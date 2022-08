Cazoo Open Scores The Associated Press

Saturday At The Twenty Ten Course Newport, United Kingdom Purse: $1.8 million Yardage: 7,503; Par: 71 Third Round Callum Shinkwin, England 69-68-65—202 Julien Guerrier, France 67-68-68—203 Connor Syme, Scotland 67-73-68—208 Mikko Korhonen, Finland 68-71-70—209 Johannes Veerman, United States 69-68-72—209 Paul Waring, England 74-70-65—209 Lucas Bjerregaard, Denmark 71-72-68—211 Bryce Easton, South Africa 73-70-68—211 Nacho Elvira, Spain 70-70-71—211 Ewen Ferguson, Scotland 68-71-72—211 Ashley Chesters, England 72-71-69—212 David Dixon, England 70-73-69—212 Paul Dunne, Ireland 70-71-71—212 Marcus Helligkilde, Denmark 71-70-71—212 David Howell, England 73-71-68—212 Jazz Janewattananond, Thailand 70-70-72—212 Thorbjorn Olesen, Denmark 72-69-71—212 Eddie Pepperell, England 68-74-70—212 Matthias Schmid, Germany 75-71-66—212 Andy Sullivan, England 74-67-71—212 Matthew Baldwin, England 72-70-71—213 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 69-74-70—213 Ross McGowan, England 71-69-73—213 Renato Paratore, Italy 70-71-72—213 Marcus Armitage, England 68-70-76—214 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 68-74-72—214 Thomas Detry, Belgium 72-66-76—214 Gregory Havret, France 71-69-74—214 Lee Slattery, England 70-72-72—214 Henric Sturehed, Sweden 72-73-69—214 Pep Angles, Spain 70-75-70—215 John Catlin, United States 70-73-72—215 Louis De Jager, South Africa 70-73-72—215 Oliver Farr, Wales 72-73-70—215 Daan Huizing, Netherlands 70-73-72—215 Espen Kofstad, Norway 70-68-77—215 Frederic Lacroix, France 70-70-75—215 Robert Rock, England 70-74-71—215 Dale Whitnell, England 67-72-76—215 Chase Hanna, United States 75-71-70—216 Stuart Manley, Wales 74-71-71—216 Ricardo Santos, Portugal 71-73-72—216 Jack Senior, England 71-67-78—216 Bobby Bai, China 75-70-72—217 Barclay Brown, England 79-67-71—217 Jorge Campillo, Spain 70-75-72—217 Daniel Hillier, New Zealand 72-72-73—217 Anton Karlsson, Sweden 70-74-73—217 Francesco Laporta, Italy 70-74-73—217 Richard Mansell, England 70-74-73—217 Garrick Porteous, England 69-74-74—217 Jeff Winther, Denmark 72-72-73—217 Chris Wood, England 71-71-75—217 Jacques Blaauw, South Africa 74-70-74—218 Darren Fichardt, South Africa 69-77-72—218 Ross Fisher, England 71-75-72—218 David Law, Scotland 72-74-72—218 Haydn Porteous, South Africa 70-70-78—218 Lorenzo Gagli, Italy 72-71-76—219 Josh Geary, New Zealand 72-72-75—219 Rikard Karlberg, Sweden 71-74-74—219 Tom Gandy, Isle Of Man 73-70-77—220 Alfie Plant, England 71-74-75—220 Stephen Gallacher, Scotland 74-72-75—221 Joachim B. Hansen, Denmark 71-73-77—221 Niall Kearney, Ireland 72-73-76—221 Maximilian Kieffer, Germany 68-76-77—221 Dimi Papadatos, Australia 70-76-75—221 Greig Hutcheon, Scotland 71-74-77—222 Jon Thomson, England 73-71-78—222 Jens Dantorp, Sweden 71-74-79—224 Maverick Antcliff, Australia 71-77-DQ Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.