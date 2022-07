Tour de France Results

Sunday 15th Stage A 202.5-km (126-miles) Rodez—Carcassonne 1. Jasper Philipsen, Belgium, Alpecin-Deceuninck, 4:27:27 2. Wout van Aert, Belgium, Jumbo-Visma, same…

Sunday 15th Stage A 202.5-km (126-miles) Rodez—Carcassonne

1. Jasper Philipsen, Belgium, Alpecin-Deceuninck, 4:27:27

2. Wout van Aert, Belgium, Jumbo-Visma, same time

3. Mads Pedersen, Denmark, Trek-Segafredo, same time

4. Peter Sagan, Slovakia, TotalEnergies, same time

5. Danny Van Poppel, Netherlands, BORA-hansgrohe, same time

6. Dylan Groenewegen, Netherlands, Team BikeExchange-Jayco, same time

7. Florian Senechal, France, Quick-Step Alpha Vinyl Team, same time

8. Luca Mozzato, Italy, B&B HOtels-KTM, same time

9. Andrea Pasqualon, Italy, Intermarche-Wanty-Gobert, same time

10. Fred Wright, United Kingdom, Bahrain Victorious, same time

Also

27. Neilson Powless, United States, EF Education-EasyPost, same time

41. Matteo Jorgenson, United States, Movistar Team, same time

48. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates, same time

67. Joe Dombrowski, United States, Astana-Qazaqstan, :24 behind

70. Quinn Simmons, United States, Trek Segafredo, :36

117. Sepp Kuss, United States, Jumbo-Visma, 17:16

Overall Standings

1. Jonas Vingegaard, Denmark, Jumbo-Visma, 59:58:28

2. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 2:22 behind

3. Geraint Thomas, Great Britain, Ineos Grenadiers, 2:43

4. Romain Bardet, France, Team DSM, 3:01

5. Adam Yates, Great Britain, Ineos Grenadiers, 4:06

6. Nairo Quintana, Colombia, Team Arkea-Sasmic, 4:15

7. Louis Meintjes, South Africa, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, 4:24

8. David Gaudu, France, Groupama-FDJ, 4:24

9. Thomas Pidcock, Great Britain, Ineos Grenadiers, 8:49

10. Enric Mas, Spain, Movistar Team, 9:58

Also

13. Neilson Powless, United States, EF Education-EasyPost, 18:11 behind

21. Sepp Kuss, United States, Jumbo-Visma, 44:49

25. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates, 1:00:05

27. Matteo Jorgenson, United States, Movistar Team, 1:01:04

52. Joe Dombrowski, United States, Astana-Qazaqstan, 1:31:52

74. Quinn Simmons, United States, Trek Segafredo, 2:01:05

Young Riders Standings

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 60:00:50

2. Thomas Pidcock, Great Britain, Ineos Grenadiers, 6:27 behind

3. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates, 57:43

4. Matteo Jorgenson, United States, Movistar Team, 58:42.

5. Andreas Leknessund, Norway, Team DSM, 1:13:44

6. Michael Storer, Australia, Groupama-FDJ, 1:23:02

7. Kevin Geniets, Luxembourg, Groupama-FDJ, 1:31:42

8. Georg Zimmerman, Germany, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, 1:33:20

9. Fred Wright, Great Britain, Bahrain Victorious, 1:44:35

10. Andreas Kron, Denmark, Lotto Soudal, 1:58:19

Also

11. Quinn Simmons, United States, Trek Segafredo, 1:58:43

Mountain Standings

1. Simmon Geschke, Germany, COFIDIS, 46 points

2. Louis Meintjes, South Africa, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, 39

3. Neilson Powless, United States, EF Education-EasyPost, 37

4. Jonas Vingegaard, Denmark, Jumbo-Visma, 36

5. Giulio Ciccone, Italy, Trek-Segafredo, 35

6. Pierre Latour, France, TotalEnergies, 35

7. Thomas Pidcock, Great Britain, Ineos Grenadiers, 28

8. Anthony Perez, France, COFIDIS, 26

9. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 26

10. Chris Froome, Great Britain, Israel-Premier Tech, 22

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.