NHRA Pep Boys Nationals Qualifying

Friday At Maple Grove Raceway Mohnton, Pa. First Round Qualifying Top Fuel

1. Justin Ashley, 3.703 seconds, 330.55 mph; 2. Mike Salinas, 3.705, 330.96; 3. Austin Prock, 3.706, 332.02; 4. Steve Torrence, 3.711, 330.39; 5. Clay Millican, 3.721, 329.02; 6. Doug Kalitta, 3.724, 323.89; 7. Leah Pruett, 3.764, 326.24; 8. Tony Schumacher, 3.764, 323.12; 9. Joe Morrison, 3.903, 313.58; 10. Jeffrey Chatterson, 3.927, 310.48; 11. Doug Foley, 4.434, 169.81; 12. Josh Hart, 6.278, 107.00; 13. Shawn Langdon, 6.352, 104.07; 14. Antron Brown, 6.472, 101.87; 15. Brittany Force, 6.617, 91.19.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.867, 331.20; 2. John Force, Camaro, 3.890, 329.99; 3. Ron Capps, Toyota Supra, 3.891, 334.90; 4. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.904, 330.80; 5. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.906, 326.32; 6. J.R. Todd, Supra, 3.912, 330.07; 7. Cruz Pedregon, Charger, 3.936, 317.72; 8. Tim Wilkerson, Mustang, 3.943, 328.94; 9. Paul Lee, Charger, 3.984, 302.55; 10. Jim Campbell, Charger, 3.995, 319.60; 11. Terry Haddock, Mustang, 4.026, 315.27; 12. Alexis DeJoria, Supra, 4.063, 246.98; 13. Phil Burkart, Chevy Monte Carlo, 6.190, 107.72; 14. Chad Green, Mustang, 6.731, 105.03; 15. Cory Lee, Mustang, broke.

Pro Stock

1. Bo Butner, Chevy Camaro, 6.523, 210.08; 2. Erica Enders, Camaro, 6.531, 210.87; 3. Kyle Koretsky, Camaro, 6.534, 209.72; 4. Dallas Glenn, Camaro, 6.537, 210.57; 5. Aaron Stanfield, Camaro, 6.545, 209.59; 6. Matt Hartford, Camaro, 6.547, 209.92; 7. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.549, 210.54; 8. Fernando Cuadra Jr., Ford Mustang, 6.570, 209.43; 9. Camrie Caruso, Camaro, 6.573, 206.23; 10. Cristian Cuadra, Mustang, 6.575, 209.69; 11. Chris McGaha, Camaro, 6.575, 208.49; 12. Mason McGaha, Camaro, 6.576, 208.65; 13. Greg Anderson, Camaro, 6.602, 209.85; 14. Kenny Delco, Camaro, 6.627, 209.33; 15. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.628, 208.88; 16. Fernando Cuadra, Mustang, 6.635, 207.82. Not Qualified: 17. Chris Sweeny, 6.656, 208.65; 18. Larry Morgan, 6.687, 207.53; 19. Brandon Miller, 10.784, 84.04; 20. Tanner Gray, 17.120, 49.05.

Pro Stock Motorcycle

1. Angie Smith, EBR, 6.757, 201.22; 2. Matt Smith, EBR, 6.768, 201.55; 3. Steve Johnson, Suzuki, 6.774, 198.06; 4. Angelle Sampey, Suzuki, 6.782, 201.07; 5. Marc Ingwersen, EBR, 6.785, 198.50; 6. Jerry Savoie, Suzuki, 6.800, 196.50; 7. Hector Arana Jr, Buell, 6.806, 199.97; 8. Joey Gladstone, Suzuki, 6.812, 198.23; 9. Chris Bostick, Buell, 6.839, 197.25; 10. Scotty Pollacheck, EBR, 6.849, 197.97; 11. Karen Stoffer, Suzuki, 6.855, 197.16; 12. Jianna Evaristo, Suzuki, 6.870, 194.86; 13. Kelly Clontz, Suzuki, 6.910, 194.74; 14. Ron Tornow, Victory, 6.919, 193.16; 15. Ryan Oehler, EBR, 7.006, 190.78; 16. Gaige Herrera, Suzuki, 11.850, 67.27. Not Qualified: 17. Eddie Krawiec, 14.668, 55.12.

