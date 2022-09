Italian Open Par Scores

Sunday At Marco Simone Golf and Country Club Guidonia Montecelio, Italy Purse: $3 million Yardage: 7,268; Par: 71 Final Round…

Sunday

At Marco Simone Golf and Country Club

Guidonia Montecelio, Italy

Purse: $3 million

Yardage: 7,268; Par: 71

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Robert Macintyre, Scotland 70-69-67-64—270 -14 Matt Fitzpatrick, England 65-69-69-67—270 -14 Victor Perez, France 70-66-69-66—271 -13 Rory McIlroy, Northern Ireland 67-66-71-68—272 -12 Lucas Herbert, Australia 70-67-68-68—273 -11 Aaron Rai, England 69-70-65-69—273 -11 Kurt Kitayama, United States 71-67-67-69—274 -10 Tyrrell Hatton, England 72-65-70-68—275 -9 Oliver Bekker, South Africa 68-70-68-70—276 -8 Jorge Campillo, Spain 70-71-68-67—276 -8 Mikko Korhonen, Finland 73-67-68-69—277 -7 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-73-68-67—278 -6 Eddie Pepperell, England 67-73-70-68—278 -6 Jordan L. Smith, England 69-68-71-70—278 -6 Dale Whitnell, England 69-73-69-67—278 -6 Scott Jamieson, Scotland 67-71-73-68—279 -5 Tom Lewis, England 70-65-73-71—279 -5 Thorbjorn Olesen, Denmark 72-70-68-69—279 -5 Antoine Rozner, France 67-71-71-70—279 -5 Marcel Schneider, Germany 70-68-73-68—279 -5 Santiago Tarrio, Spain 72-70-69-68—279 -5 Andrew Wilson, England 74-69-68-68—279 -5 Jesper Kennegard, Sweden 74-68-68-70—280 -4 Tapio Pulkkanen, Finland 69-69-72-70—280 -4 Thomas Bjorn, Denmark 66-76-68-71—281 -3 Adrian Otaegui, Spain 74-69-69-69—281 -3 Alex Fitzpatrick, England 70-69-72-71—282 -2 Nicolai Hojgaard, Denmark 68-70-74-70—282 -2 Rasmus Hojgaard, Denmark 70-73-73-66—282 -2 Ross McGowan, England 70-73-70-69—282 -2 Edoardo Molinari, Italy 70-72-72-68—282 -2 Yannik Paul, Germany 68-75-73-66—282 -2 Matthew Southgate, England 70-69-73-70—282 -2 Alexander Bjork, Sweden 74-69-68-72—283 -1 Luke Donald, England 69-68-76-70—283 -1 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 69-74-69-71—283 -1 Gavin Green, Malaysia 67-75-70-71—283 -1 Viktor Hovland, Norway 71-68-73-71—283 -1 Guido Migliozzi, Italy 70-71-71-71—283 -1 Francesco Molinari, Italy 73-68-68-74—283 -1 Louis De Jager, South Africa 69-71-72-72—284 E Darren Fichardt, South Africa 69-71-72-72—284 E Matt Ford, England 70-71-71-72—284 E Gregory Havret, France 72-69-73-70—284 E Romain Langasque, France 69-74-70-71—284 E Mike Lorenzo-Vera, France 71-70-70-73—284 E Alvaro Quiros, Spain 67-71-75-71—284 E Kalle Samooja, Finland 71-69-72-72—284 E Andy Sullivan, England 71-71-72-70—284 E Wu Ashun, China 70-68-73-74—285 +1 Niklas Norgaard Moller, Denmark 76-65-71-73—285 +1 Robert Rock, England 72-71-72-70—285 +1 Robin Roussel, France 69-70-73-73—285 +1 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 69-73-73-70—285 +1 Maverick Antcliff, Australia 72-69-72-73—286 +2 Julien Brun, France 74-68-72-72—286 +2 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 71-66-77-72—286 +2 Lukas Nemecz, Austria 72-71-73-70—286 +2 Jason Scrivener, Australia 70-70-74-72—286 +2 Brandon Stone, South Africa 71-72-74-69—286 +2 Rafa Cabrera Bello, Spain 67-75-71-74—287 +3 Filippo Celli, Italy 69-72-72-74—287 +3 Rikard Karlberg, Sweden 71-70-70-76—287 +3 Soren Kjeldsen, Denmark 72-70-73-72—287 +3 Callum Shinkwin, England 72-70-72-73—287 +3 Justin Walters, South Africa 71-69-75-72—287 +3 Joost Luiten, Netherlands 66-71-77-74—288 +4 Stefano Mazzoli, Italy 71-72-71-74—288 +4 David Howell, England 71-70-76-72—289 +5 Flavio Michetti, Italy 70-69-73-77—289 +5 Niall Kearney, Ireland 75-67-74-74—290 +6 Marc Warren, Scotland 71-71-73-75—290 +6 Ricardo Santos, Portugal 71-71-74-75—291 +7 Marco Florioli, Italy 73-70-79-70—292 +8 Espen Kofstad, Norway 72-67-78-75—292 +8 Marcus Armitage, England 72-70-78-73—293 +9 Chris Wood, England 74-69-78-73—294 +10 Julien Quesne, France 72-71-82-WD

