NCAA FBS Individual Scoring

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg B.Corum, Michigan 5 0 0 0 60 12.0 M.Ibrahim, Minnesota 4 0 0 0 48 12.0 D.McBride, UAB 3 0 0 0 36 12.0 E.Smith, Stanford 2 0 0 0 24 12.0 J.Podlesny, Georgia 5 22 12 13 58 11.6 C.Boomer, UCF 2 6 6 6 23 11.5 M.Cunningham, Louisville 5 0 0 0 54 10.8 A.Martinez, Kansas St. 5 0 0 0 54 10.8 A.Robbins, UNLV 5 0 0 0 54 10.8 B.Robinson, Texas 5 0 0 0 54 10.8 B.Auburn, Texas 5 22 10 12 52 10.4 B.Potter, Clemson 5 22 10 11 52 10.4 A.Szmyt, Syracuse 5 22 10 11 52 10.4 M.Dennis, Wake Forest 5 24 9 10 51 10.2 J.Moody, Michigan 5 26 8 9 50 10.0 W.Reichard, Alabama 5 32 6 7 50 10.0 B.Narveson, W. Kentucky 5 28 7 10 49 9.8 A.Broussard, Rice 5 0 0 0 48 9.6 K.Laborn, Marshall 5 0 0 0 48 9.6 M.Lloyd, South Carolina 5 0 0 0 48 9.6 M.Williams, Ohio St. 5 0 0 0 48 9.6 A.Borregales, Miami 4 17 7 9 38 9.5 N.Barr-Mira, UCLA 5 23 8 10 47 9.4 P.Henry, Washington 5 22 8 8 46 9.2 C.Lewis, Oregon 5 24 7 7 45 9.0 C.McGrath, Tennessee 4 24 4 5 36 9.0 A.McNulty, Buffalo 5 16 10 11 45 9.0 J.Mims, Fresno St. 4 0 0 0 36 9.0 A.Raynor, Georgia Southern 5 24 7 7 45 9.0 B.Snead, Arkansas St. 4 0 0 0 36 9.0 T.Tyler, Army 4 0 0 0 36 9.0 H.Mevis, Missouri 5 14 10 13 44 8.8 T.Brown, Oklahoma St. 4 23 4 4 35 8.8 J.Hoyland, Wyoming 6 13 13 14 52 8.7 B.Baxa, Houston 5 17 9 12 43 8.6 C.Ham, Duke 5 22 7 11 43 8.6 C.Legg, West Virginia 5 19 8 8 43 8.6 Z.Long, Tulsa 5 22 7 10 43 8.6 D.Lynch, Southern Cal 5 28 5 7 43 8.6 M.Trickett, Minnesota 5 25 6 7 43 8.6 C.Rogers, SMU 4 19 5 6 34 8.5 I.Abanikanda, Pittsburgh 5 0 0 0 42 8.4 J.Cowing, Arizona 5 0 0 0 42 8.4 C.Jones, Purdue 5 0 0 0 42 8.4 J.Noyes, Utah 5 27 5 5 42 8.4 J.Ott, California 5 0 0 0 42 8.4 R.Reese, Baylor 5 0 0 0 42 8.4 B.Roberts, Air Force 5 0 0 0 42 8.4 W.Sheppard, Vanderbilt 5 0 0 0 42 8.4 W.Shipley, Clemson 5 0 0 0 42 8.4 T.Spears, Tulane 5 0 0 0 42 8.4 B.VonGunten, Ball St. 5 15 9 11 42 8.4 L.Webb, South Alabama 5 0 0 0 42 8.4 J.White, Georgia Southern 5 0 0 0 42 8.4 E.Mooney, North Texas 6 26 8 9 50 8.3 C.Dunn, NC State 5 20 7 7 41 8.2 D.Guajardo, South Alabama 5 21 7 7 41 8.2 D.Gutierrez, UNLV 5 23 6 6 41 8.2 C.Ryland, Maryland 5 20 7 8 41 8.2 J.Sackett, UTSA 5 23 6 8 41 8.2 C.Tennant, Kansas St. 5 19 8 10 41 8.2 U.Bentley, Mississippi 3 0 0 0 24 8.0 B.Bourgeois, Southern Miss. 4 14 6 7 32 8.0 J.Fleming, Ohio St. 3 0 0 0 24 8.0 C.Howard, Memphis 5 20 7 7 40 8.0 N.Ruggles, Ohio St. 5 34 2 3 40 8.0 T.Siggers, SMU 3 0 0 0 24 8.0 K.Thornton, James Madison 4 0 0 0 32 8.0 L.Wester, FAU 6 0 0 0 48 8.0 M.Wright, Vanderbilt 3 0 0 0 24 8.0 D.Zvada, Arkansas St. 5 19 7 7 40 8.0 N.Burnette, North Carolina 5 27 4 5 39 7.8 T.Cluckey, Toledo 5 21 6 8 39 7.8 R.Coe, Cincinnati 5 27 4 7 39 7.8 C.Griffin, Illinois 5 18 7 11 39 7.8 Z.Rankin, Middle Tennessee 5 21 6 6 39 7.8 B.Sauls, Pittsburgh 5 21 6 9 39 7.8 Z.Schmit, Oklahoma 5 24 5 6 39 7.8 G.Baechle, UTEP 6 13 11 12 46 7.7 M.Dapore, Air Force 5 14 8 9 38 7.6 K.Hensley, Coastal Carolina 5 23 5 7 38 7.6 X.Valladay, Arizona St. 5 0 0 0 38 7.6 I.Bowser, UCF 4 0 0 0 30 7.5 Z.Charbonnet, UCLA 4 0 0 0 30 7.5 T.Franklin, Miami 4 0 0 0 30 7.5 A.Goodwin, LSU 4 0 0 0 30 7.5 T.Horton, Colorado St. 4 0 0 0 30 7.5 M.Major, Oklahoma 4 0 0 0 30 7.5 K.Miller, TCU 4 0 0 0 30 7.5 H.Parrish, Miami 4 0 0 0 30 7.5 T.Schive, San Jose St. 4 12 6 10 30 7.5 J.Small, Tennessee 4 0 0 0 30 7.5 B.Talton, Nevada 4 12 6 7 30 7.5 C.Wise, James Madison 4 23 2 4 29 7.2 J.Addison, Southern Cal 5 0 0 0 36 7.2 B.Allen, Wisconsin 5 0 0 0 36 7.2 C.Brown, Arizona St. 5 12 8 9 36 7.2 B.Buce, Troy 5 15 7 8 36 7.2 C.Campbell, Indiana 5 12 8 9 36 7.2 D.Clark, UTSA 5 0 0 0 36 7.2 M.Cooper, Kent St. 5 0 0 0 36 7.2 C.Donaldson, West Virginia 5 0 0 0 36 7.2 C.Ducking, Mississippi St. 5 0 0 0 36 7.2 E.Egbuka, Ohio St. 5 0 0 0 36 7.2 Z.Franklin, UTSA 5 0 0 0 36 7.2 O.Hampton, North Carolina 5 0 0 0 36 7.2 R.Harris, East Carolina 5 0 0 0 36 7.2 M.Harrison, Ohio St. 5 0 0 0 36 7.2 D.Hishaw, Kansas 5 0 0 0 36 7.2 D.Hunter, Liberty 5 0 0 0 36 7.2 A.Jennings, Old Dominion 5 0 0 0 36 7.2 C.Johnson, East Carolina 5 0 0 0 36 7.2 Q.Judkins, Mississippi 5 0 0 0 36 7.2 A.Littleton, Maryland 5 0 0 0 36 7.2 D.Parson, Hawaii 5 0 0 0 36 7.2 F.Peasant, Middle Tennessee 5 0 0 0 36 7.2 M.Ruffolo, Kentucky 5 16 7 9 36 7.2 T.Scott, Cincinnati 5 0 0 0 36 7.2 T.Taua, Nevada 5 0 0 0 36 7.2 B.Thomas, Memphis 5 0 0 0 36 7.2 S.Tucker, Syracuse 5 0 0 0 36 7.2 J.Turner, Louisville 5 16 7 8 36 7.2 G.Dubose, Charlotte 6 0 0 0 42 7.0 A.Glass, Kent St. 5 14 7 10 35 7.0 J.Oldroyd, BYU 5 20 5 10 35 7.0 T.Wolff, Texas Tech 5 14 7 9 35 7.0 M.Suarez, FAU 6 23 6 8 41 6.8 J.Borcila, Kansas 5 28 2 4 34 6.8 D.Janikowski, Washington St. 5 19 5 7 34 6.8 T.Loop, Arizona 5 19 5 7 34 6.8 J.McAtamney, Rutgers 5 14 7 9 34 6.8 J.Dalmas, Boise St. 5 15 6 8 33 6.6 D.Longhetto, California 5 15 6 8 33 6.6 N.Vakos, Ohio 5 15 6 6 33 6.6 R.Verhoff, Marshall 5 19 5 7 33 6.6 J.Barnes, Louisiana Tech 4 14 4 5 26 6.5 D.Davis, TCU 4 0 0 0 26 6.5 A.Montano, Fresno St. 4 12 5 9 26 6.5 J.Cruz, Mississippi 5 23 3 4 32 6.4 O.Daffer, East Carolina 5 24 4 6 32 6.4 N.Dell, Houston 5 0 0 0 32 6.4 J.Gilbert, Iowa St. 5 15 6 9 32 6.4 J.Lang, Arkansas St. 5 0 0 0 32 6.4 C.Little, Arkansas 5 20 4 6 32 6.4 B.Nix, Oregon 5 0 0 0 32 6.4 J.Pinegar, Penn St. 5 22 4 6 32 6.4 J.Richardson, N. Illinois 5 20 4 8 32 6.4 G.Shrader, Syracuse 5 0 0 0 32 6.4 C.VanSickle, Rice 5 17 5 5 32 6.4 N.Brown, Liberty 5 16 5 11 31 6.2 M.Fineran, Purdue 5 20 4 6 31 6.2 R.Fitzgerald, Florida St. 5 20 4 9 31 6.2 D.Ramos, LSU 5 23 3 5 31 6.2 W.Ross, Virginia Tech 5 10 7 7 31 6.2 D.Achane, Texas A&M 5 0 0 0 30 6.0 M.Baldwin, Baylor 4 0 0 0 24 6.0 J.Banks, Wake Forest 5 0 0 0 30 6.0 B.Bowers, Georgia 5 0 0 0 30 6.0 T.Brooks, Texas Tech 5 0 0 0 30 6.0 C.Brown, Illinois 5 0 0 0 30 6.0 D.Brumfield, UNLV 5 0 0 0 30 6.0 J.Bulovas, Vanderbilt 5 21 3 3 30 6.0 N.Cain, LSU 4 0 0 0 24 6.0 C.Cordeiro, San Jose St. 4 0 0 0 24 6.0 M.Corley, W. Kentucky 5 0 0 0 30 6.0 J.Daniels, Kansas 5 0 0 0 30 6.0 R.Davis, Vanderbilt 5 0 0 0 30 6.0 C.Davis, Washington 4 0 0 0 24 6.0 E.Demercado, TCU 4 0 0 0 24 6.0 J.Downs, North Carolina 4 0 0 0 24 6.0 T.Dye, Southern Cal 5 0 0 0 30 6.0 A.Estime, Notre Dame 4 0 0 0 24 6.0 Z.Evans, Mississippi 5 0 0 0 30 6.0 D.Finn, Toledo 5 0 0 0 30 6.0 Z.Flowers, Boston College 5 0 0 0 30 6.0 J.Gibbs, Alabama 5 0 0 0 30 6.0 J.Gomez, E. Michigan 5 18 4 4 30 6.0 A.Grant, Nebraska 5 0 0 0 30 6.0 T.Green, Boise St. 4 0 0 0 24 6.0 A.Hawkins, Texas State 5 0 0 0 30 6.0 G.Holani, Boise St. 5 0 0 0 30 6.0 J.Hunter, Auburn 5 0 0 0 30 6.0 X.Hutchinson, Iowa St. 5 0 0 0 30 6.0 D.Kincaid, Utah 5 0 0 0 30 6.0 C.Kiner, Cincinnati 5 0 0 0 30 6.0 T.Knue, E. Michigan 5 0 0 0 30 6.0 T.Koziol, Ball St. 5 0 0 0 30 6.0 R.Lewis, Georgia St. 5 0 0 0 30 6.0 J.Marks, Mississippi St. 4 0 0 0 24 6.0 J.McClellan, Alabama 5 0 0 0 30 6.0 K.Milton, Georgia 5 0 0 0 30 6.0 D.Neal, Kansas 5 0 0 0 30 6.0 L.Nichols, Cent. Michigan 5 0 0 0 30 6.0 R.Odunze, Washington 4 0 0 0 24 6.0 L.Palmer, James Madison 4 0 0 0 24 6.0 J.Plumlee, UCF 4 0 0 0 24 6.0 C.Prieskorn, Memphis 5 0 0 0 30 6.0 R.Rice, SMU 4 0 0 0 24 6.0 A.Richardson, Florida 5 0 0 0 30 6.0 K.Robinson, San Jose St. 4 0 0 0 24 6.0

