Andalucia Masters Par Scores

Saturday At Valderrama San Roque, Spain Purse: $2.9 million Yardage: 7,028; Par: 71 Third Round Adrian Otaegui, Spain 67-66-64—197 -16…

Saturday

At Valderrama

San Roque, Spain

Purse: $2.9 million

Yardage: 7,028; Par: 71

Third Round

Adrian Otaegui, Spain 67-66-64—197 -16 Angel Hidalgo, Spain 70-63-70—203 -10 Joakim Lagergren, Sweden 69-67-67—203 -10 Min Woo Lee, Australia 66-67-71—204 -9 Robert Macintyre, Scotland 67-70-69—206 -7 Jordan L. Smith, England 69-69-69—207 -6 Ross Fisher, England 73-66-69—208 -5 Rasmus Hojgaard, Denmark 69-71-68—208 -5 John Catlin, United States 70-68-71—209 -4 Wu Ashun, China 72-69-69—210 -3 Thriston Lawrence, South Africa 69-69-72—210 -3 Joost Luiten, Netherlands 68-74-68—210 -3 Antoine Rozner, France 72-69-69—210 -3 Jamie Donaldson, Wales 74-70-67—211 -2 Marcus Kinhult, Sweden 76-67-68—211 -2 Darius Van Driel, Netherlands 69-71-71—211 -2 Pep Angles, Spain 66-75-71—212 -1 Nicolas Colsaerts, Belgium 70-73-69—212 -1 Jazz Janewattananond, Thailand 66-72-74—212 -1 Lukas Nemecz, Austria 70-69-73—212 -1 Andrew Wilson, England 75-70-67—212 -1 Marcus Armitage, England 72-67-74—213 E Nacho Elvira, Spain 72-70-71—213 E Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-69-76—213 E Ricardo Gouveia, Portugal 69-74-70—213 E Romain Langasque, France 73-71-69—213 E Yannik Paul, Germany 71-68-74—213 E Callum Shinkwin, England 71-73-69—213 E Andy Sullivan, England 72-69-72—213 E Marc Warren, Scotland 68-73-72—213 E Benjamin Hebert, France 69-74-71—214 +1 Masahiro Kawamura, Japan 71-71-72—214 +1 Adrian Meronk, Poland 75-69-70—214 +1 Vincent Norrman, Sweden 72-71-71—214 +1 Renato Paratore, Italy 73-70-71—214 +1 Marcel Siem, Germany 70-74-70—214 +1 Johannes Veerman, United States 70-74-70—214 +1 Maverick Antcliff, Australia 73-68-74—215 +2 Thorbjorn Olesen, Denmark 75-69-71—215 +2 Connor Syme, Scotland 73-72-70—215 +2 Jeff Winther, Denmark 74-69-72—215 +2 Wil Besseling, Netherlands 72-72-72—216 +3 Kristoffer Broberg, Sweden 73-71-72—216 +3 Jorge Campillo, Spain 69-74-73—216 +3 Alex Fitzpatrick, England 70-72-74—216 +3 Stephen Gallacher, Scotland 74-71-71—216 +3 Nicolai Hojgaard, Denmark 73-71-72—216 +3 Pablo Larrazabal, Spain 68-75-73—216 +3 Zander Lombard, South Africa 72-72-72—216 +3 Richard Mansell, England 73-67-76—216 +3 Santiago Tarrio, Spain 75-70-71—216 +3 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 71-72-74—217 +4 Jack Singh Brar, England 72-72-73—217 +4 Erik Van Rooyen, South Africa 74-71-72—217 +4 Oliver Bekker, South Africa 77-66-75—218 +5 Alexander Bjork, Sweden 73-71-74—218 +5 Louis De Jager, South Africa 68-77-73—218 +5 Chase Hanna, United States 72-73-73—218 +5 Soren Kjeldsen, Denmark 66-74-78—218 +5 Espen Kofstad, Norway 71-72-75—218 +5 Francesco Laporta, Italy 73-71-74—218 +5 Pedro Oriol, Spain 73-72-73—218 +5 Richie Ramsay, Scotland 70-74-74—218 +5 Angel Ayora Fanegas 73-72-74—219 +6 Thomas Detry, Belgium 75-69-75—219 +6 David Horsey, England 66-75-80—221 +8

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.