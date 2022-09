Fortinet Championship Par Scores The Associated Press

Saturday At Silverado Resort and Spa (North Course) Napa, Calif. Purse: $8 million Yardage: 7,123; Par: 72 Third Round Justin Lower 63-71-69—203 -13 Max Homa 65-67-72—204 -12 Danny Willett 68-64-72—204 -12 Byeong Hun An 66-68-71—205 -11 Paul Haley 73-67-66—206 -10 Matt Kuchar 68-68-70—206 -10 Adam Svensson 68-71-67—206 -10 Davis Thompson 68-73-65—206 -10 Harrison Endycott 72-70-65—207 -9 Mark Hubbard 70-70-67—207 -9 Austin Smotherman 71-69-67—207 -9 Sahith Theegala 67-69-71—207 -9 Zac Blair 70-69-69—208 -8 Zecheng Dou 71-67-70—208 -8 Rickie Fowler 67-72-69—208 -8 Brian Stuard 68-69-71—208 -8 Joseph Bramlett 68-71-70—209 -7 Kramer Hickok 71-70-68—209 -7 Tom Hoge 69-70-70—209 -7 Mackenzie Hughes 70-71-68—209 -7 Seonghyeon Kim 66-72-71—209 -7 Chris Kirk 74-68-67—209 -7 Taylor Moore 68-68-73—209 -7 Nick Taylor 67-75-67—209 -7 Wyndham Clark 72-69-69—210 -6 Thomas Detry 69-70-71—210 -6 Austin Eckroat 69-70-71—210 -6 Will Gordon 70-69-71—210 -6 Brandon Hagy 69-73-68—210 -6 Scott Harrington 67-71-72—210 -6 Ben Martin 69-68-73—210 -6 Denny McCarthy 71-70-69—210 -6 Vincent Norrman 70-69-71—210 -6 Ben Taylor 69-69-72—210 -6 Brendon Todd 71-71-68—210 -6 Jimmy Walker 70-71-69—210 -6 Aaron Baddeley 73-69-69—211 -5 Doug Ghim 71-70-70—211 -5 Chris Gotterup 73-67-71—211 -5 James Hahn 71-68-72—211 -5 Beau Hossler 70-72-69—211 -5 Russell Knox 70-71-70—211 -5 Troy Merritt 71-69-71—211 -5 Taylor Montgomery 68-71-72—211 -5 Alex Noren 72-68-71—211 -5 Adam Schenk 69-72-70—211 -5 Matthias Schwab 70-69-72—211 -5 Robby Shelton 67-70-74—211 -5 Alex Smalley 70-70-71—211 -5 Brandt Snedeker 70-69-72—211 -5 Kevin Streelman 68-71-72—211 -5 Harris English 71-70-71—212 -4 Emiliano Grillo 67-72-73—212 -4 Nick Hardy 71-70-71—212 -4 Stephan Jaeger 69-70-73—212 -4 Andrew Landry 70-70-72—212 -4 Taylor Pendrith 71-70-71—212 -4 J.J. Spaun 66-73-73—212 -4 Brice Garnett 67-75-71—213 -3 Nate Lashley 72-70-71—213 -3 Matthias Schmid 67-71-75—213 -3 Greyson Sigg 67-73-73—213 -3 Chris Stroud 69-72-72—213 -3 Matt Wallace 70-71-72—213 -3 Nick Watney 73-69-71—213 -3 Jacob Bridgeman 70-72-72—214 -2 Cameron Percy 74-68-72—214 -2 Andrew Putnam 72-70-72—214 -2 Gary Woodland 70-71-73—214 -2 Hideki Matsuyama 69-72-75—216 E Michael Thompson 71-71-74—216 E Lucas Glover 74-68-75—217 +1 C.T. Pan 70-71-77—218 +2 Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.