NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 4 247 1,649 15 412.2 Minnesota 4 209 1,178 17 294.5 Army 3 150 855 11 285.0 Mississippi 4 194 1,123 15 280.8 UCF 4 199 1,103 10 275.8 UAB 3 122 760 10 253.3 Kansas St. 4 179 993 12 248.2 Kansas 4 148 981 14 245.2 Arkansas 4 200 975 9 243.8 Alabama 4 129 940 8 235.0 Michigan 4 156 937 17 234.2 Oklahoma 4 162 925 9 231.2 Florida St. 4 164 907 12 226.8 Louisville 4 166 898 10 224.5 Marshall 4 186 886 8 221.5 James Madison 3 142 662 7 220.7 UCLA 4 154 882 11 220.5 San Diego St. 4 152 880 5 220.0 Ohio St. 4 148 879 10 219.8 West Virginia 4 162 870 11 217.5 TCU 3 102 646 10 215.3 FAU 5 208 1,075 7 215.0 Utah 4 164 855 10 213.8 Wisconsin 4 162 847 11 211.8 Illinois 4 176 836 4 209.0 Baylor 4 172 827 15 206.8 Coastal Carolina 4 170 802 6 200.5 LSU 4 145 795 13 198.8 Oregon 4 155 793 8 198.2 North Texas 5 205 984 7 196.8 Navy 3 187 590 3 196.7 Southern Cal 4 139 782 10 195.5 North Carolina 4 147 778 9 194.5 Florida 4 141 777 11 194.2 Nebraska 4 164 774 12 193.5 Tennessee 4 173 774 15 193.5 Georgia St. 4 182 772 4 193.0 Liberty 4 165 764 7 191.0 Kent St. 4 169 757 7 189.2 Duke 4 140 754 10 188.5 East Carolina 4 140 750 8 187.5 Georgia Southern 4 133 748 13 187.0 Penn St. 4 137 743 11 185.8 Rutgers 4 161 743 8 185.8 Umass 4 201 743 2 185.8 Missouri 4 165 740 8 185.0 Clemson 4 152 734 11 183.5 Pittsburgh 4 170 726 11 181.5 Georgia 4 133 724 13 181.0 Oregon St. 4 147 723 13 180.8 UNLV 4 157 720 11 180.0 Tulane 4 170 719 11 179.8 Miami 4 165 714 11 178.5 Vanderbilt 5 176 883 9 176.6 Toledo 4 150 706 10 176.5 California 4 135 705 6 176.2 Auburn 4 160 696 10 174.0 Maryland 4 126 695 10 173.8 Appalachian St. 4 163 693 7 173.2 Virginia 4 145 679 6 169.8 South Alabama 4 155 678 8 169.5 W. Kentucky 4 124 674 7 168.5 Texas 4 128 662 9 165.5 South Florida 4 134 660 11 165.0 Uconn 5 185 823 5 164.6 Oklahoma St. 3 105 490 7 163.3 Washington 4 142 648 10 162.0 BYU 4 124 646 6 161.5 Notre Dame 4 159 640 7 160.0 Stanford 3 109 476 6 158.7 NC State 4 144 630 5 157.5 New Mexico St. 5 167 785 8 157.0 Ball St. 4 138 627 2 156.8 Fresno St. 3 94 468 6 156.0 Wyoming 5 184 778 5 155.6 SMU 4 141 613 8 153.2 Miami (Ohio) 4 154 610 3 152.5 E. Michigan 4 138 607 8 151.8 Memphis 4 142 600 9 150.0 Arkansas St. 4 167 599 10 149.8 Tulsa 4 148 594 5 148.5 N. Illinois 4 135 592 7 148.0 Rice 4 146 591 7 147.8 Houston 4 144 579 6 144.8 Cent. Michigan 4 134 578 8 144.5 Arizona St. 4 129 574 7 143.5 Louisiana-Monroe 4 159 564 8 141.0 Northwestern 4 156 564 7 141.0 Syracuse 4 164 564 6 141.0 Utah St. 4 158 562 1 140.5 Purdue 4 124 542 7 135.5 Michigan St. 4 123 537 8 134.2 Iowa St. 4 136 534 5 133.5 Nevada 5 192 666 12 133.2 Southern Miss. 4 146 531 5 132.8 W. Michigan 4 159 528 5 132.0 Buffalo 4 168 527 6 131.8 Cincinnati 4 127 522 9 130.5 New Mexico 4 154 521 6 130.2 Texas A&M 4 116 515 4 128.8 UTSA 4 135 508 6 127.0 Georgia Tech 4 129 507 5 126.8 South Carolina 4 131 506 10 126.5 Arizona 4 123 502 7 125.5 Wake Forest 4 146 494 4 123.5 Boise St. 4 132 481 3 120.2 Hawaii 5 155 583 8 116.6 Indiana 4 135 459 6 114.8 Texas Tech 4 143 453 8 113.2 Middle Tennessee 4 150 448 8 112.0 Virginia Tech 4 143 448 4 112.0 Louisiana-Lafayette 4 126 429 4 107.2 Texas State 4 141 426 1 106.5 Colorado 4 129 411 2 102.8 Ohio 4 119 409 4 102.2 Iowa 4 134 406 4 101.5 UTEP 5 167 496 4 99.2 Washington St. 4 100 387 4 96.8 Charlotte 5 140 468 3 93.6 Louisiana Tech 4 113 371 4 92.8 Temple 4 133 367 4 91.8 Bowling Green 4 126 340 3 85.0 Kentucky 4 135 326 3 81.5 Mississippi St. 4 91 323 4 80.8 San Jose St. 3 81 231 5 77.0 Troy 4 117 275 4 68.8 FIU 3 80 185 1 61.7 Boston College 4 121 239 3 59.8 Old Dominion 4 105 239 2 59.8 Akron 4 112 207 2 51.8 Colorado St. 4 133 184 0 46.0

