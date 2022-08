Czech Masters Par Scores

Thursday At Albatross Golf Resort Prague Purse: $1.8 million Yardage: 7,468; Par: 72 First Round Louis De Jager, South Africa…

Thursday

At Albatross Golf Resort

Prague

Purse: $1.8 million

Yardage: 7,468; Par: 72

First Round

Louis De Jager, South Africa 32-32—64 -8 Thomas Pieters, Belgium 31-34—65 -7 Jordan Gumberg, United States 31-35—66 -6 Tapio Pulkkanen, Finland 32-34—66 -6 Marcel Schneider, Germany 32-34—66 -6 Johannes Veerman, United States 32-34—66 -6 Grant Forrest, Scotland 34-33—67 -5 Gavin Green, Malaysia 34-33—67 -5 Angel Hidalgo, Spain 32-35—67 -5 Hugo Leon, Chile 34-33—67 -5 Richard Mansell, England 33-34—67 -5 Jake McLeod, Australia 34-33—67 -5 Renato Paratore, Italy 34-33—67 -5 Antoine Rozner, France 34-33—67 -5 Pep Angles, Spain 35-33—68 -4 Austin Bautista, Australia 34-34—68 -4 Scott Jamieson, Scotland 35-33—68 -4 Mathiam Keyser, South Africa 32-36—68 -4 Maximilian Kieffer, Germany 34-34—68 -4 Marcus Kinhult, Sweden 34-34—68 -4 Ales Korinek, Czech Republic 32-36—68 -4 Joakim Lagergren, Sweden 36-32—68 -4 Thriston Lawrence, South Africa 33-35—68 -4 Carlos Pigem, Spain 34-34—68 -4 Rory Sabbatini, Slovakia 35-33—68 -4 Jack Senior, England 33-35—68 -4 Jordan Zunic, Australia 35-33—68 -4 Nino Bertasio, Italy 31-38—69 -3 Alejandro Canizares, Spain 34-35—69 -3 Oliver Farr, Wales 35-34—69 -3 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 34-35—69 -3 Frederic Lacroix, France 35-34—69 -3 Tom Lewis, England 35-34—69 -3 Eddie Pepperell, England 34-35—69 -3 Ricardo Santos, Portugal 34-35—69 -3 Lee Slattery, England 35-34—69 -3 David Tomi, Czech Republic 34-35—69 -3 Thomas Aiken, South Africa 36-34—70 -2 Maverick Antcliff, Australia 33-37—70 -2 Jens Dantorp, Sweden 36-34—70 -2 Ross Fisher, England 33-37—70 -2 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 36-34—70 -2 Gregory Havret, France 35-35—70 -2 Benjamin Hebert, France 34-36—70 -2 Daan Huizing, Netherlands 34-36—70 -2 Soren Kjeldsen, Denmark 35-35—70 -2 Zander Lombard, South Africa 34-36—70 -2 Andrea Pavan, Italy 36-34—70 -2 Victor Perez, France 34-36—70 -2 Michal Pospisil, Czech Republic 36-34—70 -2 Ian Poulter, England 37-33—70 -2 Jack Singh Brar, England 35-35—70 -2 Julian Suri, United States 35-35—70 -2 Oliver Wilson, England 35-35—70 -2 Matej Baca, Czech Republic 34-37—71 -1 Bobby Bai, China 37-34—71 -1 Gregory Bourdy, France 35-36—71 -1 David Carey, Ireland 35-36—71 -1 John Catlin, United States 37-34—71 -1 Sean Crocker, United States 36-35—71 -1 Jannik De Bruyn, Germany 36-35—71 -1 Michael Feuerstein, United States 37-34—71 -1 Stephen Gallacher, Scotland 36-35—71 -1 Jean-Baptiste Gonnet, France 35-36—71 -1 Ricardo Gouveia, Portugal 35-36—71 -1 Joost Luiten, Netherlands 35-36—71 -1 Gavin Moynihan, Ireland 36-35—71 -1 Filip Mruzek, Czech Republic 36-35—71 -1 Zach Murray, Australia 37-34—71 -1 Wilco Nienaber, South Africa 35-36—71 -1 Damien Perrier, France 36-35—71 -1 Robin Roussel, France 34-37—71 -1 Kalle Samooja, Finland 35-36—71 -1 Cormac Sharvin, Northern Ireland 35-36—71 -1 Joel Stalter, France 35-36—71 -1 Sebastian Vida, Slovakia 34-37—71 -1 Borja Virto Astudillo, Spain 35-36—71 -1 Simon Zach, Czech Republic 37-34—71 -1 Wil Besseling, Netherlands 36-36—72 E Gordan Brixi, Czech Republic 37-35—72 E Laurie Canter, England 36-36—72 E Victor Dubuisson, France 37-35—72 E Oliver Fisher, England 38-34—72 E Craig Howie, Scotland 35-37—72 E Matthieu Pavon, France 36-36—72 E Garrick Porteous, England 35-37—72 E Sebastian Soderberg, Sweden 34-38—72 E Uli Weinhandl, Austria 36-36—72 E Robin Williams, England 36-36—72 E Hui-Lin Zhang, China 35-37—72 E Steven Brown, England 35-38—73 +1 Julien Brun, France 38-35—73 +1 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 38-35—73 +1 Aman Gupta, United States 36-37—73 +1 Jesper Kennegard, Sweden 37-36—73 +1 Tyler Koivisto, United States 38-35—73 +1 Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-38—73 +1 Javier Otaegui, Spain 34-39—73 +1 Haydn Porteous, South Africa 36-37—73 +1 Alvaro Quiros, Spain 33-40—73 +1 Elvis Smylie, Australia 38-35—73 +1 Paul Waring, England 34-39—73 +1 David Benak, Czech Republic 36-38—74 +2 Rafa Cabrera Bello, Spain 37-37—74 +2 Nicolas Colsaerts, Belgium 37-37—74 +2 Dave Coupland, England 38-36—74 +2 Stepan Danek, Czech Republic 36-38—74 +2 David Howell, England 39-35—74 +2 Maximilian Jelinek, Czech Republic 36-38—74 +2 Ross McGowan, England 36-38—74 +2 Stephen Stallings Jr., United States 36-38—74 +2 Tadeas Tetak, Slovakia 38-36—74 +2 Jakub Bares, Czech Republic 34-41—75 +3 Jan Cafourek, Czech Republic 38-37—75 +3 Hennie Du Plessis, South Africa 37-38—75 +3 Lorenzo Gagli, Italy 39-36—75 +3 Stanislav Matus, Czech Republic 37-38—75 +3 Dimi Papadatos, Australia 35-40—75 +3 Dominik Pavoucek, Czech Republic 37-38—75 +3 Lindsay Renolds, Canada 35-40—75 +3 Paul Dunne, Ireland 38-38—76 +4 Louis Klein, Czech Republic 35-41—76 +4 Eduardo De La Riva, Spain 38-39—77 +5 David Dixon, England 38-39—77 +5 Ondrej Lieser, Czech Republic 37-40—77 +5 Matyas Zapletal, Czech Republic 38-39—77 +5 Niklas Lemke, Sweden 38-40—78 +6 Anze Leskovar, Slovakia 39-39—78 +6 Laird Shepherd, England 42-41—83 +11 Liam Robinson, England WD Michael Young, Ireland WD Espen Kofstad, Norway WD

