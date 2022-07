NHRA Amalie Flav-R-Pac NHRA Northwest Nationals Qualifying

Friday At Pacific Raceways Kent, Wash. Friday’s First-round Qualifying Top Fuel 1. Steve Torrence, 3.819 seconds, 321.50 mph; 2. Shawn…

Friday At Pacific Raceways Kent, Wash. Friday’s First-round Qualifying Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.819 seconds, 321.50 mph; 2. Shawn Langdon, 3.848, 315.64; 3. Tony Schumacher, 3.850, 316.67; 4. Josh Hart, 3.865, 301.87; 5. Clay Millican, 3.868, 310.13; 6. Alex Laughlin, 3.955, 304.19; 7. Scott Palmer, 3.981, 275.17; 8. Antron Brown, 4.037, 238.72; 9. Justin Ashley, 4.048, 247.11; 10. Brittany Force, 4.301, 189.55; 11. Doug Kalitta, 4.338, 188.10; 12. Mike Salinas, 4.353, 190.40; 13. Leah Pruett, 5.956, 114.25; 14. Jim Maroney, 6.134, 110.94; 15. Austin Prock, 6.201, 248.02.

Funny Car

1. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.965, 319.82; 2. Alexis DeJoria, Toyota Supra, 3.994, 313.95; 3. John Force, Chevy Camaro, 4.001, 311.92; 4. Ron Capps, Supra, 4.024, 312.64; 5. Tim Wilkerson, Mustang, 4.030, 315.64; 6. J.R. Todd, Supra, 4.034, 314.24; 7. Robert Hight, Camaro, 4.053, 310.20; 8. Cruz Pedregon, Dodge Charger, 4.070, 306.05; 9. Blake Alexander, Mustang, 4.082, 308.43; 10. Matt Hagan, Charger, 4.200, 251.49; 11. Jim Campbell, Charger, 4.418, 212.19.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.608, 209.26; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.608, 207.11; 3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.630, 208.62; 4. Kyle Koretsky, Camaro, 6.630, 208.17; 5. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.632, 208.46; 6. Dallas Glenn, Camaro, 6.633, 207.21; 7. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.652, 208.17; 8. Deric Kramer, Camaro, 6.668, 207.50; 9. Camrie Caruso, Camaro, 6.670, 203.31; 10. Matt Hartford, Camaro, 6.676, 207.85; 11. Bo Butner, Camaro, 6.695, 207.56; 12. Fernando Cuadra, Mustang, 6.702, 206.95; 13. Chris McGaha, Camaro, 8.036, 195.68; 14. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 10.815, 82.77; 15. Mason McGaha, Camaro, 12.311, 72.16.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.