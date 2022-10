MLS Leaders

Through Sunday, October 2 Goals Hany Mukhtar, NSH 23 Sebastian Driussi, ATX 21 Daniel Gazdag, PHI 19 Jesus Ferreira, DAL…

Through Sunday, October 2

Goals Hany Mukhtar, NSH 23 Sebastian Driussi, ATX 21 Daniel Gazdag, PHI 19 Jesus Ferreira, DAL 18 Javier Hernandez, LA 17 Brandon Vazquez, CIN 17 Cristian Arango, LFC 16 Jeremy Ebobisse, SJ 16 Brenner, CIN 15 Romell Quioto, MTL 15 Diego Rubio, COL 15 Assists Luciano Acosta, CIN 18 Diego Fagundez, ATX 15 Kai Wagner, PHI 15 Cristian Espinoza, SJ 14 Carles Gil, NE 14 Santiago Rodriguez, NYC 13 Carlos Vela, LFC 12 Thiago Almada, ATL 11 Nicolas Lodeiro, SEA 11 Hany Mukhtar, NSH 11 Alejandro Pozuelo, MCF 11 Xherdan Shaqiri, CHI 11 Lucas Zelarayan, CLB 11

___

Shots Hany Mukhtar, NSH 123 Jeremy Ebobisse, SJ 102 Cristian Arango, LFC 101 Sebastian Driussi, ATX 95 Luiz Araujo, ATL 94 Diego Rubio, COL 91 Julian Carranza, PHI 86 Javier Hernandez, LA 82 Valentin Castellanos, NYC 81 Lewis Morgan, NYR 81

___

Shots on Goal Hany Mukhtar, NSH 64 Jeremy Ebobisse, SJ 45 Cristian Arango, LFC 44 Jesus Ferreira, DAL 39 Sebastian Driussi, ATX 38 Diego Rubio, COL 38 Brandon Vazquez, CIN 38 Javier Hernandez, LA 37 Daniel Gazdag, PHI 36 Luiz Araujo, ATL 34 Julian Carranza, PHI 34 Romell Quioto, MTL 34

___

Cautions Gregore, MCF 12 Roger Espinoza, KC 11 Santiago Rodriguez, NYC 11 Joel Waterman, MTL 11 Bryan Acosta, COL 10 Cristian Casseres Jr., NYR 10 Teenage Hadebe, HOU 10 Jose Martinez, PHI 10 Obinna Nwobodo, CIN 10 Emanuel Reynoso, MIN 10 Wil Trapp, MIN 10

___

Cards Y R TOTAL Roger Espinoza, KC 11 1 12 Gregore, MCF 12 0 12 Teenage Hadebe, HOU 10 2 12 Bryan Acosta, COL 10 1 11 Jose Martinez, PHI 10 1 11 Santiago Rodriguez, NYC 11 0 11 Joel Waterman, MTL 11 0 11

8 players tied with 10

___

Goals-Allowed Avg. Andre Blake, PHI 0.79 Maarten Paes, DAL 1.06 Maxime Crepeau, LFC 1.09 Eloy Room, CLB 1.16 Sean Johnson, NYC 1.21 Carlos Miguel Coronel, NYR 1.22 Joe Willis, NSH 1.23 Djordje Petrovic, NE 1.30 Zac MacMath, RSL 1.33 Pedro Gallese, ORL 1.40

___

Shutouts Andre Blake, PHI 14 Sean Johnson, NYC 14 Gabriel Slonina, CHI 12 Zac MacMath, RSL 10 Maxime Crepeau, LFC 9 Pedro Gallese, ORL 9 Eloy Room, CLB 9 William Yarbrough, COL 9 Maarten Paes, DAL 8 Brad Stuver, ATX 8 Joe Willis, NSH 8

___

Saves Aljaz Ivacic, POR 111 JT Marcinkowski, SJ 107 Dayne St. Clair, MIN 102 Andre Blake, PHI 100 Steve Clark, HOU 100 Zac MacMath, RSL 100 Eloy Room, CLB 96 William Yarbrough, COL 96 Brad Stuver, ATX 94 Kristijan Kahlina, CLT 91

___

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.