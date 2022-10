NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg F.Harris, UTSA 6 277 2251 375.2 D.Maye, North Carolina 6 259 2211 368.5…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg F.Harris, UTSA 6 277 2251 375.2 D.Maye, North Carolina 6 259 2211 368.5 A.Reed, W. Kentucky 6 291 2148 358.0 M.Penix, Washington 6 262 2063 343.8 W.Rogers, Mississippi St. 6 296 2050 341.7 K.Rourke, Ohio 6 256 2045 340.8 T.Mordecai, SMU 5 232 1692 338.4 H.Hooker, Tennessee 5 185 1663 332.6 K.Vantrease, Georgia Southern 6 297 1974 329.0 S.Sanders, Oklahoma St. 5 227 1635 327.0 T.Centeio, James Madison 5 189 1601 320.2 H.Ahlers, East Carolina 6 262 1918 319.7 J.De Laura, Arizona 6 266 1904 317.3 J.Plumlee, UCF 5 226 1574 314.8 B.Nix, Oregon 6 226 1857 309.5 S.Bennett, Georgia 6 221 1850 308.3 A.O’Connell, Purdue 5 231 1534 306.8 T.Tagovailoa, Maryland 6 230 1819 303.2 M.Duggan, TCU 5 159 1509 301.8 S.Hartman, Wake Forest 5 194 1506 301.2 C.Cordeiro, San Jose St. 5 222 1494 298.8 C.Tune, Houston 6 284 1780 296.7 D.Brin, Tulsa 6 232 1778 296.3 D.Uiagalelei, Clemson 6 257 1773 295.5 C.Williams, Southern Cal 6 241 1768 294.7 G.McCall, Coastal Carolina 6 208 1748 291.3 C.Stroud, Ohio St. 6 170 1741 290.2 D.Thompson-Robinson, UCLA 6 205 1741 290.2 D.Irons, Akron 6 306 1736 289.3 G.Shrader, Syracuse 5 189 1443 288.6 M.Cunningham, Louisville 5 206 1425 285.0 C.Brice, Appalachian St. 6 233 1706 284.3 M.Pratt, Tulane 5 177 1412 282.4 S.Henigan, Memphis 6 264 1690 281.7 N.Perry, FAU 6 242 1690 281.7 K.Jefferson, Arkansas 5 202 1408 281.6 C.Rising, Utah 6 207 1688 281.3 C.Schlee, Kent St. 6 210 1669 278.2 G.Watson, Troy 5 198 1368 273.6 C.Cunningham, Middle Tennessee 6 271 1637 272.8 J.Paddock, Ball St. 6 272 1637 272.8 J.Hall, BYU 6 227 1635 272.5 B.Young, Alabama 5 152 1356 271.2 W.Levis, Kentucky 5 182 1353 270.6 J.Dart, Mississippi 6 182 1614 269.0 D.Gabriel, Oklahoma 5 158 1341 268.2 C.Ward, Washington St. 6 262 1606 267.7 R.Leonard, Duke 6 216 1602 267.0 M.McDonald, Bowling Green 5 221 1321 264.2 C.Reynolds, Charlotte 4 137 1050 262.5 J.Daniels, LSU 6 252 1574 262.3 R.Hilinski, Northwestern 6 264 1572 262.0 C.Bradley, South Alabama 5 190 1309 261.8 D.Smith, Texas Tech 6 282 1568 261.3 J.Travis, Florida St. 6 184 1565 260.8 B.Armstrong, Virginia 6 279 1558 259.7 D.Richardson, Cent. Michigan 6 281 1554 259.0 T.Van Dyke, Miami 5 197 1292 258.4 A.Aune, North Texas 6 195 1527 254.5 B.Bryant, Cincinnati 6 216 1522 253.7 H.Dekkers, Iowa St. 6 269 1518 253.0 D.Grainger, Georgia St. 6 216 1517 252.8 D.Finn, Toledo 6 206 1502 250.3 C.Snyder, Buffalo 6 252 1490 248.3 J.Plummer, California 5 201 1227 245.4 A.Richardson, Florida 6 192 1468 244.7 C.Bazelak, Indiana 6 327 1466 244.3 H.Wolff, Old Dominion 5 203 1216 243.2 C.Thompson, Nebraska 6 212 1449 241.5 A.Martinez, Kansas St. 6 229 1446 241.0 T.Morgan, Minnesota 5 130 1194 238.8 T.McKee, Stanford 5 182 1193 238.6 J.Blackman, Arkansas St. 6 219 1424 237.3 G.Hardison, UTEP 7 280 1644 234.9 J.Daniels, Kansas 6 170 1407 234.5 T.Powell, E. Michigan 4 143 936 234.0 J.Daniels, West Virginia 5 194 1169 233.8 B.Shapen, Baylor 5 164 1152 230.4 B.Cook, Missouri 6 225 1380 230.0 G.Wells, Virginia Tech 6 245 1373 228.8 J.Sims, Georgia Tech 6 261 1369 228.2 D.Brumfield, UNLV 6 203 1368 228.0 L.Hatcher, Texas State 6 243 1367 227.8 P.McNeil, Louisiana Tech 5 146 1131 226.2 K.Slovis, Pittsburgh 5 165 1125 225.0 T.McMahon, Rice 5 168 1123 224.6 T.Buchner, Notre Dame 2 74 440 220.0 S.Clifford, Penn St. 5 163 1097 219.4 S.Rattler, South Carolina 6 204 1314 219.0 Q.Ewers, Texas 3 70 656 218.7 G.Bohanon, South Florida 6 207 1288 214.7 J.Salopek, W. Michigan 5 199 1071 214.2 G.Mertz, Wisconsin 6 163 1284 214.0 J.Haener, Fresno St. 4 118 847 211.8 D.Leary, NC State 6 216 1266 211.0 P.Thorne, Michigan St. 6 212 1256 209.3 P.Jurkovec, Boston College 6 235 1251 208.5 C.Rogers, Louisiana-Monroe 6 210 1243 207.2 J.McCarthy, Michigan 6 141 1242 207.0 B.Morton, Texas Tech 3 101 619 206.3 C.Nolan, Oregon St. 5 127 1014 202.8 G.James, FIU 5 201 1012 202.4 E.Warner, Temple 4 114 808 202.0 T.DeVito, Illinois 6 201 1197 199.5 E.Hampton, N. Illinois 4 134 792 198.0 K.Salter, Liberty 5 133 981 196.2 H.Card, Texas 5 124 969 193.8 L.Bonner, Utah St. 4 122 770 192.5 R.Ashford, Auburn 6 182 1148 191.3 D.Pyne, Notre Dame 4 107 760 190.0 D.Hopkins, UAB 5 123 949 189.8 E.Jones, Arizona St. 6 196 1134 189.0 R.Lombardi, N. Illinois 3 64 544 181.3 A.Peasley, Wyoming 7 214 1239 177.0 M.Wright, Vanderbilt 4 100 703 175.8 B.Schager, Hawaii 5 153 873 174.6 O.McCown, Colorado 3 101 516 172.0 H.Colombi, Marshall 5 149 859 171.8 Z.Wilcke, Southern Miss. 4 133 681 170.2 H.King, Texas A&M 5 134 839 167.8 X.Williams, Charlotte 3 79 488 162.7 A.Swann, Vanderbilt 5 122 813 162.6 D.McBride, UAB 4 87 641 160.2 T.Finley, Auburn 3 69 471 157.0 B.Gulbranson, Oregon St. 3 61 470 156.7 A.Smith, Miami (Ohio) 6 155 903 150.5 C.Legas, Utah St. 4 111 591 147.8 B.Domann, Louisville 3 56 441 147.0 C.Brown, Illinois 6 152 879 146.5 K.Laborn, Marshall 5 132 731 146.2 N.Cox, Nevada 6 164 869 144.8 M.Ibrahim, Minnesota 4 89 567 141.8 S.Petras, Iowa 6 191 846 141.0 I.Abanikanda, Pittsburgh 6 129 830 138.3 M.Kendrick, New Mexico 6 175 817 136.2 A.Smith, E. Michigan 4 82 538 134.5 T.Lavatai, Navy 5 125 671 134.2 C.Fields, Louisiana-Lafayette 5 112 626 125.2 H.Daniels, Air Force 6 109 747 124.5 E.Simon, Rutgers 6 143 740 123.3 Z.Charbonnet, UCLA 5 87 615 123.0 B.Corum, Michigan 6 118 735 122.5 C.Millen, Colorado St. 5 133 596 119.2 B.Roberts, Air Force 6 120 709 118.2 H.Bachmeier, Boise St. 4 106 471 117.8 R.Sanders, Arkansas 6 125 695 115.8 M.Johnson, Texas A&M 5 101 575 115.0 T.Green, Boise St. 5 86 559 111.8 B.Allen, Wisconsin 6 107 667 111.2 D.Vaughn, Kansas St. 6 120 661 110.2 S.Tucker, Syracuse 5 110 546 109.2 Z.Turner, Uconn 7 179 760 108.6 L.Fife, Fresno St. 4 79 433 108.2 A.Grant, Nebraska 6 133 647 107.8 B.Robinson, Texas 6 110 645 107.5 J.Bennett, Liberty 5 105 537 107.4 J.Ott, California 5 73 533 106.6 S.Evans, E. Michigan 6 117 633 105.5 G.Campiotti, Umass 6 166 631 105.2 C.Steele, Ball St. 6 136 610 101.7 J.Milroe, Alabama 5 75 508 101.6 B.Wooldridge, Louisiana-Lafayette 5 87 507 101.4 N.Carter, Uconn 4 65 405 101.2 M.Williams, Ohio St. 5 64 497 99.4 T.Tyler, Army 5 70 492 98.4 C.Ballard, Army 5 70 491 98.2 Q.Judkins, Mississippi 6 96 581 96.8 T.Dye, Southern Cal 6 90 571 95.2 K.Miller, TCU 5 69 474 94.8 X.Valladay, Arizona St. 6 96 566 94.3 A.Robbins, UNLV 6 117 561 93.5 L.Webb, South Alabama 5 91 465 93.0 N.Singleton, Penn St. 5 63 463 92.6 G.Holani, Boise St. 6 107 549 91.5 M.Cooper, Kent St. 6 125 542 90.3 B.Burmeister, San Diego St. 5 109 448 89.6 D.Hunter, Liberty 6 89 536 89.3 J.Gibbs, Alabama 6 64 532 88.7 P.Agyei-Obese, James Madison 4 54 354 88.5 D.Achane, Texas A&M 6 97 528 88.0 C.Beasley, Coastal Carolina 6 87 524 87.3 T.Henderson, Ohio St. 5 69 436 87.2 J.White, Georgia Southern 6 91 521 86.8 K.Mitchell, East Carolina 5 56 433 86.6 E.Gray, Oklahoma 6 79 519 86.5 F.Gore, Southern Miss. 5 81 429 85.8 L.McCammon, FAU 6 84 512 85.3 R.Davis, Vanderbilt 6 108 507 84.5 C.Tyler, Utah St. 6 115 505 84.2 C.McClelland, Cincinnati 6 76 502 83.7 J.Mims, Fresno St. 5 87 409 81.8 G.Frakes, New Mexico St. 6 79 489 81.5 T.Ward, Florida St. 6 72 488 81.3 R.Reese, Baylor 5 72 400 80.0 B.Battie, South Florida 6 74 473 78.8 H.Waylee, N. Illinois 6 97 472 78.7 Z.Evans, Mississippi 6 79 469 78.2 C.Donaldson, West Virginia 5 56 389 77.8 J.Eldridge, Air Force 6 53 460 76.7 T.Gregg, Georgia St. 6 101 460 76.7

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.