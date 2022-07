The Senior Open Championship presented by Rolex Par Scores

Saturday At Kings Course Auchterarder, United Kingdom Purse: $2.5 million Yardage: 6,859; Par: 70 Third Round Paul Broadhurst 65-70-66—201 -9…

Saturday

At Kings Course

Auchterarder, United Kingdom

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,859; Par: 70

Third Round

Paul Broadhurst 65-70-66—201 -9 Darren Clarke 65-67-69—201 -9 Steven Alker 68-68-66—202 -8 Jerry Kelly 65-70-67—202 -8 Stuart Appleby 70-67-67—204 -6 Ernie Els 66-69-69—204 -6 Padraig Harrington 66-69-69—204 -6 Thongchai Jaidee 66-71-67—204 -6 Colin Montgomerie 70-66-68—204 -6 James Kingston 70-69-66—205 -5 Bernhard Langer 67-68-70—205 -5 Clark Dennis 69-68-69—206 -4 Charlie Wi 73-66-67—206 -4 Y.E. Yang 73-65-68—206 -4 Doug Barron 69-71-67—207 -3 Mark Brown 72-67-68—207 -3 Alex Cejka 70-73-64—207 -3 Miguel Angel Jimenez 69-67-71—207 -3 Mauricio Molina 68-69-70—207 -3 Marco Dawson 69-69-70—208 -2 Garry Houston 68-69-71—208 -2 Kent Jones 65-70-73—208 -2 Simon Khan 66-72-70—208 -2 Paul Lawrie 69-70-69—208 -2 Andy Oldcorn 70-71-67—208 -2 Scott Parel 66-68-74—208 -2 Phillip Price 69-71-68—208 -2 Stephen Ames 64-71-74—209 -1 Ken Duke 69-69-71—209 -1 Tom Gillis 70-70-69—209 -1 Retief Goosen 70-69-70—209 -1 John Kemp 73-69-67—209 -1 Prayad Marksaeng 68-71-70—209 -1 Miguel Angel Martin 66-70-73—209 -1 David Morland 71-69-69—209 -1 Corey Pavin 69-69-71—209 -1 Ian Woosnam 71-70-68—209 -1 Woody Austin 70-73-67—210 E Adilson Da Silva 69-70-71—210 E Peter O’Malley 71-69-70—210 E John Senden 67-71-72—210 E Andre Bossert 70-70-71—211 +1 Richard Dinsdale 72-71-68—211 +1 Harrison Frazar 69-73-69—211 +1 Richard Green 67-72-72—211 +1 Paul McGinley 71-71-69—211 +1 Thomas Bjorn 67-74-71—212 +2 Markus Brier 67-72-73—212 +2 Andrew Butterfield 67-73-72—212 +2 Russ Cochran 73-69-70—212 +2 Stephen Dodd 69-72-71—212 +2 David Frost 67-68-77—212 +2 Cliff Kresge 72-70-70—212 +2 Greg Owen 69-72-71—212 +2 Jean-Francois Remesy 69-70-73—212 +2 Michael Campbell 71-70-72—213 +3 Glen Day 64-72-77—213 +3 Trevor Foster 71-71-71—213 +3 Wes Short 72-71-70—213 +3 Paul Streeter 70-71-72—213 +3 Carlos Franco 72-71-71—214 +4 Rafael Gomez 76-66-72—214 +4 Dicky Pride 66-73-75—214 +4 Kirk Triplett 72-70-72—214 +4 Scott Henderson 69-71-75—215 +5 Yoshinobu Tsukada 70-73-72—215 +5 Joakim Haeggman 71-71-74—216 +6 Thomas Levet 69-73-74—216 +6 Harry Rudolph 73-68-77—218 +8 Michael Jonzon 71-72-76—219 +9 Michael Watson 74-65-111—250 +40

