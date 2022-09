Open de France hosted by Gregory Havret Par Scores

Sunday At Le Golf National Guyancourt, France Purse: $2.9 million Yardage: 7,247; Par: 71 Final Round Guido Migliozzi, Italy (710),…

Sunday

At Le Golf National

Guyancourt, France

Purse: $2.9 million

Yardage: 7,247; Par: 71

Final Round

Guido Migliozzi, Italy (710), $497,454 69-71-66-62—268 -16 Rasmus Hojgaard, Denmark (472), $321,882 62-65-74-68—269 -15 George Coetzee, South Africa (219), $151,577 68-66-68-71—273 -11 Thomas Pieters, Belgium (219), $151,577 67-70-66-70—273 -11 Paul Barjon, France (0), $151,577 65-68-70-70—273 -11 Jamie Donaldson, Wales (148), $102,417 66-72-67-69—274 -10 Jordan L. Smith, England (127), $87,786 68-70-67-70—275 -9 Robert Macintyre, Scotland (95), $65,742 67-70-71-68—276 -8 Yannik Paul, Germany (95), $65,742 68-69-67-72—276 -8 Jeff Winther, Denmark (95), $65,742 72-67-70-67—276 -8 Adrian Meronk, Poland (75), $52,086 72-67-70-69—278 -6 Antoine Rozner, France (75), $52,086 69-66-69-74—278 -6 Julien Brun, France (60), $41,385 66-73-70-70—279 -5 Alex Fitzpatrick, England (60), $41,385 68-70-70-71—279 -5 Joachim B. Hansen, Denmark (60), $41,385 70-69-74-66—279 -5 Jazz Janewattananond, Thailand (60), $41,385 68-70-72-69—279 -5 Adrian Otaegui, Spain (60), $41,385 70-70-67-72—279 -5 Marcel Schneider, Germany (60), $41,385 69-72-69-69—279 -5 Julian Suri, United States (60), $41,385 70-69-69-71—279 -5 Lucas Bjerregaard, Denmark (47), $32,676 72-68-68-72—280 -4 Alexander Bjork, Sweden (47), $32,676 64-71-76-69—280 -4 Thriston Lawrence, South Africa (47), $32,676 70-67-73-70—280 -4 Thorbjorn Olesen, Denmark (47), $32,676 71-69-71-69—280 -4 Sami Valimaki, Finland (47), $32,676 70-71-70-69—280 -4 Nicolai Von Dellingshausen, Germany (47), $32,676 69-69-70-72—280 -4 Nicolas Colsaerts, Belgium (42), $28,677 73-67-72-69—281 -3 Dale Whitnell, England (42), $28,677 73-65-73-70—281 -3 Andrew Wilson, England (42), $28,677 69-71-66-75—281 -3 Julien Sale, France 72-69-68-72—281 -3 Grant Forrest, Scotland (35), $23,442 71-66-75-70—282 -2 Alfredo Garcia-Heredia, Spain (35), $23,442 71-71-70-70—282 -2 Ricardo Gouveia, Portugal (35), $23,442 74-66-69-73—282 -2 Craig Howie, Scotland (35), $23,442 68-73-73-68—282 -2 Scott Jamieson, Scotland (35), $23,442 69-70-68-75—282 -2 Lukas Nemecz, Austria (35), $23,442 72-69-70-71—282 -2 Matthieu Pavon, France (35), $23,442 68-70-73-71—282 -2 Victor Perez, France (35), $23,442 69-69-68-76—282 -2 Tapio Pulkkanen, Finland (35), $23,442 66-73-75-68—282 -2 Jonathan Caldwell, Northern Ireland (28), $18,142 69-71-68-75—283 -1 David Horsey, England (28), $18,142 69-72-69-73—283 -1 Niklas Lemke, Sweden (28), $18,142 72-69-74-68—283 -1 Zander Lombard, South Africa (28), $18,142 69-72-71-71—283 -1 Johannes Veerman, United States (28), $18,142 71-68-72-72—283 -1 Marc Warren, Scotland (28), $18,142 71-69-75-68—283 -1 Kiradech Aphibarnrat, Thailand (25), $15,801 69-71-71-73—284 E Darius Van Driel, Netherlands (25), $15,801 73-68-70-73—284 E Martin Couvra, France 66-76-68-74—284 E Oihan Guillamoundeguy, France 69-69-72-74—284 E Tom Vaillant, France 68-71-68-77—284 E Kristoffer Broberg, Sweden (19), $12,319 70-72-70-73—285 +1 Sean Crocker, United States (19), $12,319 72-69-69-75—285 +1 Gavin Green, Malaysia (19), $12,319 72-70-74-69—285 +1 Tom Lewis, England (19), $12,319 71-69-67-78—285 +1 Alvaro Quiros, Spain (19), $12,319 68-74-73-70—285 +1 Ricardo Santos, Portugal (19), $12,319 70-69-71-75—285 +1 Marcel Siem, Germany (19), $12,319 71-70-71-73—285 +1 Matthew Southgate, England (19), $12,319 70-70-69-76—285 +1 Santiago Tarrio, Spain (19), $12,319 71-71-71-72—285 +1 Pierre Pineau, France (0), $12,319 72-69-73-71—285 +1 Hennie Du Plessis, South Africa (13), $9,071 73-67-72-74—286 +2 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (13), $9,071 72-67-72-75—286 +2 Scott Hend, Australia (13), $9,071 71-70-74-71—286 +2 Nicolai Hojgaard, Denmark (13), $9,071 69-69-73-75—286 +2 Hurly Long, Germany (13), $9,071 70-71-74-71—286 +2 Mathieu Decottignies-Lafon, France (11), $7,901 68-68-74-77—287 +3 Angel Hidalgo, Spain (11), $7,901 70-71-73-73—287 +3 Maximilian Kieffer, Germany (11), $7,901 71-71-69-76—287 +3 Francesco Laporta, Italy (10), $7,169 73-69-76-70—288 +4 Adrien Saddier, France (10), $7,169 69-72-72-75—288 +4 Soren Kjeldsen, Denmark (10), $6,584 70-72-71-76—289 +5 James Morrison, England (10), $6,584 66-73-79-71—289 +5 Niall Kearney, Ireland (8), $5,852 70-72-76-72—290 +6 Carlos Pigem, Spain (8), $5,852 70-72-72-76—290 +6 Hui-Lin Zhang, China (8), $5,852 73-69-75-73—290 +6 Jean-Baptiste Gonnet, France (8), $4,389 69-72-80-72—293 +9 Joakim Lagergren, Sweden (7), $4,386 71-71-74-79—295 +11

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.