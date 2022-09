NHRA Carolina Nationals Qualifying

Friday At ZMax Dragway Concord, N.C. First Round Qualifying Top Fuel 1. Doug Kalitta, 3.694 seconds, 326.56 mph; 2. Josh…

Friday At ZMax Dragway Concord, N.C. First Round Qualifying Top Fuel

1. Doug Kalitta, 3.694 seconds, 326.56 mph; 2. Josh Hart, 3.702, 328.38; 3. Justin Ashley, 3.703, 330.72; 4. Brittany Force, 3.712, 297.29; 5. Clay Millican, 3.721, 329.58; 6. Antron Brown, 3.728, 331.28; 7. Billy Torrence, 3.750, 326.08; 8. Leah Pruett, 3.758, 316.82; 9. Doug Foley, 3.778, 322.88; 10. Shawn Langdon, 3.779, 324.20; 11. Alex Laughlin, 3.815, 320.89; 12. Austin Prock, 5.887, 107.70; 13. Tony Schumacher, 5.891, 107.05; 14. Mike Salinas, 6.873, 82.29; 15. Steve Torrence, 7.280, 80.55; 16. Spencer Massey, 11.242, 80.14.

Funny Car

1. John Force, Chevy Camaro, 3.854, 330.47; 2. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.861, 329.99; 3. Robert Hight, Camaro, 3.864, 331.45; 4. Ron Capps, Toyota Supra, 3.866, 334.90; 5. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.876, 329.26; 6. Tim Wilkerson, Mustang, 3.891, 332.34; 7. Blake Alexander, Mustang, 3.908, 323.04; 8. Alexis DeJoria, Supra, 3.919, 329.42; 9. Cruz Pedregon, Charger, 3.937, 322.04; 10. J.R. Todd, Supra, 3.950, 328.54; 11. Jim Campbell, Charger, 3.990, 317.34; 12. Chad Green, Mustang, 7.087, 85.15.

Pro Stock

1. Bo Butner, Chevy Camaro, 6.523, 210.08; 2. Erica Enders, Camaro, 6.531, 210.87; 3. Kyle Koretsky, Camaro, 6.534, 209.72; 4. Dallas Glenn, Camaro, 6.537, 210.57; 5. Aaron Stanfield, Camaro, 6.545, 209.59; 6. Matt Hartford, Camaro, 6.547, 209.92; 7. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.549, 210.54; 8. Fernando Cuadra Jr., Ford Mustang, 6.570, 209.43; 9. Camrie Caruso, Camaro, 6.573, 206.23; 10. Cristian Cuadra, Mustang, 6.575, 209.69; 11. Chris McGaha, Camaro, 6.575, 208.49; 12. Mason McGaha, Camaro, 6.576, 208.65; 13. Greg Anderson, Camaro, 6.602, 209.85; 14. Kenny Delco, Camaro, 6.627, 209.33; 15. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.628, 208.88; 16. Fernando Cuadra, Mustang, 6.635, 207.82. Not Qualified: 17. Chris Sweeny, 6.656, 208.65; 18. Larry Morgan, 6.687, 207.53; 19. Brandon Miller, 10.784, 84.04; 20. Tanner Gray, 17.120, 49.05.

