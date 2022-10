BMW Ladies Championship Scores

Saturday At Oak Valley Country Club Wonju, South Korea Purse: $2 million Yardage: 6,647; Par: 72 Third Round Atthaya Thitikul…

Saturday

At Oak Valley Country Club

Wonju, South Korea

Purse: $2 million

Yardage: 6,647; Par: 72

Third Round

Atthaya Thitikul 63-71-67—201 Lydia Ko 68-68-66—202 Andrea Lee 66-66-70—202 Lilia Vu 68-66-69—203 Hye Jin Choi 69-69-66—204 Hyo Joo Kim 69-69-66—204 Minsol Kim 64-70-71—205 Ariya Jutanugarn 73-68-65—206 Linn Grant 70-69-68—207 Yaeeun Hong 66-70-71—207 Stephanie Kyriacou 69-70-68—207 Alison Lee 68-72-67—207 Chella Choi 70-69-69—208 Yuka Saso 70-73-65—208 Hannah Green 70-67-72—209 Cheyenne Knight 71-68-70—209 Wichanee Meechai 71-70-68—209 Jasmine Suwannapura 74-66-69—209 Allisen Corpuz 70-69-71—210 Danielle Kang 70-70-70—210 A Lim Kim 66-73-71—210 Pauline Roussin 71-69-70—210 Lizette Salas 70-70-70—210 Matilda Castren 72-73-66—211 Nasa Hataoka 69-72-70—211 Eun-Hee Ji 72-68-71—211 Sei Young Kim 71-70-70—211 Annie Park 71-70-70—211 Gemma Dryburgh 70-70-72—212 Emily Pedersen 69-69-74—212 Paula Reto 72-70-70—212 Pajaree Anannarukarn 75-71-67—213 Carlota Ciganda 71-73-69—213 Lauren Coughlin 73-70-70—213 Jodi Ewart Shadoff 73-72-68—213 Jennifer Kupcho 69-72-72—213 Albane Valenzuela 73-71-69—213 Brittany Altomare 69-75-70—214 Na Rin An 70-73-71—214 Bronte Law 69-73-72—214 Hinako Shibuno 72-70-72—214 Celine Boutier 73-70-72—215 Daniela Darquea 71-73-71—215 Maria Fassi 73-72-70—215 Wei-Ling Hsu 75-71-69—215 Moriya Jutanugarn 72-70-73—215 Leona Maguire 72-72-71—215 Anna Nordqvist 74-70-71—215 Su-Hyun Oh 70-72-73—215 Sarah Schmelzel 74-69-72—215 Haeji Kang 70-75-71—216 Frida Kinhult 72-72-72—216 Nanna Koerstz Madsen 71-75-70—216 Minjee Lee 70-73-73—216 Sung Hyun Park 69-73-74—216 So Yeon Ryu 71-72-73—216 Hyunjo Yoo 76-68-72—216 Na Yeon Choi 75-74-69—218 Esther Henseleit 72-76-70—218 Yealimi Noh 73-74-71—218 Pornanong Phatlum 69-74-75—218 Jenny Shin 74-72-72—218 Kelly Tan 73-71-74—218 Amy Yang 76-73-69—218 Peiyun Chien 75-72-72—219 Emma Talley 74-73-72—219 Lindsey Weaver-Wright 71-72-77—220 Angel Yin 81-68-71—220 Ashleigh Buhai 78-73-70—221 Jeongeun Lee6 76-73-72—221 Stephanie Meadow 74-71-76—221 Jennifer Song 72-74-76—222 Sophia Schubert 73-76-75—224 In-Kyung Kim 73-78-74—225 Patty Tavatanakit 77-78-72—227 Maude-Aimee Leblanc 80-77-72—229 Mi Hyang Lee 77-77-75—229 Jin Young Ko 80-79-WD

