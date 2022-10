NHRA Midwest Nationals

Friday At World Wide Technology Raceway Madison, Ill. Friday’s First-round Qualifying Top Fuel 1. Steve Torrence, 3.655 seconds, 327.43 mph;…

Friday At World Wide Technology Raceway Madison, Ill. Friday’s First-round Qualifying Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.655 seconds, 327.43 mph; 2. Doug Kalitta, 3.684, 334.32; 3. Clay Millican, 3.703, 334.24; 4. Leah Pruett, 3.743, 325.45; 5. Shawn Langdon, 3.746, 327.74; 6. Buddy Hull, 3.822, 315.78; 7. Kyle Wurtzel, 3.824, 321.42; 8. Josh Hart, 4.035, 226.32; 9. Jacob Opatrny, 4.669, 157.96; 10. Tony Schumacher, 4.828, 147.34; 11. Mike Salinas, 5.139, 132.09; 12. Austin Prock, 6.111, 104.29; 13. Scott Palmer, 6.374, 102.34; 14. Doug Foley, 6.460, 105.22; 15. Antron Brown, 6.831, 94.74; 16. Justin Ashley, 6.984, 82.66. Not Qualified: 17. Lex Joon, 7.362, 93.40; 18. Brittany Force, 8.879, 71.60.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.853, 336.32; 2. John Force, Camaro, 3.853, 334.15; 3. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.896, 334.98; 4. Cruz Pedregon, Charger, 3.897, 331.36; 5. Dale Creasy Jr., Charger, 4.027, 290.32; 6. Bobby Bode, Ford Mustang, 4.189, 228.85; 7. Tim Wilkerson, Mustang, 4.276, 214.79; 8. Daniel Wilkerson, Mustang, 4.786, 149.30; 9. Terry Haddock, Mustang, 5.532, 128.84; 10. Bob Tasca III, Mustang, 5.713, 122.17; 11. J.R. Todd, Toyota Supra, 7.074, 89.19; 12. Alexis DeJoria, Supra, 7.076, 95.56; 13. Blake Alexander, Mustang, 7.770, 92.87; 14. Jim Campbell, Charger, 7.888, 73.81; 15. Ron Capps, Supra, 10.582, 67.72.

Pro Stock

1. Kyle Koretsky, Chevy Camaro, 6.512, 211.00; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.517, 210.44; 3. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.529, 210.60; 4. Dallas Glenn, Camaro, 6.531, 210.77; 5. Erica Enders, Camaro, 6.536, 211.49; 6. Aaron Stanfield, Camaro, 6.539, 211.16; 7. Bo Butner, Camaro, 6.540, 211.96; 8. Matt Hartford, Camaro, 6.550, 210.24; 9. Mike DePalma, Ford Mustang, 6.551, 210.60; 10. Camrie Caruso, Camaro, 6.556, 210.64; 11. Mason McGaha, Camaro, 6.564, 210.80; 12. Fernando Cuadra, Mustang, 6.572, 209.75; 13. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.589, 208.17; 14. Chris McGaha, Camaro, 6.590, 210.60; 15. Deric Kramer, Camaro, 24.608, 42.87.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, EBR, 6.709, 202.82; 2. Angelle Sampey, Suzuki, 6.726, 201.67; 3. Angie Smith, EBR, 6.748, 201.19; 4. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.759, 199.67; 5. Marc Ingwersen, EBR, 6.785, 198.82; 6. Jerry Savoie, Suzuki, 6.791, 197.42; 7. Joey Gladstone, Suzuki, 6.792, 199.32; 8. Steve Johnson, Suzuki, 6.835, 198.20; 9. Kelly Clontz, Suzuki, 6.865, 196.93; 10. Ron Tornow, Victory, 6.886, 193.29; 11. Karen Stoffer, Suzuki, 6.906, 195.17; 12.

