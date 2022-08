PGA Tour Champions Dick’s Sporting Goods Open Scores

Sunday At Wilmington Country Club Wilmington, Del. Purse: $15 million Yardage: 7,534; Par: 71 Individual FedExCup Points in Parentheses Final…

Patrick Cantlay (2000), $2,700,000 68-68-65-69_270 -14

Scott Stallings (1200), $1,620,000 68-68-66-69_271 -13

Scottie Scheffler (650), $870,000 68-67-68-70_273 -11

Xander Schauffele (650), $870,000 67-69-66-71_273 -11

K.H. Lee (400), $547,500 68-70-71-65_274 -10

Corey Conners (400), $547,500 68-67-70-69_274 -10

Adam Scott (400), $547,500 65-69-69-71_274 -10

Jon Rahm (310), $420,000 73-70-65-67_275 -9

Rory McIlroy (310), $420,000 68-68-70-69_275 -9

Taylor Pendrith (310), $420,000 71-68-67-69_275 -9

Joaquin Niemann (310), $420,000 69-68-68-70_275 -9

Shane Lowry (243), $315,000 66-71-71-68_276 -8

Trey Mullinax (243), $315,000 71-68-69-68_276 -8

Christiaan Bezuidenhout (243), $315,000 67-73-67-69_276 -8

Sahith Theegala (208), $247,500 72-68-69-68_277 -7

Lucas Herbert (208), $247,500 70-70-68-69_277 -7

Sungjae Im (208), $247,500 70-69-67-71_277 -7

Aaron Wise (208), $247,500 69-68-67-73_277 -7

Jordan Spieth (176), $188,250 68-67-74-69_278 -6

Kurt Kitayama (176), $188,250 71-66-72-69_278 -6

Emiliano Grillo (176), $188,250 68-71-70-69_278 -6

Sam Burns (176), $188,250 69-69-70-70_278 -6

J.J. Spaun (142), $133,500 68-74-67-70_279 -5

Max Homa (142), $133,500 72-69-68-70_279 -5

Cameron Young (142), $133,500 67-68-72-72_279 -5

Tyrrell Hatton (142), $133,500 67-71-69-72_279 -5

Andrew Putnam (142), $133,500 73-68-66-72_279 -5

Sepp Straka (115), $104,250 72-72-68-68_280 -4

Tony Finau (115), $104,250 77-68-67-68_280 -4

Marc Leishman (115), $104,250 68-71-71-70_280 -4

Denny McCarthy (115), $104,250 68-72-66-74_280 -4

Maverick McNealy (94), $88,750 70-71-72-68_281 -3

Keith Mitchell (94), $88,750 74-66-70-71_281 -3

Brendan Steele (94), $88,750 76-67-65-73_281 -3

Viktor Hovland (68), $67,750 73-69-75-65_282 -2

Sebastián Muñoz (68), $67,750 70-74-69-69_282 -2

Cam Davis (68), $67,750 69-67-75-71_282 -2

Brian Harman (68), $67,750 72-71-68-71_282 -2

Billy Horschel (68), $67,750 69-73-69-71_282 -2

Russell Henley (68), $67,750 67-71-72-72_282 -2

Matt Kuchar (68), $67,750 69-71-70-72_282 -2

J.T. Poston (68), $67,750 72-69-68-73_282 -2

Hideki Matsuyama (68), $67,750 70-67-71-74_282 -2

Alex Smalley (44), $48,000 69-76-69-69_283 -1

Adam Hadwin (44), $48,000 69-70-72-72_283 -1

Taylor Moore (44), $48,000 73-70-68-72_283 -1

Collin Morikawa (44), $48,000 67-72-65-79_283 -1

Kevin Kisner (35), $38,700 71-75-70-68_284 E

Tom Hoge (35), $38,700 70-70-74-70_284 E

Matt Fitzpatrick (35), $38,700 69-73-71-71_284 E

Harold Varner III (35), $38,700 66-71-71-76_284 E

Justin Thomas (29), $35,700 66-73-75-71_285 +1

Alex Noren (29), $35,700 72-69-72-72_285 +1

Chez Reavie (24), $34,350 67-72-77-70_286 +2

Mito Pereira (24), $34,350 74-73-70-69_286 +2

Joohyung Kim (24), $34,350 71-71-74-70_286 +2

Davis Riley (24), $34,350 77-68-67-74_286 +2

Mackenzie Hughes (21), $33,300 75-68-72-72_287 +3

Troy Merritt (21), $33,300 69-72-73-73_287 +3

Keegan Bradley (21), $33,300 64-74-73-76_287 +3

Luke List (19), $32,550 78-68-69-73_288 +4

Chris Kirk (19), $32,550 70-71-73-74_288 +4

Cameron Tringale (18), $32,100 72-69-76-72_289 +5

Wyndham Clark (17), $31,800 77-76-67-70_290 +6

Seamus Power (16), $31,500 71-68-77-75_291 +7

Lucas Glover (15), $31,200 75-70-71-76_292 +8

Si Woo Kim (14), $30,900 78-70-68-78_294 +10

