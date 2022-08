NATIONAL LEAGUE BATTING_Goldschmidt, St. Louis, .332; Freeman, Los Angeles, .325; J.Iglesias, Colorado, .320; T.Turner, Los Angeles, .308; McNeil, New York,…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_Goldschmidt, St. Louis, .332; Freeman, Los Angeles, .325; J.Iglesias, Colorado, .320; T.Turner, Los Angeles, .308; McNeil, New York, .307; Arenado, St. Louis, .303; Hoerner, Chicago, .299; Bell, San Diego, .297; Riley, Atlanta, .297; Lux, Los Angeles, .294; M.Machado, San Diego, .294; Swanson, Atlanta, .294.

RUNS_Betts, Los Angeles, 81; Goldschmidt, St. Louis, 77; Freeman, Los Angeles, 76; Lindor, New York, 74; Swanson, Atlanta, 73; M.Machado, San Diego, 72; Edman, St. Louis, 71; Schwarber, Philadelphia, 71; Yelich, Milwaukee, 71; Cronenworth, San Diego, 69; Nimmo, New York, 69; Soto, San Diego, 69; T.Turner, Los Angeles, 69.

RBI_Alonso, New York, 96; Goldschmidt, St. Louis, 87; Lindor, New York, 81; T.Turner, Los Angeles, 81; Cron, Colorado, 80; Riley, Atlanta, 74; Arenado, St. Louis, 72; Tellez, Milwaukee, 71; Freeman, Los Angeles, 71; Olson, Atlanta, 70.

HITS_Freeman, Los Angeles, 139; T.Turner, Los Angeles, 138; Goldschmidt, St. Louis, 131; Riley, Atlanta, 129; Swanson, Atlanta, 128; Bell, San Diego, 119; Cron, Colorado, 119; Arenado, St. Louis, 118; Alonso, New York, 117; Lindor, New York, 116; M.Machado, San Diego, 116.

DOUBLES_Freeman, Los Angeles, 36; Olson, Atlanta, 36; Riley, Atlanta, 33; K.Marte, Arizona, 32; Goldschmidt, St. Louis, 31; Happ, Chicago, 30; T.Turner, Los Angeles, 30; Arenado, St. Louis, 28; J.Iglesias, Colorado, 27; Cron, Colorado, 26; McNeil, New York, 26.

TRIPLES_Lux, Los Angeles, 6; Nimmo, New York, 5; Blackmon, Colorado, 4; Chisholm Jr., Miami, 4; Joe, Colorado, 4; S.Marte, New York, 4; Morel, Chicago, 4; Naquin, New York, 4; Realmuto, Philadelphia, 4; Wong, Milwaukee, 4; Yelich, Milwaukee, 4.

HOME RUNS_Schwarber, Philadelphia, 34; Riley, Atlanta, 30; Alonso, New York, 29; Goldschmidt, St. Louis, 27; C.Walker, Arizona, 26; Betts, Los Angeles, 25; Arenado, St. Louis, 24; Hoskins, Philadelphia, 24; Tellez, Milwaukee, 23; Cron, Colorado, 23.

STOLEN BASES_Berti, Miami, 28; Acuña Jr., Atlanta, 24; Edman, St. Louis, 23; T.Turner, Los Angeles, 20; Yelich, Milwaukee, 16; Bader, New York, 15; Estrada, San Francisco, 15; S.Marte, New York, 14; Swanson, Atlanta, 14; Hayes, Pittsburgh, 13; Realmuto, Philadelphia, 13; Robles, Washington, 13; J.Rojas, Arizona, 13.

PITCHING_Wright, Atlanta, 14-5; T.Anderson, Los Angeles, 13-1; Gonsolin, Los Angeles, 13-1; Carrasco, New York, 13-4; J.Urías, Los Angeles, 12-6; Wheeler, Philadelphia, 11-5; T.Walker, New York, 10-3; Fried, Atlanta, 10-4; Alcantara, Miami, 10-5; Webb, San Francisco, 10-5; Me.Kelly, Arizona, 10-5; Darvish, San Diego, 10-5.

ERA_Alcantara, Miami, 2.01; Burnes, Milwaukee, 2.45; J.Urías, Los Angeles, 2.50; Fried, Atlanta, 2.60; Wheeler, Philadelphia, 2.63; T.Anderson, Los Angeles, 2.72; Musgrove, San Diego, 2.91; Me.Kelly, Arizona, 2.95; Rodón, San Francisco, 2.95; Gallen, Arizona, 3.12.

STRIKEOUTS_Burnes, Milwaukee, 175; Rodón, San Francisco, 161; Aa.Nola, Philadelphia, 157; Alcantara, Miami, 145; Morton, Atlanta, 141; Strider, Atlanta, 138; Wheeler, Philadelphia, 137; Darvish, San Diego, 132; Bassitt, New York, 129; Wright, Atlanta, 129.

