Tour de France Results

Sunday 9th Stage A 193-km (120-mile) Aigle to Chatel Les Portes Du Soleil 1. Bob Jungels, Luxembourg, AG2R Citroen Team,…

Sunday 9th Stage A 193-km (120-mile) Aigle to Chatel Les Portes Du Soleil

1. Bob Jungels, Luxembourg, AG2R Citroen Team, 4:46:39.

2. Jonathan Castroveijo, Spain, INEOS Grenadiers, :22.

3. Carlos Verona, Spain, Movistar Team, :26.

4. Thibaut Pinot, France, Groupama-FDJ, :40.

5. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, :49.

6. Jonas Vingegaard, Denmark, Jumbo-Visma, :49.

7. Geraint Thomas, Great Britain, INEOS Grenadiers, :52.

8. Adam Yates, Great Britain, INEOS Grenadiers, :52.

9. Enric Mas, Spain, Movistar Team, :52.

10. Nairo Quintana, Colombia, Team Arkea-Samsic, :52.

Also

18. Neilson Powless, United States, EF Education-EasyPost, 1:03.

19. Sepp Kuss, United States, Jumbo-Visma, same time.

26. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates, 1:12.

44. Joe Dombrowski, United States, Astana-Qazaqstan, 12:02.

45. Matteo Jorgenson, United States, Movistar Team, 12:02.

88. Quinn Simmons, United States, Trek Segafredo, 23:38.

Overall Standings

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 33:43:44.

2. Jonas Vingegaard, Denmark, Jumbo-Visma, :39.

3. Geraint Thomas, Great Britain, Ineos Grenadiers, 1:17.

4. Adam Yates, Great Britain, Ineos Grenadiers, 1:25.

5. David Gaudu, France, Groupama-FDJ, 1:38.

6. Romain Bardet, France, Team DSM, 1:39.

7. Thomas Pidcock, Great Britain, Ineos Grenadiers, 1:46.

8. Enric Mas, Spain, Moviestar Team, 1:50.

9. Neilson Powless, United States, EF Education-EasyPost, 1:55.

10. Nairo Quintana, Colombia, Team Arkea-Samsic, :2:13.

Also

30. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates, 7:02.

40. Sepp Kuss, United States, Jumbo-Visma, 13:36.

64. Matteo Jorgenson, United States, Movistar Team, 16:55.

138. Joe Dombrowski, United States, Astana-Qazaqstan, 37:19.

153. Quinn Simmons, United States, Trek Segafredo, 49:55.

Young Riders Standings

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 33:43:44.

2. Thomas Pidcock, Great Britain, Ineos Grenadiers, 1:46.

3. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates, 7:25.

4. Matteo Jorgenson, United States, Movistar Team, 28:08.

5. Andreas Leknessund, Norway, Team DSM, 30:03.

6. Kevin Geniets, Luxembourg, Groupama-FDJ, 32:37.

7. Georg Zimmerman, Germany, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, 43:14.

8. Jasper Philipsen, Belgium, Alpecin-Deceuninck, 46:39.

9. Andreas Kron, Denmark, Lotto Soudal, 47:13.

10. Michael Storer, Australia, Groupama-FDJ, 49:01.

Also

21. Quinn Simmons, United States, Trek Segafredo, 1:12:44.

Mountain Standings

1. Simmon Geschke, Germany, COFIDIS, 19 points.

2. Bob Jungels, Luxembourg, AG2R Citroen Team, 18.

3. Thibaut Pinot, France, Groupama-FDJ, 14.

4. Magnus Cort Nielsen, Denmark, EF Education-Easypost, 11.

5. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 10.

6. Jonas Vingegaard, Denmark, Jumbo-Visma, 8.

7. Pierre Latour, France, TotalEnergies, 7.

8. Carlos Verona, Spain, Movistar Team, 7.

9. Primoz Roglic, Slovenia, Jumbo-Visma, 6.

10. Hugo Houle, Canada, Israel-Premier Tech, 6.

