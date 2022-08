Korn Ferry Tour Nationwide Children’s Hospital Scores

Thursday At Ohio State University Golf Club-Scarlet Course Columbus, Ohio Purse: $1 million Yardage: 7,444; Par: 71 First Round David…

Thursday At Ohio State University Golf Club-Scarlet Course Columbus, Ohio Purse: $1 million Yardage: 7,444; Par: 71 First Round

David Lingmerth 32-30_62

Aaron Baddeley 32-33_65

Jared Wolfe 34-31_65

Brandon Hagy 34-31_65

Norman Xiong 33-33_66

Joseph Bramlett 34-32_66

Brian Stuard 33-33_66

Austin Cook 33-33_66

Carl Yuan 35-32_67

Bo Van Pelt 33-34_67

Zecheng Dou 34-33_67

Will Gordon 33-34_67

Kevin Roy 31-36_67

Michael Gligic 34-33_67

David Skinns 35-32_67

Robby Shelton 34-33_67

Roger Sloan 35-33_68

Justin Suh 31-37_68

Paul Haley II 34-34_68

Erik Barnes 34-34_68

Jonathan Byrd 36-32_68

Chan Kim 32-36_68

Ryan Armour 34-34_68

Chase Seiffert 34-34_68

David Kocher 33-35_68

Zack Fischer 34-34_68

Justin Lower 37-31_68

Tano Goya 35-33_68

Fabián Gómez 35-33_68

Mac Meissner 36-32_68

Kelly Kraft 34-34_68

Vaughn Taylor 35-33_68

Seung-Yul Noh 35-33_68

Dean Burmester 35-34_69

William McGirt 34-35_69

Seonghyeon Kim 35-34_69

Henrik Norlander 35-34_69

Rick Lamb 35-34_69

Nelson Ledesma 34-35_69

Shad Tuten 37-32_69

Joey Garber 37-32_69

Harry Hall 36-33_69

Patrick Fishburn 37-32_69

Thomas Detry 35-34_69

José de Jesús Rodríguez 35-34_69

Bo Hoag 35-34_69

Eric Cole 35-35_70

Camilo Villegas 37-33_70

Satoshi Kodaira 36-34_70

John VanDerLaan 34-36_70

Dawson Armstrong 35-35_70

Paul Barjon 38-32_70

Marcelo Rozo 36-34_70

Rob Oppenheim 36-34_70

Yannik Paul 34-36_70

Brent Grant 37-33_70

Ben Taylor 36-34_70

Augusto Núñez 35-35_70

Andrew Novak 33-37_70

Jimmy Stanger 34-36_70

Quade Cummins 37-33_70

Xinjun Zhang 35-35_70

Mark Anderson 36-34_70

Hurly Long 34-36_70

Sung Kang 36-34_70

Chris Baker 36-35_71

Kevin Yu 37-34_71

Bill Haas 37-34_71

Josh Teater 37-34_71

Shawn Stefani 35-36_71

A.J. Crouch 35-36_71

Hank Lebioda 36-35_71

Brandon Harkins 37-34_71

Martin Trainer 35-36_71

Jonas Blixt 36-35_71

Kevin Chappell 34-37_71

Matti Schmid 35-36_71

Ben Martin 39-32_71

Taylor Montgomery 36-35_71

Trevor Werbylo 37-34_71

Kyle Westmoreland 36-35_71

Sam Stevens 37-34_71

Matt McCarty 36-36_72

Michael Kim 36-36_72

Vincent Norrman 37-35_72

Harry Higgs 34-38_72

Carson Young 36-36_72

Nicholas Lindheim 36-36_72

Nick Hardy 35-37_72

Chris Gotterup 36-36_72

Byeong Hun An 39-33_72

MJ Daffue 36-36_72

Dylan Wu 39-33_72

Jim Knous 36-36_72

Trevor Cone 37-35_72

Jeremy Paul 35-37_72

Scott Harrington 35-37_72

Akshay Bhatia 39-33_72

Dawie van der Walt 36-36_72

Davis Thompson 37-35_72

Brice Garnett 37-35_72

Scott Brown 36-36_72

Sean O’Hair 36-36_72

T.J. Vogel 36-36_72

Kiradech Aphibarnrat 37-36_73

Wesley Bryan 36-37_73

Tom Whitney 39-34_73

Curtis Thompson 37-36_73

Philip Knowles 35-38_73

Tyson Alexander 38-35_73

Pontus Nyholm 36-37_73

Jacob Bergeron 36-37_73

Robert Garrigus 38-35_73

Scott Gutschewski 35-38_73

Ryan McCormick 36-38_74

Patrick Flavin 38-36_74

Pierceson Coody 38-36_74

Kevin Dougherty 37-37_74

Brandon Crick 36-38_74

Chris Stroud 36-38_74

Chris Naegel 38-36_74

Harrison Endycott 36-38_74

Andrew Kozan 36-38_74

Anthony Quayle 34-40_74

Seth Reeves 38-37_75

Jason Scrivener 36-39_75

Grayson Murray 38-37_75

John Augenstein 38-37_75

Ben Kohles 40-35_75

Tommy Gainey 39-36_75

Austin Eckroat 38-38_76

Min Woo Lee 37-39_76

Brandon Matthews 39-37_76

Andrew Yun 39-38_77

Nicolas Echavarria 40-37_77

Kyle Stanley 40-38_78

Ashton Van Horne 41-37_78

Haotong Li 39-40_79

