A&M 6 172 721 6 120.2 Texas Tech 6 218 715 11 119.2 Fresno St. 6 191 701 10 116.8 Louisiana-Lafayette 6 190 698 4 116.3 W. Michigan 7 251 807 9 115.3 Colorado 6 195 683 5 113.8 Old Dominion 6 170 681 7 113.5 Kentucky 7 256 794 6 113.4 Bowling Green 7 235 790 5 112.9 Ohio 7 215 790 12 112.9 Northwestern 6 211 674 7 112.3 Arkansas St. 7 269 770 13 110.0 Tulsa 6 211 655 9 109.2 Virginia Tech 7 238 751 8 107.3 FIU 6 185 642 3 107.0 Michigan St. 7 201 743 11 106.1 Middle Tennessee 7 233 735 11 105.0 San Jose St. 6 179 613 11 102.2 Iowa St. 7 218 712 6 101.7 Charlotte 7 191 681 6 97.3 Texas State 7 231 671 4 95.9 Mississippi St. 7 162 662 8 94.6 Louisiana Tech 6 184 565 5 94.2 Washington St. 7 174 623 5 89.0 Troy 7 226 607 7 86.7 Indiana 7 215 581 8 83.0 Iowa 6 188 493 5 82.2 Temple 6 182 478 4 79.7 Colorado St. 6 200 460 1 76.7 Boston College 6 187 417 4 69.5 Akron 7 208 471 9 67.3

