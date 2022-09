NCAA FBS Individual Punt Returns

Punt Returns G PRYd Yds Avg P.Brooks, Kansas St. 3 1 76 76.0 B.Branch, Alabama 3 1 68 68.0 T.Ford,…

Punt Returns

G PRYd Yds Avg P.Brooks, Kansas St. 3 1 76 76.0 B.Branch, Alabama 3 1 68 68.0 T.Ford, Oklahoma St. 3 1 36 36.0 A.Gould, Oregon St. 3 3 104 34.7 M.Baskerville, LSU 2 1 34 34.0 I.Bond, Alabama 3 1 34 34.0 P.O’Brien, Pittsburgh 1 1 30 30.0 L.Burden, Missouri 3 4 111 27.8 P.Fox, West Virginia 1 1 27 27.0 T.Thomas, NC State 3 3 77 25.7 G.Holmes, Baylor 3 4 102 25.5 B.Stephens, Arkansas 3 5 121 24.2 D.Davis, TCU 2 3 72 24.0 E.Garror, Louisiana-Lafayette 3 6 140 23.3 S.White, Tennessee 2 1 23 23.0 R.Taylor, Purdue 2 1 22 22.0 R.Thomas, Mississippi St. 3 1 22 22.0 N.Dell, Houston 3 2 43 21.5 J.Brooks, Alabama 3 1 21 21.0 M.McWilliams, UAB 3 1 21 21.0 T.Sudderth, Middle Tennessee 2 1 21 21.0 J.Byrd, San Diego St. 3 5 104 20.8 J.Gibbs, Alabama 3 1 20 20.0 J.Provillon, NC State 1 1 20 20.0 M.Mims, Oklahoma 3 6 118 19.7 M.Dixon, SMU 3 2 39 19.5 Z.Thomas, Mississippi St. 2 4 77 19.2 Q.Bullard, UCF 3 1 19 19.0 I.Hamilton, San Jose St. 2 1 19 19.0 T.Tucker, Cincinnati 3 2 37 18.5 N.Brooks, Southern Miss. 3 8 147 18.4 S.Fresch, Rice 3 3 55 18.3 R.Marquez, Wyoming 4 1 18 18.0 M.Price, Texas Tech 3 1 18 18.0 T.Kenion, South Carolina 2 1 17 17.0 K.Makaula, Hawaii 3 1 17 17.0 N.McCollum, Georgia Tech 3 3 51 17.0 N.Remigio, Fresno St. 3 2 34 17.0 T.Robinson, Army 3 4 68 17.0 J.Watkins, Mississippi 3 3 50 16.7 T.Mims, Southern Miss. 1 2 33 16.5 S.Thomas, UAB 3 2 33 16.5 T.Jackson, Coastal Carolina 2 1 16 16.0 B.Miller, Mississippi 2 1 16 16.0 K.McKinstry, Alabama 3 10 153 15.3 C.Kelly, North Carolina 3 4 61 15.2 C.Cota, Oregon 3 1 15 15.0 T.Still, Maryland 2 3 44 14.7 K.Hood, Georgia Southern 3 2 29 14.5 J.Nabors, Baylor 2 4 58 14.5 J.Ballard, Ohio St. 2 1 14 14.0 S.Briggs, UNLV 1 1 14 14.0 J.Brown, Coastal Carolina 3 1 14 14.0 C.Johnson, Mississippi 3 1 14 14.0 X.Weaver, South Florida 3 2 28 14.0 G.Holani, Boise St. 3 5 69 13.8 J.Vann, South Carolina 3 4 54 13.5 C.Donnelly, Clemson 1 1 13 13.0 D.Douglas, Liberty 3 3 39 13.0 J.Downs, North Carolina 2 2 26 13.0 Z.Flowers, Boston College 3 1 13 13.0 J.Mingo, Mississippi 3 1 13 13.0 S.Parker, Charlotte 3 1 13 13.0 J.Robinson, Mississippi 2 1 13 13.0 J.Rogers, Bowling Green 1 2 26 13.0 X.White, Texas Tech 3 1 13 13.0 R.Groves, Texas State 2 3 38 12.7 A.Henning, Michigan 3 9 114 12.7 K.Scott, Auburn 3 6 76 12.7 J.Jackson, Tulane 3 6 75 12.5 T.Page, Appalachian St. 3 3 37 12.3 R.Amos, South Carolina 1 1 12 12.0 J.Coit, NC State 1 1 12 12.0 S.Porter, Kansas St. 1 1 12 12.0 S.Porter, Kansas St. 2 1 12 12.0 G.Jackson, Washington 3 3 35 11.7 D.Singer, Arizona 3 2 23 11.5 K.Stokes, Tulsa 3 6 69 11.5 D.Wilson, UCF 3 2 23 11.5 D.Vele, Utah 3 10 114 11.4 C.McDonald, Michigan St. 1 3 34 11.3 C.Lacy, South Alabama 3 5 56 11.2 I.Williams, Illinois 3 7 78 11.1 D.Drummond, E. Michigan 3 1 11 11.0 J.Lane, Middle Tennessee 3 2 22 11.0 L.McConkey, Georgia 3 4 44 11.0 B.McReynolds, South Alabama 3 1 11 11.0 C.Penry, Colorado 2 1 11 11.0 P.Wimberly, Bowling Green 3 2 22 11.0 J.Sarratt, James Madison 2 6 64 10.7 J.Thompson, Cincinnati 3 3 32 10.7 A.Cruickshank, Rutgers 3 2 21 10.5 X.Townsend, UCF 3 6 63 10.5 T.Morin, Wake Forest 3 7 72 10.3 S.Harris, Louisiana Tech 3 10 101 10.1 R.Bell, Washington St. 3 1 10 10.0 J.Jackson, Ball St. 3 3 30 10.0 I.Larsen, Utah St. 3 1 10 10.0 I.Paige, Old Dominion 3 1 10 10.0 J.Thaw, Michigan 2 1 10 10.0 B.Presley, Oklahoma St. 3 7 68 9.7 I.Ross, Umass 2 3 29 9.7 J.Lang, Arkansas St. 3 2 19 9.5 T.Stevenson, Miami 3 4 37 9.2 Z.Abdus-Salaam, W. Michigan 3 3 27 9.0 E.Egbuka, Ohio St. 3 3 27 9.0 J.Johnson, East Carolina 3 1 9 9.0 C.Johnson, Arizona St. 2 1 9 9.0 D.Stanley, Iowa St. 2 1 9 9.0 L.Wester, FAU 4 8 69 8.6 J.Walker, Miami (Ohio) 3 7 60 8.6 L.Loya, UCLA 2 2 17 8.5 A.Beale, Toledo 3 6 50 8.3 D.Harrison, Uconn 4 3 25 8.3 L.Bunkley-Shelton, Oklahoma 2 1 8 8.0 K.Case, Illinois 1 2 16 8.0 T.Green, Boise St. 3 1 8 8.0 J.Jones, Maryland 3 2 16 8.0 T.Potts, Minnesota 3 1 8 8.0 V.Rosa, Uconn 3 1 8 8.0 A.Simpson, Boise St. 2 1 8 8.0 T.Thompson, Rice 1 1 8 8.0 N.Williams, UNLV 3 2 16 8.0 J.Williams, Cent. Michigan 3 8 63 7.9 P.Washington, Penn St. 3 6 47 7.8 J.Hunter, California 3 6 46 7.7 J.Calhoun, Duke 3 4 30 7.5 T.Chambers, FIU 2 2 15 7.5 B.Joseph, Notre Dame 3 5 37 7.4 X.Worthy, Texas 3 6 43 7.2 J.Delgado, Oregon 2 1 7 7.0 T.Mobley, Coastal Carolina 3 1 7 7.0 H.Nyberg, BYU 2 1 7 7.0 J.Reed, Michigan St. 2 3 21 7.0 A.Bruce, Iowa 3 10 69 6.9 T.Robinson, Kentucky 3 7 48 6.9 S.Cobbs, Boise St. 3 4 27 6.8 D.Stoudemire, Troy 3 3 20 6.7 R.Burns, North Texas 4 5 33 6.6 T.Pena, Syracuse 2 4 26 6.5 Q.Williams, Buffalo 3 2 13 6.5 G.Clayton, LSU 2 3 19 6.3 D.Hocutt, Texas Tech 2 4 25 6.2 S.Atkins, South Florida 2 1 6 6.0 J.Gill, Boston College 3 2 12 6.0 T.Grimes, Akron 2 1 6 6.0 D.Hampton, Washington 3 1 6 6.0 J.Hensley, Wake Forest 1 1 6 6.0 E.Lewis, Memphis 3 6 35 5.8 B.Sanders, Nevada 4 5 29 5.8 U.Stout, W. Kentucky 3 5 29 5.8 L.Wysong, New Mexico 3 5 29 5.8 L.Dixon, New Mexico St. 4 4 23 5.8 J.Johnson, Auburn 3 2 11 5.5 M.Fleming, East Carolina 3 7 36 5.1 J.Bobo, UCLA 3 3 15 5.0 C.Cooley, Wyoming 3 2 10 5.0 E.Davies, Virginia 1 2 10 5.0 A.Hawkins, Texas State 3 2 10 5.0 D.Jamison, Texas 2 2 10 5.0 J.McDonald, UCF 2 2 10 5.0 J.Mines, James Madison 1 1 5 5.0 D.Navarro, Northwestern 3 2 10 5.0 J.Pritchett, South Alabama 1 1 5 5.0 W.Sheppard, Vanderbilt 4 5 25 5.0 Q.Redding, Minnesota 3 3 14 4.7 D.Taylor, Arizona St. 3 6 28 4.7 M.Bellon, UTEP 4 8 36 4.5 T.Gilmore, Utah 2 2 9 4.5 V.Tucker, Charlotte 4 4 18 4.5 H.Beydoun, E. Michigan 3 3 13 4.3 C.Jackson, Syracuse 3 3 13 4.3 B.Smith, Louisville 3 7 30 4.3 C.Jones, Utah St. 3 4 17 4.2 A.Jones, Georgia Southern 3 5 21 4.2 B.Jackson, Washington St. 3 2 8 4.0 D.Matthews, Indiana 3 1 4 4.0 M.Pittman, Florida St. 3 4 16 4.0 W.Taylor, Clemson 3 4 16 4.0 C.Tucker, N. Illinois 3 1 4 4.0 K.Hutson, Oregon 2 4 15 3.8 D.Owen, Washington St. 2 4 14 3.5 A.Smith, Texas A&M 3 8 27 3.4 R.Smith, West Virginia 3 3 10 3.3 I.Cummings, Kentucky 2 1 3 3.0 G.Garcia, Kent St. 3 1 3 3.0 T.Gunther, BYU 3 4 12 3.0 J.Noel, Iowa St. 3 3 9 3.0 M.Parks, Utah 3 1 3 3.0 K.Rutkiewicz, N. Illinois 3 1 3 3.0 D.Turner, Michigan 3 1 3 3.0 W.Woodaz, Clemson 2 1 3 3.0 C.Filkins, Stanford 2 3 8 2.7 A.Frye, Texas Tech 2 3 8 2.7 M.Stovall, Colorado St. 3 4 10 2.5 T.Flowers, Tennessee 3 3 7 2.3 A.Hassan, Navy 2 3 7 2.3 G.Bryant, Southern Cal 3 2 4 2.0 W.Kakavitsas, Virginia Tech 2 1 2 2.0 T.Keaton, Marshall 3 5 10 2.0 D.Stepney, Cent. Michigan 2 2 3 1.5 D.Harvey, Virginia Tech 3 7 10 1.4 A.Williams, Mississippi St. 3 3 4 1.3 C.Jones, Purdue 3 4 5 1.2 J.Barbon, Temple 3 2 2 1.0 J.Cephus, UTSA 3 1 1 1.0 B.Knight, Louisiana-Monroe 3 1 1 1.0 J.Matthews, San Diego St. 3 1 1 1.0 R.O’Keefe, UCF 3 1 1 1.0 D.Tate, Ball St. 3 1 1 1.0 T.West, Oklahoma 2 1 1 1.0 M.Wilson, Penn St. 3 1 1 1.0 R.James, Kent St. 3 3 2 0.7 J.Kerley, SMU 3 3 2 0.7 D.Engram, Wisconsin 3 5 3 0.6 X.Henderson, Florida 3 2 1 0.5 K.Mumpfield, Pittsburgh 3 2 1 0.5 T. Amankwaa, Rutgers 0 0 0 0.0 C.Bailey, Missouri 2 0 0 0.0 J.Blackman, Arkansas St. 3 0 0 0.0 B.Boettcher, Oregon 1 0 0 0.0 J. Bradford, Syracuse 0 0 0 0.0 A.Brown, Wisconsin 2 0 0 0.0 B. Calloway, Purdue 0 0 0 0.0 S.Coleman, Illinois 3 0 0 0.0 K. Coleman, Arkansas St. 0 0 0 0.0 O. Conde, Cent. Michigan 0 0 0 0.0 J. Conerly, Oregon 0 0 0 0.0 R.Cooper, Oregon St. 3 0 0 0.0 K.Crosby, North Texas 4 0 0 0.0 J.Davis, Middle Tennessee 3 0 0 0.0 M. Dawson, SMU 0 0 0 0.0 E. Deckers, Duke 0 0 0 0.0 M.Diabate, Utah 3 0 0 0.0 B. Drillette, Louisiana-Monroe 0 0 0 0.0 D. Echoles, Ball St. 0 0 0 0.0 B. Emanuel, Cent. Michigan 0 0 0 0.0 K. Fitzgerald, Texas A&M 0 0 0 0.0 J.Ford, FAU 1 0 0 0.0 C. Fortin, Arkansas 0 0 0 0.0 A. Furmanek, Penn St. 0 0 0 0.0 W. Gerig, W. Michigan 0 0 0 0.0 D.Goffney, SMU 2 0 0 0.0 S.Gosnell, Virginia Tech 3 0 0 0.0 D. Granados, UTEP 0 0 0 0.0 T. Grant, Louisiana-Monroe 0 0 0 0.0 S. Greiner, Iowa St. 0 0 0 0.0 G.Gumbs, N. Illinois 2 0 0 0.0 M. Harrison, Michigan 0 0 0 0.0 S.Henigan, Memphis 3 0 0 0.0 J. Hopkins, Marshall 0 0 0 0.0 J.Hopper, South Alabama 1 0 0 0.0 W.Howard, LSU 1 0 0 0.0 K.Jackson, Alabama 2 0 0 0.0 P.Jenkins, Tulane 2 0 0 0.0 M. Johnson, Troy 0 0 0 0.0 J.Jones, Ohio 3 0 0 0.0 J. Jones, UTSA 0 0 0 0.0 K.Lesane, NC State 3 0 0 0.0 T. Lockhart, FAU 0 0 0 0.0 L.Loecher, Oregon St. 2 0 0 0.0 K. Long, Maryland 0 0 0 0.0 D.Mandell, BYU 1 0 0 0.0 R.Mathews, Ohio 2 0 0 0.0 L.McCaskill, Kansas 3 0 0 0.0 T.McDonald, UAB 2 0 0 0.0 M.McDonald, Bowling Green 3 0 0 0.0 D. Medina, Georgia St. 0 0 0 0.0 J.Milliner, Arkansas St. 2 0 0 0.0 D. Misa, Boise St. 0 0 0 0.0 K. Missouri, Rutgers 0 0 0 0.0 D.Moore, Michigan 2 0 0 0.0 A.Moran, Maryland 1 0 0 0.0 S. O’Horo, Kentucky 0 0 0 0.0 I. Okoye, Liberty 0 0 0 0.0 J. Pastore, Kansas St. 0 0 0 0.0 N.Peoples, Virginia Tech 3 0 0 0.0 S.Peterson, FIU 1 0 0 0.0 D. Polizzi, Buffalo 0 0 0 0.0 K. Pollard, Southern Miss. 0 0 0 0.0 T. Prewit, Texas State 0 0 0 0.0 M. Reddick, Tennessee 0 0 0 0.0 I.Rex, BYU 3 0 0 0.0 B. Rhodes, Navy 0 0 0 0.0 M. Rossi, Ohio St. 1 0 0 0.0 D. Rowaiye, New Mexico 0 0 0 0.0 N. Saldiveri, Old Dominion 0 0 0 0.0 D. Sanders, Louisville 0 0 0 0.0 A. Seiuli, Nevada 0 0 0 0.0 J.Silver, Kent St. 1 0 0 0.0 M. So’oto, California 0 0 0 0.0 R.Taylor, Memphis 2 0 0 0.0 M.Tharp, Texas Tech 3 0 0 0.0 C.Thomas, Georgia Tech 3 0 0 0.0 B. Thompson, Oklahoma 0 0 0 0.0 R. Velez, Navy 0 0 0 0.0 H.Wallace, Penn St. 3 0 0 0.0 K.Williams, UNLV 3 0 0 0.0 T.Williams, Nevada 3 0 0 0.0 D.Wright, Tennessee 1 0 0 0.0

