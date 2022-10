NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game G Ct ReYd RecYD A.Jennings, Old Dominion 7 47 905 129.3 R.Rice, SMU 7 53 802…

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD A.Jennings, Old Dominion 7 47 905 129.3 R.Rice, SMU 7 53 802 114.6 K.Stokes, Tulsa 7 48 802 114.6 T.Palmer, Nebraska 7 47 781 111.6 J.Hyatt, Tennessee 7 40 769 109.9 X.Hutchinson, Iowa St. 7 67 758 108.3 R.Odunze, Washington 7 50 756 108.0 J.Cowing, Arizona 7 53 737 105.3 E.Egbuka, Ohio St. 7 41 735 105.0 C.Jones, Purdue 8 72 840 105.0 I.Winstead, East Carolina 8 59 808 101.0 Z.Flowers, Boston College 7 52 691 98.7 K.Thornton, James Madison 7 41 689 98.4 A.Green, North Carolina 4 13 384 96.0 D.England-Chisolm, Middle Tennessee 2 5 184 92.0 D.Clark, UTSA 8 50 732 91.5 D.Cephas, Kent St. 8 47 731 91.4 E.Cooks, San Jose St. 6 30 548 91.3 E.Spencer, Charlotte 8 38 718 89.8 N.Dell, Houston 7 51 627 89.6 S.Pinckney, Coastal Carolina 7 44 623 89.0 J.May, Southern Miss. 1 2 87 87.0 J.Cephus, UTSA 8 61 692 86.5 D.Singer, Arizona 7 41 605 86.4 X.Restrepo, Miami 2 11 172 86.0 T.Smith, UTEP 8 46 686 85.8 M.Harrison, Ohio St. 7 38 598 85.4 T.Harris, Louisiana Tech 7 39 597 85.3 O.Gadsden, Syracuse 7 37 593 84.7 L.Musgrave, Oregon St. 2 11 169 84.5 Z.Franklin, UTSA 8 55 675 84.4 J.Addison, Southern Cal 7 39 585 83.6 S.Jacques-Louis, Akron 8 52 667 83.4 T.Scott, Cincinnati 6 28 500 83.3 C.Johnson, East Carolina 8 40 657 82.1 Q.Johnston, TCU 7 38 574 82.0 C.Tillman, Tennessee 3 17 246 82.0 C.Camper, Indiana 7 46 569 81.3 J.Brown, Coastal Carolina 7 28 565 80.7 T.Franklin, Oregon 7 35 561 80.1 J.Wayne, South Alabama 7 40 560 80.0 D.Davis, W. Kentucky 8 47 636 79.5 L.McCaffrey, Rice 7 43 555 79.3 J.Jackson, Ball St. 8 54 633 79.1 M.Mims, Oklahoma 7 32 542 77.4 D.Kincaid, Utah 7 38 541 77.3 C.Lacy, South Alabama 7 42 540 77.1 D.Walker, Kent St. 8 41 616 77.0 D.Douglas, Liberty 8 42 615 76.9 T.Horton, Colorado St. 7 35 538 76.9 K.Thompson, Virginia 7 48 538 76.9 T.Johnson, Troy 7 26 536 76.6 J.McMillan, Washington 8 45 611 76.4 K.Hood, Georgia Southern 8 53 607 75.9 X.Weaver, South Florida 6 36 455 75.8 M.Corley, W. Kentucky 8 50 604 75.5 M.Mayer, Notre Dame 7 44 526 75.1 A.Perry, Wake Forest 7 32 524 74.9 J.Santana, Tulsa 7 33 524 74.9 B.Ford-Wheaton, West Virginia 7 45 516 73.7 D.Lovett, Missouri 7 35 511 73.0 D.Stanley, South Florida 1 1 73 73.0 A.Hawkins, Texas State 8 54 581 72.6 J.Thrash, Georgia St. 7 31 508 72.6 S.Wiglusz, Ohio 8 49 579 72.4 J.Lane, Middle Tennessee 7 36 506 72.3 J.Mingo, Mississippi 8 26 576 72.0 J.Moreno-Cropper, Fresno St. 7 45 501 71.6 C.Autman-Bell, Minnesota 3 11 214 71.3 J.Downs, North Carolina 6 37 425 70.8 M.Williams, Southern Cal 7 26 493 70.4 J.Wilson, Florida St. 7 27 492 70.3 E.Badger, Arizona St. 7 37 490 70.0 C.Tucker, N. Illinois 8 37 560 70.0 C.Young, Miami 4 18 280 70.0 M.Wilson, Stanford 6 26 418 69.7 J.Bobo, UCLA 7 32 486 69.4 J.Barbon, Temple 7 35 484 69.1 T.Hudson, Louisville 7 34 484 69.1 J.Wayne, Pittsburgh 6 25 411 68.5 D.Burgess, Georgia Southern 8 45 546 68.2 R.Ferrel, Washington St. 5 25 339 67.8 B.Cobbs, Utah St. 8 44 542 67.8 B.Rozner, Rice 7 22 474 67.7 R.Burns, North Texas 8 28 541 67.6 T.Chambers, FIU 6 37 405 67.5 G.Hebert, Louisiana Tech 6 20 403 67.2 A.Adams, Akron 7 33 470 67.1 T.McMillan, Arizona 7 28 470 67.1 L.Wester, FAU 8 48 536 67.0 B.Johnson, Oklahoma St. 6 20 398 66.3 T.Howell, Louisiana-Monroe 8 29 529 66.1 W.Sheppard, Vanderbilt 8 41 525 65.6 J.Fleming, Ohio St. 5 17 327 65.4 C.Dike, Wisconsin 8 32 523 65.4 T.Robinson, Kentucky 6 25 392 65.3 S.Kenerson, Georgia Southern 2 8 130 65.0 E.Stewart, Texas A&M 6 32 390 65.0 J.Newton, Toledo 8 29 519 64.9 T.Shropshire, UAB 6 16 389 64.8 C.Carriere, Cent. Michigan 7 39 448 64.0 J.Hunter, California 7 30 448 64.0 M.Washington, Northwestern 7 40 448 64.0 X.Worthy, Texas 8 36 510 63.8 J.Sturdivant, California 7 37 445 63.6 G.Dubose, Charlotte 8 42 501 62.6 E.Hull, Northwestern 7 40 436 62.3 J.Reed, Michigan St. 6 32 373 62.2 J.Marshall, Buffalo 8 35 497 62.1 C.Douglas, Florida 1 1 62 62.0 J.Singleton, Georgia Southern 8 46 496 62.0 M.Price, Texas Tech 5 31 309 61.8 M.Heath, Mississippi 8 31 491 61.4 R.Bell, Michigan 7 35 429 61.3 K.Smith, Virginia Tech 7 28 428 61.1 R.White, UNLV 8 37 485 60.6 P.Nacua, BYU 5 19 303 60.6 D.Voisin, South Alabama 7 35 423 60.4 A.Jones, Georgia Southern 8 35 483 60.4 S.Harris, Louisiana Tech 7 36 420 60.0 J.Bradley, Texas Tech 6 27 359 59.8 D.Vele, Utah 7 32 418 59.7 T.Harrison, Oregon St. 8 34 477 59.6 B.Green, Oklahoma St. 7 21 417 59.6 D.Wicks, Virginia 7 29 416 59.4 S.Traore, Arkansas St. 8 31 474 59.2 C.Horn, Appalachian St. 7 21 414 59.1 D.George, Akron 8 45 472 59.0 B.Presley, Oklahoma St. 7 36 413 59.0 A.Wells, South Carolina 7 30 412 58.9 Z.Bowens, Hawaii 4 16 235 58.8 J.Baker, UCF 7 26 411 58.7 C.Crooms, W. Michigan 8 35 469 58.6 J.Barber, Troy 6 25 351 58.5 X.White, Texas Tech 7 31 409 58.4 A.Smith, Texas A&M 5 15 291 58.2 Z.Franks, Southern Miss. 1 1 58 58.0 J.Haselwood, Arkansas 7 31 406 58.0 J.Shorter, Florida 7 18 405 57.9 R.Brown, James Madison 6 22 346 57.7 K.Epps, BYU 8 39 459 57.4 S.James, West Virginia 7 29 401 57.3 J.Horn, South Florida 6 18 342 57.0 K.Prather, West Virginia 7 40 399 57.0 K.Souders, UNLV 1 4 57 57.0 R.Thomas, Mississippi St. 8 30 456 57.0 M.Nabers, LSU 8 36 455 56.9 D.Blankumsee, Toledo 6 29 341 56.8 J.Brownlee, Southern Miss. 7 31 397 56.7 G.Holmes, Baylor 7 18 397 56.7 B.McCoy, Tennessee 7 24 397 56.7 T.Tucker, Cincinnati 7 30 396 56.6 Q.Williams, Buffalo 8 41 450 56.2 B.Bowers, Georgia 7 26 393 56.1 K.Coleman, Michigan St. 7 31 393 56.1 R.O’Keefe, UCF 7 32 392 56.0 T.Mims, Southern Miss. 3 11 167 55.7 J.Edrine, FAU 7 26 389 55.6 P.Washington, Penn St. 7 30 388 55.4 J.Calhoun, Duke 8 31 443 55.4 M.Baldwin, Baylor 6 16 332 55.3 M.Jefferson, Louisiana-Lafayette 7 24 387 55.3 T.Knue, E. Michigan 7 27 386 55.1 R.Flores, UTEP 8 39 441 55.1 J.Banks, Wake Forest 7 27 385 55.0 J.Noel, Iowa St. 7 35 378 54.0 K.Williams, UNLV 5 22 270 54.0 P.Bryant, Illinois 7 25 371 53.0 A.Huggins-Bruce, Louisville 6 21 318 53.0 E.Higgins, Stanford 7 30 369 52.7 G.Porter, New Mexico 5 16 263 52.6 R.Lewis, Georgia St. 7 20 367 52.4 C.Rucker, South Carolina 1 1 52 52.0 T.Wilson, Kansas 1 2 52 52.0 K.Hudson, UCF 5 12 259 51.8 L.McConkey, Georgia 7 29 362 51.7 C.Gammage, Marshall 7 28 361 51.6 B.Kuithe, Utah 4 19 206 51.5 J.Wilson, Cent. Michigan 8 41 412 51.5 D.Greene, Wake Forest 7 23 360 51.4 M.Landers, Arkansas 7 25 360 51.4 D.Stribling, Washington St. 7 28 359 51.3 J.Bailey, SMU 4 12 205 51.2 R.Keyton, Tennessee 7 20 357 51.0 N.Remigio, Fresno St. 7 33 357 51.0 Y.Tyler, Ball St. 7 38 356 50.9 D.Ollie, Washington St. 7 33 354 50.6 J.Whittington, Texas 8 29 404 50.5 B.Brown, Kentucky 7 24 352 50.3 C.Flemings, Arkansas St. 7 29 352 50.3 I.Gathings, Middle Tennessee 7 39 352 50.3 A.Sanders, Temple 7 29 352 50.3 L.Arnold, Kansas 8 25 401 50.1 J.Shorter, North Texas 7 15 350 50.0 K.Hill, BYU 8 22 399 49.9 W.Mallory, Miami 7 25 349 49.9 J.Burton, FAU 6 20 299 49.8 J.Lockhart, San Jose St. 6 17 298 49.7 D.Cormier, Air Force 5 7 248 49.6 J.Sanders, Texas 8 34 396 49.5

