ISPS HANDA World Invitational Par Scores

Friday Ballymena, United Kingdom a-Galgrom Castle (Host Course) 7,151 yards; Par 70 b-Massereene 6,817 yards; Par 70 Purse: $1.5 million…

Friday

Ballymena, United Kingdom

a-Galgrom Castle (Host Course)

7,151 yards; Par 70

b-Massereene

6,817 yards; Par 70

Purse: $1.5 million

Second Round

Note: Tournament is played on two courses.

Ewen Ferguson, Scotland 61a-70b—131 -9 Borja Virto Astudillo, Spain 65b-67a—132 -8 Filippo Celli, Italy 66b-67a—133 -7 Felix Palson, Sweden 65b-68a—133 -7 Connor Syme, Scotland 66a-68b—134 -6 Renato Paratore, Italy 67a-68b—135 -5 Jordan L. Smith, England 68a-67b—135 -5 Dale Whitnell, England 66b-69a—135 -5 Richard Bland, England 65b-71a—136 -4 John Catlin, United States 67b-69a—136 -4 Richard Mansell, England 71a-65b—136 -4 John Murphy, Ireland 67a-69b—136 -4 Robin Petersson, Sweden 66b-70a—136 -4 Matthew Baldwin, England 68b-69a—137 -3 David Borda, Spain 70b-67a—137 -3 David Dixon, England 70a-67b—137 -3 Ryan Evans, England 66a-71b—137 -3 Calum Fyfe, Scotland 66a-71b—137 -3 Craig Howie, Scotland 69b-68a—137 -3 Adam Keogh, England 70b-67a—137 -3 Lauri Ruuska, Finland 69b-68a—137 -3 Adrien Saddier, France 66a-71b—137 -3 Stephen Stallings Jr., United States 69b-68a—137 -3 Jens Fahrbring, Sweden 68b-70a—138 -2 Oliver Farr, Wales 70a-68b—138 -2 Angel Hidalgo, Spain 67a-71b—138 -2 Marcus Kinhult, Sweden 74b-64a—138 -2 Ryan Lumsden, England 68a-70b—138 -2 Guido Migliozzi, Italy 70a-68b—138 -2 Tom Murray, England 68b-70a—138 -2 Wilco Nienaber, South Africa 66b-72a—138 -2 Jamie Rutherford, England 70b-68a—138 -2 Jack Senior, England 69a-69b—138 -2 Jens Dantorp, Sweden 68a-71b—139 -1 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 66b-73a—139 -1 Marcus Helligkilde, Denmark 67a-72b—139 -1 David Horsey, England 70a-69b—139 -1 Christopher Mivis, Belgium 70a-69b—139 -1 Carlos Pigem, Spain 68a-71b—139 -1 Joakim Wikstrom, Sweden 71b-68a—139 -1 Thomas Aiken, South Africa 66b-74a—140 E David Carey, Ireland 67b-73a—140 E Ashley Chesters, England 72a-68b—140 E Paul Dunne, Ireland 68a-72b—140 E Bryce Easton, South Africa 67a-73b—140 E Deon Germishuys, South Africa 72a-68b—140 E David Law, Scotland 70b-70a—140 E Haraldur Magnus, Iceland 71b-69a—140 E Jake McLeod, Australia 72a-68b—140 E Zach Murray, Australia 70b-70a—140 E Santiago Tarrio, Spain 66b-74a—140 E Jon Thomson, England 68a-72b—140 E Jordan Wrisdale, England 71b-69a—140 E Steven Brown, England 72b-69a—141 +1 Mathieu Decottignies-Lafon, France 70b-71a—141 +1 David Drysdale, Scotland 71b-70a—141 +1 Philip Eriksson, Sweden 69b-72a—141 +1 Christopher Feldborg Nielsen, Sweden 71b-70a—141 +1 Gary Hurley, Ireland 70a-71b—141 +1 Tom McKibbin, Northern Ireland 69a-72b—141 +1 Dimi Papadatos, Australia 68a-73b—141 +1 Victor Riu, France 73b-68a—141 +1 Ben Stow, England 71a-70b—141 +1 Johannes Veerman, United States 72b-69a—141 +1 JC Ritchie, South Africa 72a-WD Charlie Williams, Ireland 80a-WD Marc Warren, Scotland 76a-DQ

Missed Cut

Maverick Antcliff, Australia 71a-71b—142 +2 Todd Clements, England 68a-74b—142 +2 Robert Dinwiddie, England 69b-73a—142 +2 OJ Farrell, England 73b-69a—142 +2 Matt Ford, England 73b-69a—142 +2 Tom Gandy, Isle Of Man 71a-71b—142 +2 Chase Hanna, United States 72a-70b—142 +2 Francesco Laporta, Italy 73b-69a—142 +2 Stuart Manley, Wales 69a-73b—142 +2 Velten Meyer, Germany 71b-71a—142 +2 Haydn Porteous, South Africa 68a-74b—142 +2 Lee Slattery, England 72a-70b—142 +2 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 72b-70a—142 +2 Euan Walker, Scotland 71a-71b—142 +2 Andrew Wilson, England 68a-74b—142 +2 Ben Evans, England 76a-67b—143 +3 Daniel Gavins, England 73a-70b—143 +3 Niklas Lemke, Sweden 73a-70b—143 +3 Bradley Neil, Scotland 73a-70b—143 +3 Marco Penge, England 73b-70a—143 +3 Elvis Smylie, Australia 72a-71b—143 +3 Julian Suri, United States 73a-70b—143 +3 Louis De Jager, South Africa 76a-68b—144 +4 Jack Hearn, Ireland 75b-69a—144 +4 Bjarki Petursson, Iceland 71b-73a—144 +4 Cormac Sharvin, Northern Ireland 73a-71b—144 +4 Joel Stalter, France 70b-74a—144 +4 Simon Thornton, England 73a-71b—144 +4 Gregory Bourdy, France 71b-74a—145 +5 Barclay Brown, England 69a-76b—145 +5 Alejandro Canizares, Spain 75b-70a—145 +5 Joachim B. Hansen, Denmark 72b-73a—145 +5 David Higgins, Ireland 73b-72a—145 +5 Rikard Karlberg, Sweden 73b-72a—145 +5 Tim Rice, Ireland 72b-73a—145 +5 Hui-Lin Zhang, China 73a-72b—145 +5 Jordan Zunic, Australia 75b-70a—145 +5 Christofer Blomstrand, Sweden 73a-73b—146 +6 Dave Coupland, England 71a-75b—146 +6 Samuel Del Val, Spain 71b-75a—146 +6 Niall Kearney, Ireland 73b-73a—146 +6 Max Orrin, England 72a-74b—146 +6 Mitch Waite, England 73b-73a—146 +6 Ruan Conradie, South Africa 74a-73b—147 +7 Frank Kennedy, England 73a-74b—147 +7 Jesper Kennegard, Sweden 71a-76b—147 +7 Richard McEvoy, England 73a-74b—147 +7 Alfie Plant, England 73a-74b—147 +7 Conor Purcell, Ireland 70b-77a—147 +7 Bobby Bai, China 71a-77b—148 +8 Curtis Griffiths, England 73b-75a—148 +8 Josh Hill, Northern Ireland 75a-73b—148 +8 Gudmundur Kristjansson, Iceland 74b-74a—148 +8 Edoardo Raffaele Lipparelli, Italy 72b-76a—148 +8 Dermot Mcelroy, Northern Ireland 77b-71a—148 +8 Javier Otaegui, Spain 76b-72a—148 +8 Pelle Edberg, Sweden 75b-74a—149 +9 James Morrison, England 75b-74a—149 +9 Scott Fernandez, Spain 73b-77a—150 +10 Gary King, England 75b-76a—151 +11 Hugo Leon, Chile 77a-74b—151 +11 Jordi Garcia, Spain 76a-76b—152 +12 Tyler Koivisto, United States 73a-80b—153 +13 Harry Ellis, England 75b-82a—157 +17 Robert Brazil, Ireland 78b-81a—159 +19

