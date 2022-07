PGA Tour Barbasol Championship Scores

Saturday At Keene Trace Golf Club Nicholasville, Ky. Purse: $3.7 Million Yardage: 7,328; Par: 72 Completin of Second Round Matti…

Saturday At Keene Trace Golf Club Nicholasville, Ky. Purse: $3.7 Million Yardage: 7,328; Par: 72 Completin of Second Round

Matti Schmid 65-63_128

Max McGreevy 65-63_128

Adam Svensson 62-67_129

Ricardo Gouveia 64-65_129

Trey Mullinax 65-65_130

Kevin Streelman 66-64_130

Tyler Duncan 67-64_131

Mark Hubbard 65-67_132

Robin Roussel 64-68_132

Brandon Hagy 70-62_132

Michael Gligic 69-63_132

Sean O’Hair 68-65_133

Kramer Hickok 67-66_133

Yannik Paul 66-67_133

Dylan Wu 66-67_133

Hurly Long 68-65_133

Camilo Villegas 65-68_133

Michael Kim 65-68_133

Ben Kohles 67-66_133

Jason Dufner 67-67_134

David Hearn 67-67_134

Austin Cook 70-64_134

Julien Brun 67-67_134

Bo Van Pelt 65-69_134

Tom Lewis 66-68_134

Jonathan Byrd 67-67_134

Vince Whaley 70-64_134

Satoshi Kodaira 67-67_134

Cameron Percy 66-69_135

Santiago Tarrio 69-66_135

Espen Kofstad 69-66_135

Chris Stroud 69-66_135

Niklas Norgaard Moller 68-67_135

William McGirt 69-66_135

Greyson Sigg 66-69_135

Hugo León 67-68_135

David Skinns 65-70_135

Ryan Moore 68-68_136

Lucas Bjerregaard 70-66_136

Doc Redman 66-70_136

Josh Teater 68-68_136

Aaron Cockerill 71-66_137

Jim Herman 72-65_137

Justin Walters 66-71_137

Jacob Bridgeman 68-69_137

Dawie van der Walt 69-68_137

Seth Reeves 69-68_137

Hank Lebioda 71-66_137

Ryan Brehm 68-69_137

Austin Smotherman 69-68_137

Seung-Yul Noh 68-70_138

J.J. Henry 72-66_138

Ben Crane 69-69_138

Scott Jamieson 71-67_138

Josh Geary 71-67_138

Sebastian Garcia Rodriguez 71-67_138

Patrick Flavin 71-67_138

Conrad Shindler 68-70_138

Carlos Pigem 68-70_138

Richard S. Johnson 70-68_138

Scott Brown 69-69_138

Kevin Tway 67-71_138

Taylor Moore 66-72_138

James Hahn 70-69_139

Arjun Atwal 70-69_139

Alfredo Garcia-Heredia 71-68_139

Taylor Pendrith 71-68_139

Lukas Nemecz 71-68_139

Chesson Hadley 71-68_139

Hayden Buckley 69-70_139

Greg Chalmers 70-69_139

Kevin Chappell 69-70_139

Chase Hanna 73-66_139

Paul Barjon 71-68_139

Stephen Stallings Jr. 70-69_139

John Merrick 70-69_139

Marcus Helligkilde 70-69_139

Aaron Baddeley 69-70_139

Marcel Siem 69-70_139

Søren Kjeldsen 70-69_139

Gunner Wiebe 72-67_139

Jim Knous 69-70_139

Justin Lower 69-70_139

Missed Cut

Chris Paisley 72-68_140

Martin Trainer 73-67_140

Sam Ryder 71-69_140

Roger Sloan 75-65_140

Jared Wolfe 67-73_140

Joshua Creel 71-69_140

Miguel Tabuena 71-69_140

Patton Kizzire 70-70_140

D.J. Trahan 72-68_140

Oliver Wilson 71-69_140

John Huh 70-70_140

Marcel Schneider 71-69_140

Michael Lorenzo-Vera 73-67_140

Ben Martin 69-71_140

Jason Bohn 71-69_140

Gavin Kyle Green 68-73_141

Scott Gutschewski 71-70_141

Bill Haas 69-72_141

Sung Kang 70-71_141

Robert Garrigus 71-70_141

Nathan Petronzio 68-73_141

David Lingmerth 68-73_141

Joel Sjöholm 72-69_141

Andres Romero 74-67_141

Dale Whitnell 70-71_141

Niklas Lemke 67-74_141

Brice Garnett 72-70_142

Brian Stuard 70-72_142

Vaughn Taylor 68-74_142

Chase Seiffert 71-71_142

Bo Hoag 68-74_142

Brian Davis 72-70_142

Lee Hodges 71-71_142

Kevin Stadler 70-72_142

Julian Suri 75-67_142

Alejandro Cañizares 68-74_142

Omar Uresti 71-71_142

Garrick Porteous 72-70_142

Brett Drewitt 74-68_142

Christopher Gotterup 75-67_142

Henrik Norlander 76-67_143

Joel Stalter 72-71_143

Fabián Gómez 72-71_143

Ted Potter, Jr. 75-68_143

Daniel Wetterich 73-70_143

Nicolai Von Dellingshausen 70-73_143

Harry Higgs 68-75_143

D.A. Points 74-69_143

Derek Lamely 72-72_144

Richard McEvoy 72-72_144

Derek Ernst 68-76_144

Ricky Barnes 72-72_144

Sangmoon Bae 73-71_144

George McNeill 69-75_144

Tommy Gainey 70-74_144

Maclain Huge 71-74_145

Jonas Blixt 74-71_145

Parker McLachlin 75-70_145

Michael Thompson 72-75_147

Kelly Kraft 73-74_147

Wesley Bryan 74-73_147

Haydn Porteous 71-76_147

Matt Harris 74-74_148

Benjamin Hebert 72-77_149

Renato Paratore 75-76_151

Andrew Stephens 77-75_152

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.