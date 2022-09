NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg Texas Tech 2 95 63 4 823 8 411.50 Georgia…

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg Texas Tech 2 95 63 4 823 8 411.50 Georgia 2 80 59 0 791 4 395.50 Tulsa 2 84 49 1 782 7 391.00 Georgia Southern 2 102 66 3 776 5 388.00 Mississippi St. 2 99 78 2 770 9 385.00 Washington 2 77 52 1 769 6 384.50 Troy 2 93 63 3 750 6 375.00 Northwestern 2 98 63 1 749 4 374.50 Fresno St. 2 89 65 0 737 3 368.50 Maryland 2 69 55 2 721 5 360.50 Cent. Michigan 2 96 59 1 681 5 355.50 UTSA 2 90 60 1 696 6 348.00 South Alabama 2 77 52 1 686 6 343.00 Tennessee 2 77 54 0 676 5 338.00 Oklahoma St. 2 79 49 1 674 6 337.00 SMU 2 70 47 2 671 7 335.50 Southern Cal 2 57 45 0 671 6 335.50 Purdue 2 89 55 0 654 5 327.00 Penn St. 2 83 53 1 646 7 323.00 UCLA 2 77 58 2 622 4 311.00 North Carolina 3 98 72 1 930 11 310.00 Cincinnati 2 68 47 1 618 5 309.00 UNLV 2 68 44 1 611 6 305.50 South Carolina 2 76 47 3 608 2 304.00 FAU 3 98 60 2 893 9 297.67 E. Michigan 2 82 54 4 594 5 297.00 Wake Forest 2 60 42 0 594 7 297.00 Ohio St. 2 62 43 0 593 6 296.50 TCU 2 57 43 0 588 5 294.00 Pittsburgh 2 68 39 1 582 3 291.00 Memphis 2 65 43 0 580 3 290.00 West Virginia 2 78 50 2 579 5 289.50 Nebraska 3 97 62 3 866 4 288.67 Arizona 2 89 49 4 575 5 287.50 Tulane 2 53 38 0 572 5 286.00 Duke 2 54 37 1 568 3 284.00 Utah 2 61 45 1 568 5 284.00 FIU 2 108 65 2 561 5 280.50 Ball St. 2 83 50 2 560 3 280.00 Minnesota 2 48 34 0 560 1 280.00 Louisiana Tech 2 74 41 4 552 6 276.00 Louisiana-Lafayette 2 65 42 0 551 7 275.50 Syracuse 2 52 40 0 551 5 275.50 Miami 2 54 42 1 549 3 274.50 Stanford 2 65 44 3 548 4 274.00 W. Kentucky 2 64 41 2 547 7 273.50 California 2 74 51 2 546 4 273.00 BYU 2 72 49 1 544 4 272.00 Texas 2 63 43 1 541 2 270.50 East Carolina 2 80 50 2 537 4 268.50 NC State 2 73 40 1 532 6 266.00 LSU 2 70 49 2 529 5 264.50 Oklahoma 2 51 36 0 529 5 264.50 Indiana 2 81 44 2 527 3 263.50 Michigan 2 50 35 1 526 4 263.00 Texas State 2 81 48 3 515 5 257.50 James Madison 2 58 40 0 514 10 257.00 Oregon 2 78 55 2 514 5 257.00 San Jose St. 2 70 39 0 514 1 257.00 Oregon St. 2 51 29 2 511 3 255.50 Ohio 2 74 44 0 509 4 254.50 Kentucky 2 56 34 2 505 4 252.50 Charlotte 3 111 61 1 757 5 252.33 UTEP 3 126 65 1 747 2 249.00 Appalachian St. 2 66 40 1 495 7 247.50 Alabama 2 79 54 1 494 7 247.00 Florida St. 2 55 34 1 492 2 246.00 Clemson 2 69 45 1 488 4 244.00 Texas A&M 2 55 36 2 484 3 242.00 Coastal Carolina 2 47 34 1 482 6 241.00 Akron 2 74 44 0 476 2 240.00 Iowa St. 2 69 50 3 477 5 238.50 North Texas 3 85 45 3 715 7 238.33 Houston 2 71 42 1 472 4 236.00 Michigan St. 2 57 33 3 469 5 234.50 Buffalo 2 69 41 0 465 3 232.50 Arkansas St. 2 68 45 0 456 2 228.00 Baylor 2 55 40 0 451 3 225.50 N. Illinois 2 53 32 1 451 4 225.50 Army 2 26 17 1 446 4 223.00 Wisconsin 2 47 32 1 446 3 223.00 Mississippi 2 61 37 2 444 5 222.00 Old Dominion 2 65 32 1 440 3 220.00 UCF 2 66 36 1 439 4 219.50 Boston College 2 75 42 3 434 4 217.00 Illinois 3 101 68 2 645 6 215.00 Washington St. 2 69 43 2 428 4 214.00 Virginia 2 69 34 3 426 2 213.00 Kansas 2 48 34 1 424 4 212.00 Louisiana-Monroe 2 50 37 1 424 2 212.00 W. Michigan 2 79 46 1 423 1 211.50 Hawaii 3 136 67 5 629 0 209.67 Vanderbilt 3 83 50 1 623 8 207.67 Rice 2 59 35 4 412 4 206.00 Bowling Green 2 76 40 0 408 6 204.00 Liberty 2 60 31 3 405 2 202.50 Notre Dame 2 56 31 3 398 1 199.00 Louisville 2 52 31 2 390 0 198.00 Colorado St. 2 50 36 3 393 4 196.50 Toledo 2 55 34 1 393 3 196.50 South Florida 2 58 34 2 391 0 195.50 Arkansas 2 47 36 0 385 4 192.50 Auburn 2 44 27 4 380 1 190.00 Marshall 2 51 42 1 377 3 188.50 Arizona St. 2 42 25 0 375 1 187.50 Middle Tennessee 2 72 50 1 373 2 186.50 Miami (Ohio) 2 58 38 1 371 3 185.50 Rutgers 2 47 28 2 367 4 183.50 Missouri 2 61 35 5 363 1 181.50 UAB 2 42 28 1 361 2 180.50 Boise St. 2 63 39 4 355 3 177.50 Nevada 3 86 52 0 524 2 174.67 Southern Miss. 2 41 22 4 346 1 173.00 Virginia Tech 2 61 37 4 333 2 166.50 Utah St. 3 93 44 4 495 3 165.00 Temple 2 56 31 0 329 2 164.50 Kent St. 2 50 25 4 324 1 162.00 Florida 2 59 31 2 311 0 155.50 Georgia St. 2 53 23 1 297 4 148.50 Wyoming 3 80 44 1 430 2 143.33 Colorado 2 62 31 1 286 1 143.00 New Mexico 2 45 23 2 268 3 134.00 Georgia Tech 2 53 31 2 264 1 132.00 Uconn 3 75 43 3 396 4 132.00 New Mexico St. 3 71 30 6 382 1 127.33 Navy 2 24 8 2 234 1 117.00 Iowa 2 52 23 2 201 0 100.50 Kansas St. 2 39 24 0 196 0 98.00 San Diego St. 2 42 22 1 170 2 85.00 Air Force 2 11 4 0 117 1 58.50 Umass 2 28 11 3 65 0 32.50

