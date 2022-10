NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 5 294 1,849 15 369.8 Army 4 219 1,209 13…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 5 294 1,849 15 369.8 Army 4 219 1,209 13 302.2 UCF 4 199 1,103 10 275.8 Kansas St. 5 218 1,336 15 267.2 Mississippi 5 233 1,309 17 261.8 TCU 4 143 1,007 15 251.8 Alabama 5 171 1,257 13 251.4 Minnesota 5 235 1,225 18 245.0 Arkansas 5 251 1,162 11 232.4 Oregon 5 192 1,144 12 228.8 Ohio St. 5 182 1,131 15 226.2 Marshall 5 239 1,122 10 224.4 Michigan 5 198 1,109 19 221.8 Oklahoma 5 211 1,104 12 220.8 UAB 4 163 882 11 220.5 Kent St. 5 228 1,095 10 219.0 Kansas 5 179 1,093 16 218.6 James Madison 4 193 865 11 216.2 Georgia St. 5 228 1,071 7 214.2 North Texas 6 256 1,284 9 214.0 UCLA 5 193 1,066 13 213.2 Florida 5 169 1,051 15 210.2 Louisville 5 205 1,045 13 209.0 Florida St. 5 192 1,019 12 203.8 Utah 5 195 1,017 12 203.4 FAU 6 237 1,212 8 202.0 Duke 5 188 1,002 14 200.4 LSU 5 194 980 15 196.0 Liberty 5 204 974 9 194.8 Illinois 5 218 973 8 194.6 Tennessee 4 173 774 15 193.5 Toledo 5 200 967 12 193.4 Penn St. 5 195 963 12 192.6 San Diego St. 5 187 961 5 192.2 Coastal Carolina 5 201 952 8 190.4 Syracuse 5 203 952 11 190.4 Baylor 5 202 939 16 187.8 North Carolina 5 179 938 11 187.6 Appalachian St. 5 189 934 10 186.8 West Virginia 5 192 931 13 186.2 Georgia Southern 5 164 926 14 185.2 N. Illinois 5 192 924 10 184.8 Southern Cal 5 169 919 13 183.8 Umass 5 249 911 3 182.2 Oregon St. 5 184 894 14 178.8 Georgia 5 169 893 15 178.6 Miami 4 165 714 11 178.5 Nebraska 5 215 889 14 177.8 Vanderbilt 5 176 883 9 176.6 Navy 4 223 704 4 176.0 Clemson 5 190 879 13 175.8 Maryland 5 161 870 12 174.0 South Florida 5 170 862 12 172.4 East Carolina 5 170 860 9 172.0 Miami (Ohio) 5 192 850 5 170.0 Rutgers 5 197 850 8 170.0 Wisconsin 5 186 849 11 169.8 UNLV 5 191 843 13 168.6 Missouri 5 186 842 8 168.4 Uconn 6 240 1,006 6 167.7 Pittsburgh 5 201 832 11 166.4 E. Michigan 5 181 824 9 164.8 Oklahoma St. 4 151 656 9 164.0 Tulane 5 198 803 11 160.6 Notre Dame 4 159 640 7 160.0 Auburn 5 191 797 10 159.4 Boise St. 5 176 797 8 159.4 South Alabama 5 192 794 10 158.8 Texas 5 160 772 10 154.4 Virginia 5 170 772 7 154.4 Wyoming 6 215 921 5 153.5 SMU 4 141 613 8 153.2 Utah St. 5 207 766 2 153.2 BYU 5 156 763 7 152.6 Houston 5 192 754 7 150.8 Stanford 4 143 603 6 150.8 Georgia Tech 5 173 739 6 147.8 W. Kentucky 5 153 738 7 147.6 California 5 159 736 7 147.2 Memphis 5 186 736 11 147.2 New Mexico St. 6 198 867 9 144.5 Cincinnati 5 159 720 10 144.0 Louisiana-Monroe 5 196 716 10 143.2 Washington 5 165 713 10 142.6 Purdue 5 151 702 9 140.4 Arkansas St. 5 211 700 13 140.0 Rice 5 182 696 9 139.2 South Carolina 5 162 691 15 138.2 Ball St. 5 168 689 5 137.8 Arizona 5 157 680 7 136.0 UTSA 5 180 675 10 135.0 Nevada 5 192 666 12 133.2 Wake Forest 5 197 665 6 133.0 NC State 5 165 664 6 132.8 Southern Miss. 4 146 531 5 132.8 Arizona St. 5 158 662 9 132.4 Texas A&M 5 147 651 6 130.2 Michigan St. 5 145 637 9 127.4 W. Michigan 5 184 632 7 126.4 New Mexico 5 190 631 8 126.2 Tulsa 5 193 630 8 126.0 UTEP 6 212 748 4 124.7 Fresno St. 4 120 498 7 124.5 Buffalo 5 202 617 8 123.4 Cent. Michigan 5 160 611 8 122.2 Northwestern 5 184 595 7 119.0 Louisiana-Lafayette 5 156 592 4 118.4 Hawaii 5 155 583 8 116.6 Texas Tech 5 177 567 9 113.4 Colorado 5 160 565 4 113.0 Iowa St. 5 166 560 5 112.0 Virginia Tech 5 178 547 5 109.4 Ohio 5 149 537 5 107.4 Middle Tennessee 5 168 532 9 106.4 Texas State 5 174 532 2 106.4 Indiana 5 158 526 7 105.2 Bowling Green 5 162 515 3 103.0 Charlotte 6 167 564 4 94.0 Mississippi St. 5 115 467 5 93.4 San Jose St. 4 120 373 8 93.2 Louisiana Tech 4 113 371 4 92.8 Washington St. 5 125 459 5 91.8 Iowa 5 158 441 5 88.2 FIU 4 126 352 1 88.0 Kentucky 5 172 434 4 86.8 Temple 5 155 419 4 83.8 Troy 5 157 399 5 79.8 Akron 5 154 391 3 78.2 Boston College 5 157 389 4 77.8 Old Dominion 5 139 357 3 71.4 Colorado St. 4 133 184 0 46.0

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.