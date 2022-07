The Senior Open Championship presented by Rolex Tour Scores

Sunday At Kings Course Auchterarder, United Kingdom Purse: $2.5 million Yardage: 6,859; Par: 70 Final Round Darren Clarke (1500), $424,191…

Sunday

At Kings Course

Auchterarder, United Kingdom

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,859; Par: 70

Final Round

Darren Clarke (1500), $424,191 65-67-69-69—270 Padraig Harrington (990), $282,938 66-69-69-67—271 Paul Broadhurst (451), $103,816 65-70-66-71—272 Ernie Els (451), $103,816 66-69-69-68—272 Thongchai Jaidee (451), $103,816 66-71-67-68—272 Mauricio Molina (451), $103,816 68-69-70-65—272 Steven Alker (0), $103,816 68-68-66-70—272 Doug Barron (0), $103,816 69-71-67-65—272 Colin Montgomerie (275), $57,120 70-66-68-69—273 Paul Lawrie (245), $48,866 69-70-69-67—275 Y.E. Yang (0), $48,866 73-65-68-69—275 Alex Cejka (194), $40,254 70-73-64-69—276 James Kingston (194), $40,254 70-69-66-71—276 Bernhard Langer (194), $40,254 67-68-70-71—276 Charlie Wi (194), $40,254 73-66-67-70—276 Retief Goosen (155), $34,233 70-69-70-68—277 Simon Khan (155), $34,233 66-72-70-69—277 Mark Brown (0), $34,233 72-67-68-70—277 Stuart Appleby (0), $31,750 70-67-67-74—278 Peter O’Malley (114), $28,294 71-69-70-69—279 Phillip Price (114), $28,294 69-71-68-71—279 Stephen Ames (0), $28,294 64-71-74-70—279 Ken Duke (0), $28,294 69-69-71-70—279 Kent Jones (0), $28,294 65-70-73-71—279 Jerry Kelly (0), $28,294 65-70-67-77—279 Scott Parel (0), $28,294 66-68-74-71—279 Clark Dennis (92), $24,406 69-68-69-74—280 Prayad Marksaeng (0), $24,406 68-71-70-71—280 Garry Houston (81), $21,728 68-69-71-73—281 Miguel Angel Jimenez (81), $21,728 69-67-71-74—281 Miguel Angel Martin (81), $21,728 66-70-73-72—281 Ian Woosnam (81), $21,728 71-70-68-72—281 Carlos Franco (0), $21,728 72-71-69-69—281 Thomas Bjorn (71), $19,384 67-74-71-70—282 Michael Watson (71), $19,384 74-65-71-72—282 Marco Dawson (0), $17,538 69-69-70-75—283 Glen Day (0), $17,538 64-72-77-70—283 Harrison Frazar (0), $17,538 69-73-69-72—283 Tom Gillis (0), $17,538 70-70-70-73—283 Corey Pavin (0), $17,538 69-69-71-74—283 Adilson Da Silva (53), $14,867 69-70-71-74—284 Richard Green (53), $14,867 67-72-72-73—284 Joakim Haeggman (53), $14,867 71-71-74-68—284 David Morland (53), $14,867 71-69-69-75—284 Andy Oldcorn (53), $14,867 70-71-67-76—284 David Frost (0), $14,867 67-68-77-72—284 Cliff Kresge (41), $11,987 72-70-70-73—285 Woody Austin 70-73-67-75—285 Stephen Dodd 69-72-71-73—285 Paul McGinley 71-71-69-74—285 John Senden 67-71-72-75—285 Kirk Triplett 72-70-72-71—285 Markus Brier 67-72-73-74—286 John Kemp 73-69-67-77—286 Greg Owen 69-72-71-74—286 Dicky Pride 66-73-75-72—286 Jean-Francois Remesy 69-70-73-74—286 Russ Cochran 73-69-70-75—287 Wes Short 72-71-70-74—287 Andre Bossert 70-70-71-77—288 Richard Dinsdale 72-71-70-75—288 Trevor Foster 71-71-73-73—288 Andrew Butterfield 67-73-72-77—289 Paul Streeter 70-71-72-76—289 Yoshinobu Tsukada 70-73-72-74—289 Michael Campbell 71-70-72-77—290 Rafael Gomez 76-66-72-77—291 Michael Jonzon 71-72-76-72—291 Thomas Levet 69-73-74-79—295 Scott Henderson 69-71-75-81—296 Harry Rudolph 73-68-77-78—296

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.