Made in HimmerLand Par Scores

Sunday At Himmerland Golf & Spa Resort Farso Purse: $3 million Yardage: 6,651; Par: 71 Final Round Oliver Wilson, England…

Sunday

At Himmerland Golf & Spa Resort

Farso

Purse: $3 million

Yardage: 6,651; Par: 71

Final Round

Oliver Wilson, England (710), $509,643 66-65-65-67—263 -21 Ewen Ferguson, Scotland (472), $329,769 63-67-68-66—264 -20 Kristian Krogh Johannessen, Norway (266), $188,868 67-65-69-65—266 -18 Matthew Jordan, England (167), $117,967 68-67-62-70—267 -17 Francesco Laporta, Italy (167), $117,967 64-64-68-71—267 -17 Ross McGowan, England (167), $117,967 62-65-69-71—267 -17 Matthew Southgate, England (167), $117,967 63-68-65-71—267 -17 Marcus Helligkilde, Denmark (90), $64,305 63-67-70-68—268 -16 Daan Huizing, Netherlands (90), $64,305 68-68-70-62—268 -16 Nicolai Von Dellingshausen, Germany (90), $64,305 64-68-69-67—268 -16 Justin Walters, South Africa (90), $64,305 63-69-66-70—268 -16 Tom Lewis, England (68), $48,566 66-64-68-72—270 -14 Robert Macintyre, Scotland (68), $48,566 65-66-69-70—270 -14 Fabrizio Zanotti, Paraguay (68), $48,566 66-69-67-68—270 -14 Angel Hidalgo, Spain (59), $42,270 66-66-72-67—271 -13 Rikard Karlberg, Sweden (59), $42,270 64-71-68-68—271 -13 Jeff Winther, Denmark (59), $42,270 66-67-70-68—271 -13 Alexander Bjork, Sweden (51), $36,649 66-69-67-70—272 -12 Zander Lombard, South Africa (51), $36,649 65-72-69-66—272 -12 Eddie Pepperell, England (51), $36,649 67-67-71-67—272 -12 Jack Senior, England (51), $36,649 68-66-68-70—272 -12 John Catlin, United States (40), $28,480 66-65-69-73—273 -11 George Coetzee, South Africa (40), $28,480 70-65-70-68—273 -11 Benjamin Hebert, France (40), $28,480 71-67-67-68—273 -11 Rasmus Hojgaard, Denmark (40), $28,480 63-70-70-70—273 -11 Craig Howie, Scotland (40), $28,480 64-68-71-70—273 -11 Anton Karlsson, Sweden (40), $28,480 66-69-69-69—273 -11 Masahiro Kawamura, Japan (40), $28,480 68-67-69-69—273 -11 Niklas Lemke, Sweden (40), $28,480 67-68-68-70—273 -11 Richard McEvoy, England (40), $28,480 70-67-67-69—273 -11 James Morrison, England (40), $28,480 71-62-72-68—273 -11 Thorbjorn Olesen, Denmark (40), $28,480 71-66-66-70—273 -11 Tapio Pulkkanen, Finland (40), $28,480 69-65-72-67—273 -11 Andy Sullivan, England (40), $28,480 68-66-70-69—273 -11 Wu Ashun, China (31), $20,436 72-66-72-65—275 -9 Darren Fichardt, South Africa (31), $20,436 71-64-69-71—275 -9 Ricardo Gouveia, Portugal (31), $20,436 68-68-71-68—275 -9 Richard Mansell, England (31), $20,436 64-64-76-71—275 -9 Guido Migliozzi, Italy (31), $20,436 70-67-68-70—275 -9 Marcel Siem, Germany (31), $20,436 67-70-68-70—275 -9 Lucas Bjerregaard, Denmark 65-71-70-70—276 -8 Nacho Elvira, Spain 66-72-67-71—276 -8 Soren Kjeldsen, Denmark 64-66-73-73—276 -8 Matthieu Pavon, France 67-67-69-73—276 -8 Richie Ramsay, Scotland 66-69-71-70—276 -8 Rory Sabbatini, Slovakia 67-67-72-70—276 -8 David Drysdale, Scotland 68-68-70-71—277 -7 Gavin Green, Malaysia 67-69-67-74—277 -7 Gregory Havret, France 68-67-70-72—277 -7 Jamie Lovemark, United States 67-67-73-70—277 -7 Julian Suri, United States 70-67-71-69—277 -7 Thomas Aiken, South Africa 70-68-70-70—278 -6 Kristoffer Broberg, Sweden 69-68-71-70—278 -6 Jonathan Caldwell, Northern Ireland 65-71-73-69—278 -6 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 69-68-71-70—278 -6 Matt Ford, England 69-68-70-71—278 -6 Stephen Gallacher, Scotland 66-70-69-73—278 -6 Edoardo Molinari, Italy 67-70-70-71—278 -6 Renato Paratore, Italy 68-70-70-70—278 -6 Shubhankar Sharma, India 68-70-71-69—278 -6 Garrick Porteous, England 65-68-71-75—279 -5 Grant Forrest, Scotland 66-72-73-69—280 -4 Frederic Lacroix, France 68-70-71-71—280 -4 Ricardo Santos, Portugal 70-68-71-71—280 -4 Santiago Tarrio, Spain 70-67-74-70—281 -3 Aman Gupta, United States 70-68-73-71—282 -2 Justin Harding, South Africa 67-71-70-74—282 -2 David Law, Scotland 68-69-73-72—282 -2 Jamie Donaldson, Wales 66-68-74-76—284 E Christian Jacobsen, Denmark 71-65-76-72—284 E Paul Waring, England 68-67-75-74—284 E Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark 72-66-77-70—285 +1 Paul Dunne, Ireland 67-71-75-73—286 +2

