NCAA FBS Individual Punt Returns

Punt Returns

G PRYd Yds Avg S.Harris, Louisiana Tech 1 1 43 43.0 G.Holmes, Baylor 1 3 96 32.0 C.Goode, UAB 1 1 29 29.0 C.Kelly, North Carolina 2 1 26 26.0 D.Davis, TCU 1 3 72 24.0 E.Garror, Louisiana-Lafayette 1 4 95 23.8 J.Byrd, San Diego St. 1 1 22 22.0 J.Jackson, Tulane 1 2 41 20.5 Q.Bullard, UCF 1 1 19 19.0 I.Hamilton, San Jose St. 1 1 19 19.0 E.Lewis, Memphis 1 1 19 19.0 T.Tucker, Cincinnati 1 2 37 18.5 R.Marquez, Wyoming 2 1 18 18.0 M.Price, Texas Tech 1 1 18 18.0 T.Thomas, NC State 1 1 18 18.0 T.Kenion, South Carolina 1 1 17 17.0 T.Still, Maryland 1 3 44 14.7 K.Hood, Georgia Southern 1 2 29 14.5 L.Wester, FAU 2 4 57 14.2 C.Lacy, South Alabama 1 4 56 14.0 K.Stokes, Tulsa 1 1 14 14.0 C.Donnelly, Clemson 1 1 13 13.0 J.Sarratt, James Madison 1 4 52 13.0 X.White, Texas Tech 1 1 13 13.0 T.Page, Appalachian St. 1 2 25 12.5 T.Robinson, Kentucky 1 2 25 12.5 R.Amos, South Carolina 1 1 12 12.0 S.Porter, Kansas St. 1 1 12 12.0 S.Porter, Kansas St. 1 1 12 12.0 J.Provillon, NC State 1 1 12 12.0 P.Wimberly, Bowling Green 1 1 12 12.0 D.Harrison, Uconn 2 2 23 11.5 D.Singer, Arizona 1 2 23 11.5 J.Nabors, Baylor 1 3 34 11.3 K.Scott, Auburn 1 3 34 11.3 L.Wysong, New Mexico 1 3 34 11.3 B.McReynolds, South Alabama 1 1 11 11.0 R.Smith, West Virginia 1 1 11 11.0 J.Vann, South Carolina 1 3 33 11.0 X.Worthy, Texas 1 3 33 11.0 T.Pena, Syracuse 1 2 21 10.5 J.Reed, Michigan St. 1 2 21 10.5 Z.Abdus-Salaam, W. Michigan 1 1 10 10.0 C.Cooley, Wyoming 1 1 10 10.0 A.Henning, Michigan 1 1 10 10.0 B.Jackson, Washington St. 1 1 10 10.0 I.Larsen, Utah St. 2 1 10 10.0 X.Townsend, UCF 1 2 20 10.0 D.Vele, Utah 1 1 10 10.0 W.Woodaz, Clemson 1 1 10 10.0 D.Hocutt, Texas Tech 1 2 19 9.5 J.Lang, Arkansas St. 1 2 19 9.5 J.Downs, North Carolina 1 1 9 9.0 J.Johnson, East Carolina 1 1 9 9.0 A.Beale, Toledo 1 4 34 8.5 M.Mims, Oklahoma 1 2 17 8.5 K.Case, Illinois 1 2 16 8.0 N.Dell, Houston 1 1 8 8.0 N.McCollum, Georgia Tech 1 1 8 8.0 N.Williams, UNLV 1 2 16 8.0 T.Gunther, BYU 1 1 7 7.0 H.Nyberg, BYU 1 1 7 7.0 N.Remigio, Fresno St. 1 1 7 7.0 I.Williams, Illinois 2 3 21 7.0 M.Fleming, East Carolina 1 3 20 6.7 K.McKinstry, Alabama 1 3 20 6.7 L.Dixon, New Mexico St. 2 3 19 6.3 U.Stout, W. Kentucky 2 3 19 6.3 T.Chambers, FIU 1 1 6 6.0 J.Hensley, Wake Forest 1 1 6 6.0 W.Taylor, Clemson 1 2 12 6.0 J.Hunter, California 1 3 17 5.7 J.Johnson, Auburn 1 2 11 5.5 B.Presley, Oklahoma St. 1 2 11 5.5 J.Bobo, UCLA 1 3 15 5.0 D.Douglas, Liberty 1 1 5 5.0 A.Frye, Texas Tech 1 1 5 5.0 D.Jamison, Texas 1 2 10 5.0 A.Jones, Georgia Southern 1 2 10 5.0 J.Pritchett, South Alabama 1 1 5 5.0 A.Smith, Texas A&M 1 4 19 4.8 V.Tucker, Charlotte 2 4 18 4.5 T.Morin, Wake Forest 1 3 13 4.3 R.Burns, North Texas 2 1 4 4.0 E.Egbuka, Ohio St. 1 1 4 4.0 C.Tucker, N. Illinois 1 1 4 4.0 M.Pittman, Florida St. 2 2 7 3.5 A.Bruce, Iowa 1 5 17 3.4 K.Mumpfield, Pittsburgh 1 1 3 3.0 D.Owen, Washington St. 1 2 6 3.0 B.Stephens, Arkansas 1 1 3 3.0 C.Filkins, Stanford 1 3 8 2.7 D.Taylor, Arizona St. 1 2 5 2.5 A.Williams, Mississippi St. 1 2 5 2.5 G.Bryant, Southern Cal 1 2 4 2.0 W.Kakavitsas, Virginia Tech 1 1 2 2.0 T.Keaton, Marshall 1 1 2 2.0 B.Sanders, Nevada 2 2 4 2.0 D.Harvey, Virginia Tech 1 3 5 1.7 A.Hassan, Navy 1 2 3 1.5 J.Cephus, UTSA 1 1 1 1.0 R.O’Keefe, UCF 1 1 1 1.0 W.Sheppard, Vanderbilt 2 3 3 1.0 B.Kemp, Virginia 1 2 1 0.5 P.Washington, Penn St. 1 2 1 0.5 D. Adams, Syracuse 0 0 0 0.0 R. Ali, Marshall 0 0 0 0.0 O. Allen, East Carolina 0 0 0 0.0 D. Allison, Southern Miss. 0 0 0 0.0 K. Banks, Boston College 0 0 0 0.0 T.Battle, TCU 1 0 0 0.0 J.Beljan, W. Kentucky 2 0 0 0.0 M. Bell, Charlotte 0 0 0 0.0 T. Bivens, Kent St. 0 0 0 0.0 S. Blair, Tennessee 0 0 0 0.0 M. Blake, San Diego St. 0 0 0 0.0 N. Bolticoff, TCU 0 0 0 0.0 L.Borrow, Ball St. 1 0 0 0.0 K. Boyd, Charlotte 0 0 0 0.0 G. Brewster, Kent St. 0 0 0 0.0 R.Brinson, Miami 1 0 0 0.0 J.Brock, Iowa St. 1 0 0 0.0 J.Broiles, Oklahoma 1 0 0 0.0 J. Brooks, South Alabama 0 0 0 0.0 T. Brunner, Wisconsin 0 0 0 0.0 M.Bryant, UAB 1 0 0 0.0 J.Burch, South Carolina 1 0 0 0.0 K. Burnett, Arizona 0 0 0 0.0 J. Burrell, Florida St. 0 0 0 0.0 C.Burton, Boston College 1 0 0 0.0 M.Byrnes, Houston 1 0 0 0.0 J.Calvin, Mississippi St. 1 0 0 0.0 C. Campolieti, Ohio 0 0 0 0.0 Z. Capers, Auburn 0 0 0 0.0 A.Carbajal, UAB 1 0 0 0.0 B. Carey, Wisconsin 0 0 0 0.0 T. Carter, Memphis 0 0 0 0.0 H.Chibueze, Maryland 1 0 0 0.0 S. Clapp, Wake Forest 0 0 0 0.0 I. Clement, Temple 0 0 0 0.0 J.Coleman, Ball St. 1 0 0 0.0 T.Cooper, Mississippi St. 1 0 0 0.0 D.Cooper, Syracuse 1 0 0 0.0 C.Cooper, Hawaii 1 0 0 0.0 C.Cromwell, Navy 1 0 0 0.0 A.Cruickshank, Rutgers 1 0 0 0.0 A. Curry, N. Illinois 0 0 0 0.0 H.Davis, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 S. Davis, Temple 0 0 0 0.0 D. Davis, Oklahoma St. 0 0 0 0.0 J. DeJarld, Miami (Ohio) 0 0 0 0.0 C. Degraw, Kentucky 0 0 0 0.0 D. Delgado, San Diego St. 0 0 0 0.0 B. Dennis, Southern Miss. 0 0 0 0.0 O. Dixon, Umass 0 0 0 0.0 M. Dortch, Mississippi St. 0 0 0 0.0 B. Dowd, Notre Dame 0 0 0 0.0 M.Dowell, Miami (Ohio) 1 0 0 0.0 Q. Drake, Louisiana-Monroe 0 0 0 0.0 C. Dunbar, Bowling Green 0 0 0 0.0 A. Duncan, Mississippi St. 0 0 0 0.0 M.Dunlap, Texas Tech 1 0 0 0.0 B.Egenolf, Ball St. 1 0 0 0.0 R. Ellis, Tulsa 0 0 0 0.0 I.Epps, Tulsa 1 0 0 0.0 C. Epps, Oklahoma St. 0 0 0 0.0 U. Ezewike, Umass 0 0 0 0.0 A. Fiaseu, UNLV 0 0 0 0.0 T. Foster, Georgia 0 0 0 0.0 B. Frazier, Auburn 0 0 0 0.0 G. French, UCF 0 0 0 0.0 J.Gill, Boston College 1 0 0 0.0 C. Gordinier, Boston College 0 0 0 0.0 D. Greene, E. Michigan 0 0 0 0.0 J.Hall, W. Kentucky 2 0 0 0.0 A. Hall, Appalachian St. 0 0 0 0.0 L. Hamilton, Buffalo 0 0 0 0.0 J. Hanson, Virginia Tech 0 0 0 0.0 J. Harris, Air Force 0 0 0 0.0 T.Harris, Old Dominion 1 0 0 0.0 L.Hawkins, Akron 1 0 0 0.0 A. Hayes, California 0 0 0 0.0 G.Hebert, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 T. Helten, Kansas St. 0 0 0 0.0 H. Henry, Arkansas 0 0 0 0.0 J. Herbek, Nebraska 0 0 0 0.0 M. Higgins, Rutgers 0 0 0 0.0 D.Hodges, Tulane 1 0 0 0.0 T.Hodges-Tomlinson, TCU 1 0 0 0.0 L. Holcomb, Washington St. 0 0 0 0.0 D. Holliday, Boise St. 0 0 0 0.0 B.Houston, Ohio 1 0 0 0.0 P. Houston, FIU 0 0 0 0.0 B. Huddleston, E. Michigan 0 0 0 0.0 J. Hudson, Fresno St. 0 0 0 0.0 J. Hughes, Charlotte 0 0 0 0.0 S. Iles, Air Force 0 0 0 0.0 B.Jefferson, Air Force 1 0 0 0.0 D. Jemtegaard, California 0 0 0 0.0 A. Johnson, Iowa St. 0 0 0 0.0 S. Johnson, FIU 0 0 0 0.0 A.Johnson, Arizona St. 1 0 0 0.0 R. Jones, LSU 0 0 0 0.0 K. Jordan, Baylor 0 0 0 0.0 J. Kagel, Virginia 0 0 0 0.0 J. Kanyuk, North Carolina 0 0 0 0.0 C.Katshir, Penn St. 1 0 0 0.0 S.Keller, Texas State 1 0 0 0.0 E.Kenney, Stanford 1 0 0 0.0 A.Keys, Mississippi 1 0 0 0.0 D. King, Troy 0 0 0 0.0 M. Kosar, Virginia 0 0 0 0.0 D. LeBlanc, North Texas 0 0 0 0.0 O. Leon, Appalachian St. 0 0 0 0.0 T. Leonard, UTSA 0 0 0 0.0 J. Lescouflair, Army 0 0 0 0.0 J. Lewis, Mississippi St. 0 0 0 0.0 R.Lombardi, N. Illinois 1 0 0 0.0 D.Lynch, Southern Cal 1 0 0 0.0 P.Makakona, Utah St. 2 0 0 0.0 M. Mao, Arizona St. 0 0 0 0.0 E. Marcus, Tulane 0 0 0 0.0 Z.Marsh-Wojan, UCF 1 0 0 0.0 D.Martin, Memphis 1 0 0 0.0 B. Martin, Ball St. 0 0 0 0.0 C. Mathurin, Umass 0 0 0 0.0 J. Mayden, San Diego St. 0 0 0 0.0 M. McCord, Rice 0 0 0 0.0 A. McIlquham, Temple 0 0 0 0.0 K. McKenzie, Memphis 0 0 0 0.0 J.McMurray, Temple 1 0 0 0.0 A.McNamara, Texas Tech 1 0 0 0.0 M. Mews, Georgia 0 0 0 0.0 D.Miller, UAB 1 0 0 0.0 B. Miller, Mississippi 0 0 0 0.0 J. Mitchem, Temple 0 0 0 0.0 B. Moss, E. Michigan 0 0 0 0.0 K. Moton, Hawaii 0 0 0 0.0 J. Muller, California 0 0 0 0.0 D. Mullins, Liberty 0 0 0 0.0 C. Nanke, Colorado St. 0 0 0 0.0 K. Naotala, Old Dominion 0 0 0 0.0 D. Neal, Baylor 0 0 0 0.0 A. NiBlack, Alabama 0 0 0 0.0 B.Ojulari, LSU 1 0 0 0.0 T. Paul, UCF 0 0 0 0.0 J. Perkins, FIU 0 0 0 0.0 A. Perry, Hawaii 0 0 0 0.0 L. Peterson, Miami 0 0 0 0.0 J. Pierce, FIU 0 0 0 0.0 K.Puailoa Rojas, Navy 1 0 0 0.0 A.Pule, Washington St. 1 0 0 0.0 M. Pulley, W. Kentucky 0 0 0 0.0 D. Ralph, San Diego St. 0 0 0 0.0 C. Reeder, Iowa St. 0 0 0 0.0 T. Rigby, Clemson 0 0 0 0.0 C.Rising, Utah 1 0 0 0.0 D. Robinson, Akron 0 0 0 0.0 D. Rogers, Toledo 0 0 0 0.0 B. Russ, Ohio 0 0 0 0.0 M. Ryder, Ohio 0 0 0 0.0 J. Sanders, Louisiana-Monroe 0 0 0 0.0 K. Saunders, Kent St. 0 0 0 0.0 T. Sederwall, Missouri 0 0 0 0.0 P.Shand, Arizona 1 0 0 0.0 B.Shapen, Baylor 1 0 0 0.0 M. Sheared, Oklahoma St. 0 0 0 0.0 W. Simpkins, Virginia 0 0 0 0.0 N. Sims, San Diego St. 0 0 0 0.0 S. Smith, Memphis 0 0 0 0.0 L. Splaine, TCU 0 0 0 0.0 J. Spraggins, Tennessee 0 0 0 0.0 R. Stromberg, Arkansas 0 0 0 0.0 G.Sulser, Texas 1 0 0 0.0 J. Swift, UCLA 0 0 0 0.0 J. Tamayo, New Mexico St. 0 0 0 0.0 N. Tarburton, Penn St. 0 0 0 0.0 G.Taylor, Rice 1 0 0 0.0 S. Toland, E. Michigan 0 0 0 0.0 D.Tuazama, UAB 1 0 0 0.0 B.VonGunten, Ball St. 1 0 0 0.0 D.Walden, UNLV 1 0 0 0.0 R.Walters, Charlotte 2 0 0 0.0 J. Weathers, E. Michigan 0 0 0 0.0 T. Weaver, Vanderbilt 0 0 0 0.0 J.White, Michigan St. 1 0 0 0.0 T. Wilkins, Middle Tennessee 0 0 0 0.0 J. Williams, Middle Tennessee 0 0 0 0.0 Z. Williams, N. Illinois 0 0 0 0.0 C. Wilson, South Alabama 0 0 0 0.0 E. Windham, Oklahoma 0 0 0 0.0 E. Wood, Virginia 0 0 0 0.0 J.Woods, Troy 1 0 0 0.0 D.Wright, Vanderbilt 2 0 0 0.0 W. Wright, Florida St. 0 0 0 0.0 C.Wright, Umass 1 0 0 0.0 C. Yacamelli, Wisconsin 0 0 0 0.0 S. Young, Louisville 0 0 0 0.0 P.Zachman, Wisconsin 1 0 0 0.0 J. Zelinsky, E. Michigan 0 0 0 0.0

