NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg Colorado 5 220 1471 16 294.2 Charlotte 6 264 1520 17 253.3 Tulsa 6 276 1438 13 239.7 Hawaii 6 224 1399 18 233.2 Arizona 6 221 1373 17 228.8 Georgia Southern 6 240 1345 14 224.2 Army 5 212 1109 12 221.8 Louisiana Tech 5 199 1103 12 220.6 South Florida 6 220 1313 16 218.8 Oklahoma 6 268 1287 14 214.5 Stanford 5 184 1035 9 207.0 Fresno St. 5 212 1016 11 203.2 Utah St. 6 255 1206 9 201.0 North Texas 6 233 1171 12 195.2 New Mexico St. 6 261 1156 16 192.7 Akron 6 237 1153 18 192.2 Texas A&M 6 244 1139 3 189.8 Ball St. 6 268 1138 15 189.7 Old Dominion 5 217 948 9 189.6 FIU 5 184 934 11 186.8 Florida 6 252 1116 12 186.0 Nebraska 6 225 1116 14 186.0 Bowling Green 6 224 1087 13 181.2 Georgia Tech 6 262 1086 10 181.0 Georgia St. 6 248 1080 10 180.0 Umass 6 232 1075 16 179.2 Nevada 6 236 1067 9 177.8 Buffalo 6 197 1065 11 177.5 SMU 5 203 882 10 176.4 Northwestern 6 241 1056 9 176.0 South Carolina 6 245 1048 10 174.7 BYU 6 250 1047 9 174.5 Ohio 6 213 1046 13 174.3 UTSA 6 228 1046 12 174.3 FAU 6 229 1039 8 173.2 North Carolina 6 234 1007 8 167.8 Arizona St. 6 228 1001 14 166.8 San Diego St. 6 212 1000 9 166.7 Kent St. 6 229 999 11 166.5 Auburn 6 226 983 16 163.8 Virginia 6 244 978 9 163.0 UTEP 7 243 1095 10 156.4 Vanderbilt 6 201 933 12 155.5 Florida St. 6 235 932 6 155.3 Michigan St. 6 229 921 6 153.5 Toledo 6 232 921 10 153.5 E. Michigan 6 225 920 11 153.3 Colorado St. 5 191 765 12 153.0 Boston College 6 222 916 13 152.7 Southern Cal 6 200 916 10 152.7 Wake Forest 6 232 896 4 149.3 UAB 5 187 745 8 149.0 Uconn 7 252 1039 13 148.4 Rice 5 146 741 8 148.2 Arkansas 6 205 887 15 147.8 Southern Miss. 5 206 739 7 147.8 Wyoming 7 254 1032 10 147.4 Texas Tech 6 217 879 10 146.5 Indiana 6 255 878 5 146.3 W. Michigan 6 218 873 9 145.5 Notre Dame 5 173 725 4 145.0 Cent. Michigan 6 229 866 10 144.3 Louisiana-Monroe 6 203 856 13 142.7 Oregon St. 6 187 855 11 142.5 Middle Tennessee 6 234 842 10 140.3 UCF 5 170 700 5 140.0 Air Force 6 183 835 8 139.2 Duke 6 205 835 4 139.2 Missouri 6 205 834 9 139.0 Houston 6 209 832 9 138.7 Mississippi St. 6 185 831 9 138.5 Virginia Tech 6 204 830 11 138.3 Liberty 6 228 829 8 138.2 Utah 6 189 819 8 136.5 Arkansas St. 6 210 812 10 135.3 Tulane 6 230 811 2 135.2 LSU 6 209 809 5 134.8 TCU 5 181 670 7 134.0 Louisville 6 211 803 7 133.8 Kentucky 6 198 798 7 133.0 Kansas St. 6 202 797 3 132.8 San Jose St. 5 181 660 3 132.0 Temple 5 205 656 3 131.2 N. Illinois 6 208 784 6 130.7 W. Kentucky 6 236 780 7 130.0 Louisiana-Lafayette 5 170 641 8 128.2 Texas State 6 193 768 14 128.0 Cincinnati 6 268 761 7 126.8 Texas 6 225 757 7 126.2 Pittsburgh 6 193 752 9 125.3 Appalachian St. 6 216 741 11 123.5 UNLV 6 214 724 7 120.7 Kansas 6 216 722 9 120.3 California 5 150 599 6 119.8 Oklahoma St. 5 178 594 6 118.8 Maryland 6 204 711 6 118.5 Coastal Carolina 6 214 709 7 118.2 Mississippi 6 227 707 3 117.8 Wisconsin 6 196 701 8 116.8 New Mexico 6 191 696 7 116.0 Washington 6 206 696 6 116.0 Troy 6 216 693 7 115.5 East Carolina 6 213 685 4 114.2 NC State 6 166 678 6 113.0 Iowa 6 219 664 2 110.7 Washington St. 6 206 663 3 110.5 Memphis 6 199 658 7 109.7 Miami 5 164 510 4 102.0 Boise St. 6 208 608 5 101.3 West Virginia 5 156 503 8 100.6 South Alabama 5 150 502 3 100.4 UCLA 6 195 594 7 99.0 Oregon 6 161 588 8 98.0 Purdue 6 197 582 3 97.0 Baylor 5 170 484 4 96.8 Syracuse 5 140 475 5 95.0 Ohio St. 6 188 559 4 93.2 Rutgers 6 190 550 7 91.7 Iowa St. 6 180 546 4 91.0 Georgia 6 154 538 1 89.7 Tennessee 5 160 446 5 89.2 Miami (Ohio) 6 189 533 8 88.8 Navy 5 154 432 3 86.4 Alabama 6 212 507 4 84.5 Michigan 6 187 490 3 81.7 Minnesota 5 115 407 2 81.4 Penn St. 5 135 398 3 79.6 Marshall 5 145 356 3 71.2 Illinois 6 173 403 1 67.2 Clemson 6 174 382 2 63.7 James Madison 5 148 210 3 42.0

