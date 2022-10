NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

Interceptions Per Game G InG Yds TD IPG D.Allen, TCU 1 1 0 0 1.0 J.Bowers, Marshall 1 1 -8…

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG D.Allen, TCU 1 1 0 0 1.0 J.Bowers, Marshall 1 1 -8 0 1.0 J.Denton, Georgia Southern 1 1 3 0 1.0 M.Dietz, Old Dominion 1 1 0 0 1.0 J.Frazier, NC State 1 1 2 0 1.0 G.Frierson, Miami 1 1 32 1 1.0 S.Gilmore, Marshall 3 3 67 1 1.0 J.Hill, Florida 2 2 54 1 1.0 D.McDonald, Syracuse 1 1 30 0 1.0 C.Morgan, Baylor 2 2 0 0 1.0 K.Nelson, South Carolina 1 1 15 0 1.0 M.Owen, Mississippi 1 1 5 0 1.0 C.Phillips, Utah 5 5 137 2 1.0 D.Spaulding, South Carolina 1 1 9 0 1.0 B.Sanders, Nevada 6 5 34 1 0.8 Q.Mitchell, Toledo 5 4 45 2 0.8 D.Patterson, Middle Tennessee 5 4 3 0 0.8 M.Abraham, Marshall 4 3 14 0 0.8 T.Driggers, Louisiana-Monroe 4 3 10 0 0.8 E.Hallett, Pittsburgh 4 3 1 0 0.8 J.Howell, Colorado St. 4 3 19 0 0.8 K.Kinchens, Miami 4 3 0 0 0.8 K.Smith, Illinois 4 3 41 0 0.8 D.Wright, Vanderbilt 4 3 41 0 0.8 M.Bailey, Illinois 3 2 5 0 0.7 T.Baker-Williams, NC State 3 2 0 0 0.7 L.Boykin, Coastal Carolina 3 2 0 0 0.7 E.Forbes, Mississippi St. 6 4 33 1 0.7 T.Pinkney, Coastal Carolina 3 2 11 0 0.7 D.Toombs, FAU 3 2 62 0 0.7 A.Turner, Washington 3 2 2 0 0.7 Q.White, Georgia St. 6 4 -1 0 0.7 C.DeJean, Iowa 5 3 45 1 0.6 M.Hausman, Hawaii 5 3 23 0 0.6 D. Lawson, Appalachian St. 5 3 1 0 0.6 C.Oliver, UNLV 5 3 41 2 0.6 K.Rodgers, Texas State 5 3 63 1 0.6 M.Tooley, BYU 5 3 67 2 0.6 C.Allen, Purdue 6 3 107 1 0.5 C.Arnold, Coastal Carolina 2 1 0 0 0.5 Y.Banks, South Alabama 4 2 24 1 0.5 S.Battle, NC State 4 2 32 0 0.5 J.Birdsong, Georgia Southern 2 1 0 0 0.5 B.Bogan, E. Michigan 2 1 0 0 0.5 A.Brathwaite, W. Kentucky 2 1 0 0 0.5 J.Charleston, Missouri 2 1 29 1 0.5 C.Christian, FIU 2 1 0 0 0.5 J.Cobbs, San Jose St. 2 1 0 0 0.5 M.Colvin, Troy 4 2 44 0 0.5 T.Davis, Arizona St. 4 2 0 0 0.5 M.Dial, South Carolina 4 2 3 0 0.5 M.Esteen, Washington 2 1 0 0 0.5 J.Gilbert, Texas A&M 4 2 13 0 0.5 X.Gordon, Southern Cal 2 1 0 0 0.5 M.Griffin, Louisville 2 1 0 0 0.5 M.Hartzog, Nebraska 2 1 0 0 0.5 A.Hector, Colorado St. 2 1 21 1 0.5 C.Jefferson, Purdue 4 2 127 1 0.5 D.Jerkins, Mississippi 2 1 4 0 0.5 Q.Johnson, Memphis 6 3 4 0 0.5 N.Jones, Ball St. 4 2 12 0 0.5 C.Jones, Louisville 2 1 0 0 0.5 D.Justice, UCLA 2 1 0 0 0.5 J.Key, UAB 4 2 78 0 0.5 J.Kimber, Florida 2 1 39 1 0.5 X.Lanier, UAB 2 1 7 0 0.5 C.Lloyd, Vanderbilt 2 1 0 0 0.5 R.Longerbeam, Rutgers 4 2 5 0 0.5 B.Martin-Scott, South Carolina 2 1 37 0 0.5 D.McGlothern, Arkansas 6 3 48 0 0.5 N.McGriff, Louisiana-Lafayette 2 1 9 0 0.5 B.Moore, Nebraska 2 1 0 0 0.5 K.Oliver, W. Kentucky 4 2 42 0 0.5 T.Palmer, Troy 2 1 23 0 0.5 J.Pollard, San Jose St. 2 1 30 0 0.5 R.Rahimi, Liberty 6 3 24 0 0.5 W.Roberts, Louisiana Tech 4 2 0 0 0.5 E.Rogers, N. Illinois 4 2 0 0 0.5 K.Saunders, Kent St. 2 1 0 0 0.5 E.Scott, Southern Miss. 4 2 57 2 0.5 M.Shorts, Southern Miss. 4 2 16 0 0.5 C.Smith, Georgia 4 2 29 0 0.5 C.Spann, Cent. Michigan 2 1 18 0 0.5 J.Spells, West Virginia 2 1 27 1 0.5 M.Stampley, Georgia Southern 2 1 0 0 0.5 J.Stanley, Southern Miss. 4 2 0 0 0.5 M.Starks, Georgia 4 2 42 0 0.5 G.Williams, Syracuse 4 2 5 0 0.5 C.Williams, San Jose St. 2 1 0 0 0.5 T.Wortham, Uconn 6 3 67 0 0.5 I.Young, California 4 2 0 0 0.5 A.Ajiake, UNLV 5 2 56 0 0.4 K.Arnold, Boston College 5 2 49 0 0.4 J.Barron, Texas 5 2 50 1 0.4 C.Braswell, Rutgers 5 2 1 0 0.4 J.Brown, Penn St. 5 2 57 0 0.4 J.Bryant, Kansas 5 2 86 1 0.4 M.Buford, Nebraska 5 2 0 0 0.4 V.Edwards, Hawaii 5 2 0 0 0.4 I.Essissima, Nevada 5 2 0 0 0.4 T.Flowers, Tennessee 5 2 0 0 0.4 M.Fuqua, Buffalo 5 2 43 0 0.4 C.Gray, North Carolina 5 2 30 0 0.4 D.Green, Kansas St. 5 2 50 0 0.4 K.Hadden, Tennessee 5 2 5 0 0.4 C.Harrell, Southern Miss. 5 2 28 0 0.4 J.Hicks, Cincinnati 5 2 45 1 0.4 J.Howden, Minnesota 5 2 0 0 0.4 R.Hubert, Utah 5 2 109 1 0.4 D.Jamison, Texas 5 2 69 1 0.4 I.Larsen, Utah St. 5 2 22 0 0.4 C.Mason, Kansas St. 5 2 0 0 0.4 J.Morgan, UNLV 5 2 41 0 0.4 X.Mueller, Northwestern 5 2 0 0 0.4 J.Newton, TCU 5 2 57 0 0.4 C.Reeder, Iowa St. 5 2 66 0 0.4 K.Savage, Kansas St. 5 2 0 0 0.4 D.Scott, California 5 2 19 0 0.4 K.Soelle, Arizona St. 5 2 0 0 0.4 U.Stout, W. Kentucky 5 2 54 1 0.4 G.Taylor, Rice 5 2 93 1 0.4 R.Texada, North Texas 5 2 118 1 0.4 J.Torchio, Wisconsin 5 2 100 1 0.4 J.Vaughns, UCLA 5 2 13 0 0.4 J.Walker, James Madison 5 2 44 1 0.4 Z.Wheatley, Penn St. 5 2 34 0 0.4 A.White, NC State 5 2 84 1 0.4 J.Williams, UNLV 5 2 12 0 0.4 D.Wilson, UCF 5 2 0 0 0.4 R.Wilson, New Mexico 5 2 21 0 0.4 C.Woodson, California 5 2 41 1 0.4 J.Anderson, Bowling Green 3 1 0 0 0.3 C.Anderson, Louisiana-Lafayette 3 1 54 1 0.3 C.Barfield, San Diego St. 3 1 0 0 0.3 M.Blackmon, Southern Cal 6 2 17 0 0.3 B.Bouyer-Randle, Uconn 6 2 70 0 0.3 T.Bride, Georgia Southern 3 1 0 0 0.3 T.Bridges, Oregon 6 2 21 0 0.3 M.Broughton, Army 3 1 0 0 0.3 A.Brown, South Florida 6 2 0 0 0.3 J.Brownlee, Louisville 6 2 4 0 0.3 C.Bullock, Southern Cal 6 2 149 1 0.3 B.Bywater, BYU 6 2 19 0 0.3 K.Cass, Troy 3 1 0 0 0.3 M.Clark, Tulane 6 2 6 0 0.3 C.Coldon, Oklahoma 3 1 20 0 0.3 R.Cooper, Oregon St. 6 2 0 0 0.3 X.Cullens, Memphis 6 2 59 1 0.3 C.Davis, Wake Forest 3 1 31 1 0.3 A.DeShazor, South Alabama 3 1 4 0 0.3 C.Edmonds, Arizona St. 3 1 35 0 0.3 J.Florence, Oregon 3 1 -2 0 0.3 C.Francisco, Charlotte 3 1 0 0 0.3 C.Goff, Air Force 6 2 24 0 0.3 J.Grant, Oregon St. 6 2 0 0 0.3 M.Greene, Clemson 3 1 13 0 0.3 S.Greene, South Carolina 3 1 26 0 0.3 D.Griffin, UTSA 3 1 0 0 0.3 D.Hall, FIU 3 1 0 0 0.3 A.Haulcy, New Mexico 3 1 0 0 0.3 J.Hooks, Akron 3 1 0 0 0.3 J.Hunter, Georgia St. 6 2 77 1 0.3 T.Jackson, Coastal Carolina 3 1 0 0 0.3 M.Jammeh, N. Illinois 3 1 4 0 0.3 T.Jenkins, San Jose St. 3 1 0 0 0.3 A.Johnson, Virginia 6 2 0 0 0.3 J.Jones, Kentucky 3 1 0 0 0.3 R.Kennedy, Old Dominion 3 1 24 0 0.3 K.Latu, Wisconsin 6 2 32 0 0.3 J.Mahoney, Umass 6 2 96 1 0.3 K.Markham, Arizona St. 3 1 32 0 0.3 T.Marshall, Georgia 3 1 0 0 0.3 D.Martin, New Mexico 3 1 7 0 0.3 Y.McKee, Miami (Ohio) 3 1 18 0 0.3 J.McKithen, FAU 3 1 63 1 0.3 J.McMillan, TCU 3 1 0 0 0.3 M.Melton, Rutgers 6 2 1 0 0.3 J.Moore, Army 3 1 0 0 0.3 R.Moore, Michigan 6 2 37 0 0.3 A.Mukuba, Clemson 3 1 0 0 0.3 T.Mwaniki, Houston 3 1 19 0 0.3 T.Onyedim, Iowa St. 3 1 0 0 0.3 P.Paea, Utah St. 3 1 16 0 0.3 R.Pearson, Texas Tech 6 2 36 0 0.3 T.Pride, Clemson 3 1 4 0 0.3 J.Proche, Coastal Carolina 3 1 -2 0 0.3 K.Reed, San Jose St. 3 1 0 0 0.3 H.Reynolds, Utah St. 6 2 6 0 0.3 T.Roberts, Iowa 3 1 0 0 0.3 I.Shewell, New Mexico 3 1 2 0 0.3 T.Sinclair, Stanford 3 1 3 0 0.3 K.Singleton, Liberty 6 2 0 0 0.3 K.Smith, Miami 3 1 1 0 0.3 T.Spears, Texas State 3 1 94 1 0.3 C.Stone, Wyoming 6 2 38 1 0.3 D.Strong, Coastal Carolina 3 1 42 0 0.3 C.Thomas, Georgia Tech 6 2 28 0 0.3 C.Thompson, South Alabama 3 1 0 0 0.3 N.Tumblin, San Diego St. 3 1 0 0 0.3 B.Turner, Charlotte 3 1 10 0 0.3 C.Vigers, Louisiana-Monroe 3 1 9 0 0.3 I.Walker, Georgia Southern 3 1 16 0 0.3 T.Ward, Cincinnati 3 1 4 0 0.3 M.Williams, Southern Cal 6 2 32 0 0.3 N.Williams, UNLV 6 2 62 0 0.3 R.Wright, Oregon St. 6 2 26 0 0.3 S.Wright, SMU 3 1 1 0 0.3 J.Wright, Kentucky 3 1 18 0 0.3 T.Young, FAU 3 1 64 1 0.3 D.Allen, Georgia Tech 4 1 0 0 0.2 B.Bishop, Louisiana-Lafayette 4 1 2 0 0.2 E.Blakey, Miami (Ohio) 4 1 5 0 0.2 N.Boykin, Umass 4 1 0 0 0.2 J.Branch, Middle Tennessee 4 1 37 1 0.2 J.Brents, Kansas St. 4 1 0 0 0.2 M.Brooks, Louisiana Tech 4 1 44 1 0.2 M.Carabin, Louisiana Tech 4 1 11 0 0.2 J.Carlies, Missouri 4 1 14 0 0.2 G.Cash, UAB 4 1 10 0 0.2 D.Celestine, San Diego St. 4 1 0 0 0.2 D.Chestnut, Syracuse 4 1 28 1 0.2 J.Clark, Arizona St. 4 1 38 1 0.2 A.Clary, Virginia 4 1 26 0 0.2 R.Conner, Louisville 4 1 0 0 0.2 O.Cooper, Florida St. 4 1 0 0 0.2 J.Dixon, Penn St. 4 1 0 0 0.2 T.Durant, Akron 4 1 0 0 0.2 N.Emmanwori, South Carolina 4 1 3 0 0.2 T.Fletcher, Navy 4 1 0 0 0.2 C.Flowers, Louisiana-Lafayette 4 1 0 0 0.2 M.Funa, Oregon 4 1 27 1 0.2 B.Garner, W. Michigan 4 1 0 0 0.2 E.Gilyard, Kansas 4 1 11 0 0.2 J.Green, Mississippi St. 4 1 29 0 0.2 T.Harper, Oklahoma St. 4 1 11 0 0.2 J.Harrington, Oklahoma 4 1 22 0 0.2 T.Hawkins, Old Dominion 4 1 0 0 0.2 T.Hopper, Missouri 4 1 15 0 0.2 J.Irvin, Washington 4 1 0 0 0.2 B.Johnson, South Carolina 4 1 15 0 0.2 T.Johnson, Florida 4 1 0 0 0.2 D. Joiner, Duke 4 1 0 0 0.2 T.Jones, Old Dominion 4 1 0 0 0.2 J.Jones, Georgia St. 4 1 11 0 0.2 E.Jones, Boston College 4 1 38 0 0.2 J.King, Georgia Tech 4 1 -4 0 0.2 D.Lafayette, N. Illinois 4 1 0 0 0.2 I.Lewis, Colorado 4 1 0 0 0.2 M.Lofy, Wisconsin 4 1 15 0 0.2 K.Lovely, W. Michigan 4 1 2 0 0.2 S.Loyal, Rutgers 4 1 43 1 0.2 D.Luter, South Alabama 4 1 21 0 0.2 J.Maitre, Boston College 4 1 0 0 0.2 D.Malone, San Diego St. 4 1 31 0 0.2 T.McCalister, Ohio St. 4 1 30 0 0.2 A.McDaniel, Louisiana-Lafayette 4 1 18 0 0.2 R.McWood, Miami (Ohio) 4 1 26 0 0.2 K.Merriweather, Iowa 4 1 33 0 0.2 C.Mitchell, Northwestern 4 1 33 0 0.2 J.Monroe, Tulane 4 1 22 0 0.2 A.Moore, Kansas St. 4 1 0 0 0.2 A.Morris, UTSA 4 1 15 0 0.2 D.Neal, Baylor 4 1 0 0 0.2 T.Nicholson, Illinois 4 1 0 0 0.2 A.Odom, Temple 4 1 21 0 0.2 A.Odums, New Mexico 4 1 0 0 0.2 C.Okechukwu, Syracuse 4 1 17 1 0.2 H.Perkins, LSU 4 1 -3 0 0.2 S.Preston, Mississippi St. 4 1 20 0 0.2 E.Rakestraw, Missouri 4 1 0 0 0.2 L.Ransom, Ohio St. 4 1 0 0 0.2 Q.Reese, Liberty 4 1 9 0 0.2 N.Roberts, SMU 4 1 27 0 0.2 J.Sanguinetti, Indiana 4 1 0 0 0.2 Q.Schulte, Iowa 4 1 0 0 0.2 T.Simms, Bowling Green 4 1 1 0 0.2 J.Skinner, Boise St. 4 1 11 0 0.2 D.Smith, South Carolina 4 1 3 0 0.2 D.Stanley, Middle Tennessee 4 1 35 0 0.2 D.Striggow, Minnesota 4 1 7 0 0.2 T.Stukes, Arizona 4 1 11 0 0.2 J.Swann, James Madison 4 1 0 0 0.2 K.Swoopes, UAB 4 1 0 0 0.2 T.Thomas, Troy 4 1 3 0 0.2 C.Trice, Purdue 4 1 0 0 0.2 S.Tupou, Texas State 4 1 6 0 0.2 J.Turner, Arizona 4 1 20 0 0.2 J.Voisin, South Alabama 4 1 30 0 0.2 B.Wagner, W. Kentucky 4 1 0 0 0.2 J.Wahlberg, Purdue 4 1 1 0 0.2 T.Wallace, Kentucky 4 1 0 0 0.2 J.Ward, LSU 4 1 18 0 0.2 J.Warren, Miami (Ohio) 4 1 4 0 0.2 Q.Whitlock, North Texas 4 1 3 0 0.2 T.Williams, Nevada 4 1 0 0 0.2 J.Williams, Miami 4 1 0 0 0.2 J.Williams, Louisiana-Lafayette 4 1 0 0 0.2 G.Williams, Oklahoma 4 1 0 0 0.2 I.Wingfield, Wake Forest 4 1 0 0 0.2 Z.Wood, Middle Tennessee 4 1 15 1 0.2

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.