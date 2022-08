NATIONAL LEAGUE G AB H R Pct. Goldschmidt StL 112 419 142 84 .339 Freeman LAD 118 458 146 82…

NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. Goldschmidt StL 112 419 142 84 .339 Freeman LAD 118 458 146 82 .319 McNeil NYM 106 375 118 52 .315 J.Iglesias Col 102 377 118 45 .313 M.Machado SD 111 427 130 77 .304 T.Turner LAD 118 480 146 72 .304 Hoerner ChC 103 364 109 37 .299 Arenado StL 110 418 125 59 .299 Lux LAD 108 345 102 60 .296 Swanson Atl 121 471 139 78 .295

Home Runs

Schwarber, Philadelphia, 34; Riley, Atlanta, 31; Goldschmidt, St. Louis, 30; Alonso, New York, 30; C.Walker, Arizona, 29; Betts, Los Angeles, 27; Hoskins, Philadelphia, 26; Tellez, Milwaukee, 25; Arenado, St. Louis, 25; Olson, Atlanta, 25.

Runs Batted In

Alonso, New York, 102; Goldschmidt, St. Louis, 96; Lindor, New York, 83; T.Turner, Los Angeles, 83; Cron, Colorado, 80; Olson, Atlanta, 80; Riley, Atlanta, 78; Arenado, St. Louis, 77; M.Machado, San Diego, 76; 3 tied at 73.

Pitching

Gonsolin, Los Angeles, 15-1; Wright, Atlanta, 15-5; T.Anderson, Los Angeles, 13-2; Carrasco, New York, 13-5; J.Urías, Los Angeles, 13-6; Fried, Atlanta, 11-4; Alcantara, Miami, 11-5; Webb, San Francisco, 11-6; Rodón, San Francisco, 11-6; Wheeler, Philadelphia, 11-6.

