NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg Colorado 4 186 1293 16 323.2 Hawaii 5 189 1304 18 260.8 Charlotte 5 219 1268 17 253.6 South Florida 4 153 982 13 245.5 Nebraska 4 164 934 12 233.5 Louisiana Tech 4 161 922 10 230.5 Arizona 4 149 913 8 228.2 Georgia Southern 4 156 875 9 218.8 North Carolina 4 175 866 7 216.5 UTSA 4 186 854 9 213.5 Akron 4 170 844 14 211.0 Georgia Tech 4 198 838 10 209.5 North Texas 5 204 1034 11 206.8 Utah St. 4 168 825 6 206.2 Florida 4 165 813 9 203.2 New Mexico St. 5 216 994 16 198.8 Army 3 124 589 5 196.3 Tulsa 4 175 785 7 196.2 South Carolina 4 169 782 9 195.5 Toledo 4 165 748 8 187.0 FIU 3 107 557 7 185.7 Old Dominion 4 178 738 7 184.5 Nevada 5 204 919 9 183.8 Arizona St. 4 165 730 6 182.5 Buffalo 4 130 726 9 181.5 SMU 4 163 722 7 180.5 W. Michigan 4 139 709 6 177.2 Texas A&M 4 169 707 2 176.8 UTEP 5 183 881 9 176.2 Fresno St. 3 105 517 8 172.3 Uconn 5 203 856 11 171.2 Southern Cal 4 142 684 8 171.0 Ball St. 4 162 676 11 169.0 UAB 3 112 500 5 166.7 Umass 4 140 664 11 166.0 E. Michigan 4 141 661 9 165.2 Stanford 3 107 492 3 164.0 Louisville 4 150 653 5 163.2 Colorado St. 4 152 651 10 162.8 Ohio 4 128 648 6 162.0 Northwestern 4 145 643 8 160.8 Southern Miss. 4 171 638 5 159.5 Kent St. 4 149 635 7 158.8 Georgia St. 4 151 634 7 158.5 Vanderbilt 5 173 790 8 158.0 Oklahoma 4 177 630 6 157.5 Boston College 4 151 625 9 156.2 Bowling Green 4 130 623 8 155.8 San Jose St. 3 123 465 3 155.0 Rice 4 105 619 7 154.8 BYU 4 156 609 8 152.2 Kansas St. 4 144 605 2 151.2 Oregon St. 4 129 603 8 150.8 Indiana 4 164 598 2 149.5 Maryland 4 148 598 3 149.5 Houston 4 140 592 8 148.0 FAU 5 178 739 6 147.8 Troy 4 161 587 7 146.8 UCF 4 139 587 3 146.8 Florida St. 4 138 579 4 144.8 Notre Dame 4 144 569 3 142.2 Louisiana-Monroe 4 129 568 7 142.0 Liberty 4 151 566 5 141.5 Duke 4 143 562 3 140.5 Wake Forest 4 151 559 4 139.8 Wyoming 5 167 693 5 138.6 Kansas 4 155 552 7 138.0 N. Illinois 4 141 548 2 137.0 Texas 4 153 540 5 135.0 San Diego St. 4 144 538 3 134.5 Virginia 4 150 532 2 133.0 California 4 125 530 5 132.5 Appalachian St. 4 127 527 10 131.8 Louisiana-Lafayette 4 133 525 6 131.2 Texas State 4 121 524 10 131.0 Air Force 4 109 522 5 130.5 Temple 4 161 520 1 130.0 Memphis 4 154 509 6 127.2 Michigan St. 4 148 509 3 127.2 Auburn 4 138 506 8 126.5 Tulane 4 159 505 1 126.2 Cincinnati 4 180 501 3 125.2 Wisconsin 4 127 486 4 121.5 Cent. Michigan 4 141 477 8 119.2 Mississippi 4 150 477 1 119.2 Purdue 4 146 463 1 115.8 Arkansas St. 4 130 456 6 114.0 Mississippi St. 4 110 454 6 113.5 Washington St. 4 141 450 1 112.5 LSU 4 128 449 3 112.2 Oklahoma St. 3 107 334 3 111.3 Ohio St. 4 132 445 4 111.2 Utah 4 114 445 5 111.2 Syracuse 4 108 444 5 111.0 New Mexico 4 118 443 5 110.8 East Carolina 4 145 442 2 110.5 Michigan 4 138 436 2 109.0 Missouri 4 137 434 6 108.5 Kentucky 4 117 433 3 108.2 Boise St. 4 138 428 3 107.0 W. Kentucky 4 151 427 4 106.8 UNLV 4 143 407 2 101.8 TCU 3 94 302 4 100.7 Texas Tech 4 137 399 4 99.8 Arkansas 4 126 397 7 99.2 Pittsburgh 4 119 394 6 98.5 West Virginia 4 124 393 7 98.2 Tennessee 4 132 391 4 97.8 Coastal Carolina 4 144 386 5 96.5 Middle Tennessee 4 151 372 2 93.0 Penn St. 4 107 367 3 91.8 Washington 4 135 356 2 89.0 Illinois 4 119 349 1 87.2 Miami 4 121 349 3 87.2 Oregon 4 102 346 7 86.5 Georgia 4 108 344 1 86.0 Virginia Tech 4 129 344 3 86.0 South Alabama 4 120 341 3 85.2 Marshall 4 126 337 3 84.2 UCLA 4 129 337 4 84.2 Miami (Ohio) 4 120 334 6 83.5 NC State 4 100 327 3 81.8 Baylor 4 124 318 2 79.5 Clemson 4 123 314 1 78.5 Iowa St. 4 111 303 2 75.8 Iowa 4 132 292 0 73.0 Navy 3 89 207 2 69.0 Alabama 4 136 250 2 62.5 Minnesota 4 88 247 0 61.8 Rutgers 4 127 226 2 56.5 James Madison 3 88 84 2 28.0

