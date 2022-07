Rocket Mortgage Classic Par Scores

Saturday At North Course Detroit Purse: $8.4 million Yardage: 7,370; Par: 72 Third Round Tony Finau 64-66-65—195 -21 Taylor Pendrith…

Saturday

At North Course

Detroit

Purse: $8.4 million

Yardage: 7,370; Par: 72

Third Round

Tony Finau 64-66-65—195 -21 Taylor Pendrith 64-65-66—195 -21 Cameron Young 71-63-65—199 -17 Stephan Jaeger 67-68-65—200 -16 Patrick Cantlay 70-65-66—201 -15 Scott Stallings 70-65-67—202 -14 Si Woo Kim 67-68-68—203 -13 Taylor Moore 67-71-65—203 -13 Russell Henley 69-65-70—204 -12 Chris Kirk 68-69-67—204 -12 Adam Svensson 69-68-67—204 -12 Tyler Duncan 70-70-65—205 -11 Charley Hoffman 67-69-69—205 -11 Zach Johnson 67-69-69—205 -11 Brendan Steele 69-69-67—205 -11 Wyndham Clark 69-68-69—206 -10 Cameron Davis 68-73-65—206 -10 Kurt Kitayama 67-72-67—206 -10 KK Limbhasut 70-68-68—206 -10 J.J. Spaun 69-71-66—206 -10 Michael Thompson 66-71-69—206 -10 Matt Wallace 66-71-69—206 -10 Nick Watney 67-72-67—206 -10 Max Homa 72-68-67—207 -9 Joohyung Kim 69-72-66—207 -9 Henrik Norlander 67-74-66—207 -9 Vince Whaley 68-71-68—207 -9 Danny Willett 70-68-69—207 -9 Cameron Champ 66-75-67—208 -8 Stewart Cink 68-66-74—208 -8 Jason Day 69-70-69—208 -8 Chris Gotterup 70-71-67—208 -8 Sung Kang 69-69-70—208 -8 Ben Martin 69-71-68—208 -8 Troy Merritt 68-72-68—208 -8 Patrick Rodgers 69-71-68—208 -8 Sam Ryder 67-69-72—208 -8 Sahith Theegala 68-67-73—208 -8 Richy Werenski 70-66-72—208 -8 Keegan Bradley 72-69-68—209 -7 Wesley Bryan 70-70-69—209 -7 Hayden Buckley 72-68-69—209 -7 Lee Hodges 66-66-77—209 -7 Justin Lower 67-69-73—209 -7 Webb Simpson 66-73-70—209 -7 Roger Sloan 70-69-70—209 -7 Kevin Streelman 71-69-69—209 -7 Callum Tarren 67-69-73—209 -7 Bo Van Pelt 70-70-69—209 -7 Austin Cook 69-69-72—210 -6 Bo Hoag 71-68-71—210 -6 John Huh 67-69-74—210 -6 Russell Knox 71-70-69—210 -6 Nate Lashley 68-73-69—210 -6 Trey Mullinax 71-70-69—210 -6 Seth Reeves 71-67-72—210 -6 Austin Smotherman 68-68-74—210 -6 Brandon Wu 69-69-72—210 -6 Will Zalatoris 70-71-69—210 -6 Ryan Brehm 69-70-72—211 -5 Adam Hadwin 70-69-72—211 -5 David Lingmerth 71-70-70—211 -5 David Lipsky 67-74-70—211 -5 Kiradech Aphibarnrat 67-71-74—212 -4 Jhonattan Vegas 68-71-73—212 -4 Beau Hossler 71-70-72—213 -3 Peter Malnati 71-70-72—213 -3 Chris Naegel 68-73-72—213 -3 Doc Redman 69-71-73—213 -3 Rory Sabbatini 69-72-72—213 -3 Adam Scott 69-66-78—213 -3 Cameron Tringale 71-69-73—213 -3 Luke Donald 70-70-74—214 -2 Patton Kizzire 71-69-74—214 -2 William McGirt 71-70-74—215 -1

