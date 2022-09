NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game G Ct ReYd Ct Pg C.Jones, Purdue 2 21 286 10.5 B.Ford-Wheaton, West Virginia 2 20 249…

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg C.Jones, Purdue 2 21 286 10.5 B.Ford-Wheaton, West Virginia 2 20 249 10.0 Z.Franklin, UTSA 2 20 222 10.0 E.Hull, Northwestern 2 19 268 9.5 X.Hutchinson, Iowa St. 2 19 226 9.5 K.Stokes, Tulsa 2 19 304 9.5 K.Thornton, James Madison 2 19 257 9.5 T.Chambers, FIU 2 18 158 9.0 J.Cephus, UTSA 2 17 218 8.5 C.Flemings, Arkansas St. 2 17 227 8.5 I.Gathings, Middle Tennessee 2 17 126 8.5 R.Rice, SMU 2 17 298 8.5 D.Burgess, Georgia Southern 2 16 152 8.0 C.Camper, Indiana 2 15 199 7.5 J.Cowing, Arizona 2 15 190 7.5 C.Crooms, W. Michigan 2 15 143 7.5 J.Cropper, Fresno St. 2 15 146 7.5 T.Horton, Colorado St. 2 15 255 7.5 N.Remigio, Fresno St. 2 15 200 7.5 C.Tillman, Tennessee 2 15 230 7.5 M.Washington, Northwestern 2 15 148 7.5 A.Wells, South Carolina 2 15 244 7.5 K.Allen, UCLA 2 14 115 7.0 Z.Flowers, Boston College 2 14 196 7.0 A.Hawkins, Texas State 2 14 137 7.0 K.McIntosh, Georgia 2 14 178 7.0 R.Odunze, Washington 1 7 84 7.0 J.Singleton, Georgia Southern 2 14 149 7.0 O.Wilson, Florida St. 1 7 102 7.0 T.Smith, UTEP 3 20 262 6.7 Y.Ali, Middle Tennessee 2 13 83 6.5 J.Barbon, Temple 2 13 163 6.5 D.Blankumsee, Toledo 2 13 88 6.5 D.Clark, UTSA 2 13 160 6.5 E.Egbuka, Ohio St. 2 13 208 6.5 J.Hyatt, Tennessee 2 13 101 6.5 A.Jennings, Old Dominion 2 13 322 6.5 M.Mayer, Notre Dame 2 13 135 6.5 J.Wayne, South Alabama 2 13 200 6.5 J.Wilson, Cent. Michigan 2 13 137 6.5 R.Flores, UTEP 3 19 241 6.3 V.Tucker, Charlotte 3 19 200 6.3 I.Williams, Illinois 3 19 157 6.3 A.Abdur-Rahman, Ball St. 2 12 132 6.0 J.Addison, Southern Cal 2 12 226 6.0 J.Bradley, Texas Tech 2 12 158 6.0 J.Calhoun, Duke 2 12 198 6.0 N.Dell, Houston 2 12 170 6.0 J.Edrine, FAU 2 12 159 6.0 T.Franklin, Oregon 2 12 118 6.0 M.Harrison, Ohio St. 2 12 240 6.0 X.Henderson, Florida 2 12 91 6.0 K.Hood, Georgia Southern 2 12 170 6.0 J.Jackson, Ball St. 2 12 145 6.0 D.Johnson, Mississippi St. 2 12 73 6.0 T.Knue, E. Michigan 2 12 131 6.0 B.Kuithe, Utah 2 12 127 6.0 D.Ollie, Washington St. 2 12 101 6.0 T.Palmer, Nebraska 3 18 231 6.0 X.Weaver, South Florida 2 12 170 6.0 R.White, UNLV 2 12 241 6.0 D.Davis, W. Kentucky 2 11 202 5.5 T.Harris, Louisiana Tech 2 11 128 5.5 R.Harvey, Mississippi St. 2 11 115 5.5 M.Hippenhammer, Miami (Ohio) 2 11 137 5.5 T.Hudson, Louisville 2 11 169 5.5 J.Hunter, California 2 11 157 5.5 S.Jacques-Louis, Akron 2 11 133 5.5 J.Johnson, East Carolina 2 11 124 5.5 C.Lacy, South Alabama 2 11 169 5.5 L.Musgrave, Oregon St. 2 11 169 5.5 X.Restrepo, Miami 2 11 172 5.5 C.Roberts, BYU 2 11 163 5.5 J.Santana, Tulsa 2 11 189 5.5 C.Tucker, N. Illinois 2 11 190 5.5 Q.Williams, Buffalo 2 11 133 5.5 I.Winstead, East Carolina 2 11 147 5.5 G.Dubose, Charlotte 3 16 229 5.3 E.Badger, Arizona St. 2 10 129 5.0 J.Baker, UCF 2 10 168 5.0 J.Barber, Troy 2 10 165 5.0 R.Brown, James Madison 1 5 78 5.0 C.Carriere, Cent. Michigan 1 5 75 5.0 D.Cephas, Kent St. 2 10 155 5.0 Z.Charbonnet, UCLA 1 5 36 5.0 E.Cooks, San Jose St. 2 10 169 5.0 D.Davis, Appalachian St. 2 10 111 5.0 C.Ducking, Mississippi St. 2 10 129 5.0 M.Ezeike, UCLA 1 5 32 5.0 J.Frett, Louisiana-Monroe 2 10 132 5.0 J.Gibbs, Alabama 2 10 79 5.0 C.Hilton, LSU 1 5 47 5.0 J.Jenkins, LSU 1 5 46 5.0 B.Johnson, Oklahoma St. 2 10 214 5.0 J.Jones, Maryland 2 10 141 5.0 M.Jones, Tulsa 2 10 164 5.0 T.Keaton, Marshall 2 10 93 5.0 S.LaPorta, Iowa 2 10 64 5.0 D.Matthews, Indiana 2 10 160 5.0 M.Mims, Oklahoma 2 10 244 5.0 L.Nichols, Cent. Michigan 2 10 64 5.0 S.Pinckney, Coastal Carolina 2 10 156 5.0 A.Smith, Texas A&M 2 10 185 5.0 E.Stewart, Texas A&M 2 10 105 5.0 D.Stoudemire, Troy 2 10 87 5.0 D.Stribling, Washington St. 2 10 67 5.0 J.Sturdivant, California 2 10 104 5.0 R.Thomas, Mississippi St. 2 10 144 5.0 M.Tinsley, Penn St. 2 10 111 5.0 S.Tucker, Syracuse 2 10 102 5.0 Y.Tyler, Ball St. 2 10 114 5.0 T.Vokolek, Nebraska 1 5 63 5.0 J.Wayne, Pittsburgh 2 10 171 5.0 L.Wester, FAU 3 15 222 5.0 J.Whittington, Texas 2 10 90 5.0 J.Bell, Nevada 3 14 97 4.7 K.Paysour, North Carolina 3 14 172 4.7 J.Bostic, Ohio 2 9 167 4.5 M.Corley, W. Kentucky 2 9 73 4.5 J.Downs, North Carolina 2 9 78 4.5 D.Greene, Wake Forest 2 9 116 4.5 T.Holden, Alabama 2 9 109 4.5 J.Ivory, Memphis 2 9 90 4.5 S.James, West Virginia 2 9 141 4.5 R.Jarrett, Maryland 2 9 131 4.5 D.Kincaid, Utah 2 9 136 4.5 D.Lassiter, E. Michigan 2 9 97 4.5 E.Lewis, Memphis 2 9 108 4.5 D.Lovett, Missouri 2 9 142 4.5 J.Marshall, Buffalo 2 9 168 4.5 L.McCaffrey, Rice 2 9 97 4.5 J.McMillan, Washington 2 9 214 4.5 T.Morin, Wake Forest 2 9 118 4.5 K.Mumpfield, Pittsburgh 2 9 105 4.5 J.Noel, Iowa St. 2 9 48 4.5 K.Prentice, Alabama 2 9 87 4.5 B.Presley, Oklahoma St. 2 9 106 4.5 J.Sanders, Texas 2 9 89 4.5 B.Sims, Baylor 2 9 67 4.5 D.Singer, Arizona 2 9 96 4.5 K.Thompson, Virginia 2 9 117 4.5 J.Thrash, Georgia St. 2 9 123 4.5 M.Trigg, Mississippi 2 9 61 4.5 T.Walton, Ohio 2 9 86 4.5 J.Weimer, UNLV 2 9 120 4.5 S.Wiglusz, Ohio 2 9 82 4.5 J.Phillips, Hawaii 3 13 88 4.3 W.Sheppard, Vanderbilt 3 13 142 4.3 C.Autman-Bell, Minnesota 2 8 156 4.0 H.Beydoun, E. Michigan 2 8 92 4.0 C.Carriere, Cent. Michigan 1 4 69 4.0 J.Cobbs, Wyoming 3 12 135 4.0 D.Douglas, Liberty 2 8 148 4.0 I.Esdale, Rice 2 8 91 4.0 N.Gallo, Virginia Tech 2 8 50 4.0 J.Galloway, W. Michigan 2 8 113 4.0 D.George, Akron 2 8 112 4.0 B.Green, Oklahoma St. 2 8 117 4.0 L.Grimm, Kansas 2 8 93 4.0 S.Harris, Louisiana Tech 2 8 62 4.0 T.Harrison, Oregon St. 2 8 86 4.0 J.Haselwood, Arkansas 2 8 72 4.0 O.Hilaire, Bowling Green 2 8 64 4.0 G.Jackson, Washington 2 8 126 4.0 A.Jeanty, Boise St. 2 8 79 4.0 S.Kenerson, Georgia Southern 2 8 130 4.0 C.Latu, Alabama 1 4 28 4.0 R.Lewis, Georgia St. 2 8 132 4.0 M.Lloyd, South Carolina 2 8 103 4.0 J.McGaughy, Cent. Michigan 2 8 151 4.0 J.McGowan, Vanderbilt 3 12 201 4.0 J.Moore, Duke 2 8 91 4.0 M.Nabers, LSU 2 8 115 4.0 D.Navarro, Northwestern 2 8 59 4.0 J.Newton, Toledo 2 8 160 4.0 A.Perry, Wake Forest 2 8 189 4.0 K.Poitier, Florida St. 1 4 84 4.0 K.Prather, West Virginia 2 8 100 4.0 M.Price, Texas Tech 2 8 117 4.0 J.Reed, Michigan St. 2 8 107 4.0 T.Scott, Cincinnati 2 8 119 4.0 T.Sheffield, Purdue 1 4 49 4.0 C.Sims, Bowling Green 2 8 79 4.0 E.Smith, Stanford 2 8 63 4.0 R.Smith, Boise St. 2 8 39 4.0 M.Stovall, Colorado St. 2 8 75 4.0 L.Styles, Notre Dame 2 8 123 4.0 G.Takacs, Boston College 2 8 88 4.0 S.Thornton, N. Illinois 2 8 112 4.0 J.Whyle, Cincinnati 2 8 74 4.0 D.Wicks, Virginia 2 8 70 4.0 B.Cobbs, Utah St. 3 11 128 3.7 J.Panoke, Hawaii 3 11 150 3.7 E.Spencer, Charlotte 3 11 223 3.7 A.Turner, Uconn 3 11 160 3.7 M.Anderson, California 2 7 60 3.5 L.Arnold, Kansas 2 7 86 3.5 A.Barner, Indiana 2 7 82 3.5 R.Bell, Michigan 2 7 85 3.5 M.Bernard, Utah 2 7 64 3.5

