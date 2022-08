AIG Women’s Open Scores

Sunday At Muirfield Gullane, United Kingdom Purse: $7.3 million Yardage: 6,680; Par: 71 Final Round (x-won on second playoff hole)…

Sunday

At Muirfield

Gullane, United Kingdom

Purse: $7.3 million

Yardage: 6,680; Par: 71

Final Round

(x-won on second playoff hole)

x-Ashleigh Buhai 70-65-64-75—274 x-In Gee Chun 68-66-70-70—274 Hinako Shibuno 65-73-66-71—275 Minjee Lee 68-70-70-69—277 Leona Maguire 71-69-71-66—277 Madelene Sagstrom 70-65-71-71—277 Celine Boutier 68-70-74-67—279 Nasa Hataoka 71-69-71-68—279 Brooke Henderson 70-70-69-70—279 Lydia Ko 71-70-70-68—279 Stephanie Kyriacou 70-68-70-71—279 Atthaya Thitikul 71-69-69-70—279 A Lim Kim 70-71-69-70—280 Miyuu Yamashita 69-68-71-72—280 Kotone Hori 72-68-72-69—281 Hyo Joo Kim 73-66-70-72—281 Alison Lee 74-69-67-71—281 Sei Young Kim 74-70-67-71—282 Louise Duncan 67-73-74-69—283 Jodi Ewart Shadoff 68-73-70-72—283 Linn Grant 72-70-73-68—283 Georgia Hall 70-72-70-72—284 Charley Hull 71-70-69-74—284 Eun-Hee Ji 70-72-68-74—284 Jeongeun Lee6 71-68-72-73—284 Inbee Park 69-67-70-78—284 Emily Pedersen 70-70-72-72—284 Hye Jin Choi 69-70-70-76—285 Ariya Jutanugarn 71-73-71-70—285 Megan Khang 74-69-70-72—285 Andrea Lee 72-67-72-74—285 Xiyu Lin 72-70-72-71—285 Sung Hyun Park 72-69-68-76—285 Rose Zhang 72-70-70-73—285 Hannah Green 71-66-74-75—286 So Yeon Ryu 70-72-70-74—286 Cheyenne Knight 75-70-67-75—287 Jessica Korda 66-74-73-74—287 Jennifer Kupcho 73-72-71-71—287 Mel Reid 73-68-70-76—287 Marina Alex 70-69-72-77—288 Na Rin An 75-68-70-75—288 Leonie Harm 73-70-72-73—288 Nelly Korda 70-74-72-72—288 Angela Stanford 73-72-70-73—288 Maja Stark 68-71-70-79—288 Lilia Vu 76-68-70-74—288 Whitney Hillier 72-69-73-75—289 Bronte Law 73-71-71-74—289 Sarah Schmelzel 73-71-70-75—289 Jennifer Chang 72-73-72-73—290 Ally Ewing 76-67-72-75—290 Mo Martin 73-69-76-72—290 Brittany Altomare 70-71-76-74—291 Esther Henseleit 73-70-76-72—291 Lizette Salas 71-70-77-73—291 Albane Valenzuela 73-70-74-74—291 Lydia Hall 73-72-71-76—292 In-Kyung Kim 71-74-74-73—292 Gaby Lopez 67-73-73-79—292 Wichanee Meechai 70-74-72-76—292 Paula Reto 74-70-69-79—292 Gemma Dryburgh 75-69-77-73—294 Ryann O’Toole 71-73-71-80—295 Lee-Anne Pace 71-73-75-77—296

