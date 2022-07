PGA Tour 3M Championship Par Scores

Saturday At TPC Twin Cities Blaine, Minn. Purse: $7.5 Million Yardage: 7,431; Par: 71 Third Round Scores at time of…

Saturday At TPC Twin Cities Blaine, Minn. Purse: $7.5 Million Yardage: 7,431; Par: 71 Third Round Scores at time of Suspension of Play

Scott Piercy 65-64_129 -18

Emiliano Grillo 67-65_132 -14

Tony Finau 67-68_135 -10

Chesson Hadley 68-69_137 -9

Doug Ghim 67-68_135 -7

J.T. Poston 71-69_140 -8

Peter Malnati 68-69_137 -8

Jared Wolfe 68-69_137 -8

Tom Hoge 67-68_135 -8

Andrew Putnam 71-68_139 -7

Greyson Sigg 70-68_138 -7

Lee Hodges 70-67_137 -7

Sungjae Im 65-70_135 -7

Robert Streb 68-67_135 -7

Cameron Percy 72-69_141 -6

Stewart Cink 71-69_140 -6

Wyndham Clark 72-68_140 -6

Danny Willett 72-66_138 -6

Adam Long 69-69_138 -6

Callum Tarren 71-63_134 -6

Michael Gligic 72-69_141 -5

Joohyung Kim 73-68_141 -5

James Hahn 69-70_139 -5

Paul Barjon 72-67_139 -5

Scott Gutschewski 72-67_139 -5

Chase Seiffert 71-67_138 -5

Brice Garnett 67-71_138 -5

Cam Davis 70-68_138 -5

Patton Kizzire 68-69_137 -5

Seung-Yul Noh 69-71_140 -4

Kelly Kraft 70-71_141 -4

Rick Lamb 71-69_140 -4

Aaron Baddeley 72-68_140 -4

David Lingmerth 68-71_139 -4

Ricky Barnes 68-71_139 -4

Camilo Villegas 72-69_141 -3

Troy Merritt 72-69_141 -3

Michael Thompson 72-69_141 -3

C.T. Pan 69-71_140 -3

Hayden Buckley 72-70_142 -3

Hank Lebioda 68-74_142 -3

Andrew Novak 70-69_139 -3

Rickie Fowler 70-72_142 -3

Cameron Champ 75-68_143 -3

Tyler Duncan 73-70_143 -3

Jim Knous 73-70_143 -3

Satoshi Kodaira 73-68_141 -2

Grayson Murray 73-69_142 -2

Dawie van der Walt 75-67_142 -2

Maverick McNealy 71-71_142 -2

J.J. Henry 72-70_142 -2

Matt Wallace 70-70_140 -1

Austin Smotherman 72-70_142 -1

Roger Sloan 70-69_139 -1

George McNeill 72-71_143 -1

Chez Reavie 75-68_143 -1

Scott Brown 69-74_143 -1

Paul Goydos 70-73_143 -1

Matthew NeSmith 71-70_141 E

Greg Chalmers 70-71_141 E

Adam Schenk 73-69_142 E

Chris Gotterup 75-67_142 E

Bo Hoag 75-67_142 E

Nick Hardy 71-71_142 E

Ryan Palmer 75-67_142 E

Jonathan Byrd 72-71_143 E

Bo Van Pelt 75-68_143 E

Adam Hadwin 68-75_143 E

Jason Day 70-72_142 +1

Ryan Brehm 71-71_142 +1

Kevin Chappell 77-66_143 +1

David Skinns 72-71_143 +1

Brendon Todd 70-72_142 +2

Matthias Schwab 70-73_143 +2

Jonas Blixt 69-73_142 +3

