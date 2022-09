NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Tennessee 4 303 2237 559.2 Ohio St. 4 271 2235 558.8 Minnesota 4…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Tennessee 4 303 2237 559.2 Ohio St. 4 271 2235 558.8 Minnesota 4 303 2172 543.0 Georgia 4 279 2126 531.5 Washington 4 296 2123 530.8 Alabama 4 271 2070 517.5 Oklahoma 4 282 2052 513.0 Oklahoma St. 3 222 1534 511.3 TCU 3 189 1530 510.0 Georgia Southern 4 325 2038 509.5 UCLA 4 290 2033 508.2 Tulsa 4 307 2028 507.0 W. Kentucky 4 278 2028 507.0 SMU 4 314 2025 506.2 Florida St. 4 277 2015 503.8 North Carolina 4 277 2009 502.2 Oregon 4 298 1980 495.0 Michigan 4 258 1956 489.0 Mississippi 4 298 1952 488.0 West Virginia 4 312 1950 487.5 Fresno St. 3 213 1462 487.3 LSU 4 290 1948 487.0 Air Force 4 275 1947 486.8 UCF 4 318 1930 482.5 Southern Cal 4 269 1917 479.2 Arkansas 4 297 1916 479.0 UTSA 4 299 1914 478.5 Utah 4 284 1907 476.8 Texas Tech 4 337 1905 476.2 North Texas 5 372 2375 475.0 Maryland 4 257 1894 473.5 Kansas 4 242 1887 471.8 Penn St. 4 282 1858 464.5 East Carolina 4 281 1856 464.0 James Madison 3 228 1385 461.7 FAU 5 365 2306 461.2 Duke 4 248 1844 461.0 Cincinnati 4 269 1835 458.8 Coastal Carolina 4 273 1835 458.8 Clemson 4 297 1834 458.5 BYU 4 270 1832 458.0 Illinois 4 312 1819 454.8 Nebraska 4 292 1804 451.0 Louisville 4 282 1798 449.5 South Alabama 4 293 1798 449.5 Miami 4 312 1797 449.2 Cent. Michigan 4 314 1786 446.5 Purdue 4 300 1786 446.5 Northwestern 4 341 1783 445.8 Ball St. 4 313 1762 440.5 UNLV 4 283 1759 439.8 Wake Forest 4 279 1750 437.5 Stanford 3 200 1310 436.7 Army 3 177 1301 433.7 Wisconsin 4 250 1732 433.0 Mississippi St. 4 285 1727 431.8 Oregon St. 4 256 1725 431.2 Baylor 4 281 1724 431.0 Appalachian St. 4 292 1718 429.5 Tulane 4 278 1714 428.5 Arizona 4 285 1707 426.8 Marshall 4 296 1697 424.2 Memphis 4 264 1681 420.2 California 4 274 1680 420.0 Pittsburgh 4 277 1676 419.0 Ohio 4 283 1664 416.0 UAB 3 184 1246 415.3 Florida 4 263 1653 413.2 Troy 4 272 1648 412.0 NC State 4 287 1644 411.0 Georgia St. 4 294 1643 410.8 Texas 4 244 1641 410.2 Rice 4 281 1640 410.0 Indiana 4 337 1630 407.5 Arkansas St. 4 304 1615 403.8 Iowa St. 4 283 1595 398.8 Missouri 4 281 1579 394.8 Liberty 4 290 1577 394.2 Syracuse 4 279 1577 394.2 South Carolina 4 267 1574 393.5 Kansas St. 4 283 1573 393.2 Houston 4 272 1572 393.0 Buffalo 4 315 1567 391.8 E. Michigan 4 260 1541 385.2 Michigan St. 4 253 1531 382.8 Toledo 4 268 1531 382.8 Virginia 4 287 1527 381.8 Kentucky 4 252 1511 377.8 Auburn 4 263 1507 376.8 Vanderbilt 5 313 1876 375.2 Texas State 4 300 1493 373.2 Washington St. 4 251 1489 372.2 Louisiana Tech 4 264 1485 371.2 Notre Dame 4 272 1477 369.2 Kent St. 4 254 1472 368.0 Charlotte 5 329 1839 367.8 Southern Miss. 4 242 1471 367.8 Rutgers 4 275 1469 367.2 N. Illinois 4 240 1445 361.2 Middle Tennessee 4 272 1441 360.2 Arizona St. 4 239 1392 348.0 Utah St. 4 293 1382 345.5 Louisiana-Lafayette 4 259 1362 340.5 San Jose St. 3 180 1014 338.0 UTEP 5 350 1652 330.4 Virginia Tech 4 277 1320 330.0 Navy 3 222 976 325.3 Texas A&M 4 212 1290 322.5 South Florida 4 248 1277 319.2 Louisiana-Monroe 4 259 1271 317.8 Hawaii 5 351 1566 313.2 Georgia Tech 4 246 1246 311.5 Bowling Green 4 277 1220 305.0 Wyoming 5 314 1524 304.8 Akron 4 282 1206 301.5 Old Dominion 4 239 1193 298.2 San Diego St. 4 239 1175 293.8 FIU 3 224 870 290.0 Miami (Ohio) 4 252 1159 289.8 W. Michigan 4 270 1152 288.0 Boise St. 4 254 1133 283.2 Boston College 4 262 1133 283.2 Nevada 5 326 1402 280.4 Temple 4 246 1117 279.2 New Mexico St. 5 283 1372 274.4 Colorado 4 257 1045 261.2 Uconn 5 295 1282 256.4 Umass 4 274 993 248.2 Colorado St. 4 240 967 241.8 New Mexico 4 225 947 236.8 Iowa 4 229 930 232.5

