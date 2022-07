AMERICAN LEAGUE BATTING_Arraez, Minnesota, .354; Devers, Boston, .327; Kirk, Toronto, .317; Benintendi, Kansas City, .316; France, Seattle, .316; Bogaerts, Boston,…

AMERICAN LEAGUE

BATTING_Arraez, Minnesota, .354; Devers, Boston, .327; Kirk, Toronto, .317; Benintendi, Kansas City, .316; France, Seattle, .316; Bogaerts, Boston, .314; Alvarez, Houston, .313; J.Martinez, Boston, .311; Cabrera, Detroit, .308; Giménez, Cleveland, .298; Vaughn, Chicago, .298.

RUNS_Judge, New York, 65; Devers, Boston, 57; Alvarez, Houston, 54; Trout, Los Angeles, 53; Arraez, Minnesota, 48; Bogaerts, Boston, 48; Ohtani, Los Angeles, 48; J.Rodríguez, Seattle, 48; A.García, Texas, 47; J.Ramírez, Cleveland, 47; Rizzo, New York, 47; Springer, Toronto, 47.

RBI_Judge, New York, 64; J.Ramírez, Cleveland, 63; Alvarez, Houston, 58; Tucker, Houston, 57; Stanton, New York, 54; Story, Boston, 54; Ohtani, Los Angeles, 53; Guerrero Jr., Toronto, 53; Rizzo, New York, 52; A.García, Texas, 51.

HITS_Devers, Boston, 104; Arraez, Minnesota, 98; Benintendi, Kansas City, 94; Bogaerts, Boston, 91; Bichette, Toronto, 89; J.Abreu, Chicago, 87; France, Seattle, 87; Judge, New York, 87; J.Martinez, Boston, 87; J.Rodríguez, Seattle, 86.

DOUBLES_Devers, Boston, 27; J.Ramírez, Cleveland, 27; J.Martinez, Boston, 26; Gurriel, Houston, 23; Mullins, Baltimore, 22; J.Abreu, Chicago, 21; Bogaerts, Boston, 21; Gurriel Jr., Toronto, 21; Andrus, Oakland, 20; Bichette, Toronto, 20; Espinal, Toronto, 20; Hays, Baltimore, 20.

TRIPLES_Rosario, Cleveland, 5; Witt Jr., Kansas City, 5; J.Ramírez, Cleveland, 4; A.García, Texas, 3; Gordon, Minnesota, 3; Kwan, Cleveland, 3; Odor, Baltimore, 3; Rivera, Kansas City, 3; 17 tied at 2.

HOME RUNS_Judge, New York, 30; Alvarez, Houston, 25; Trout, Los Angeles, 23; Buxton, Minnesota, 22; Rizzo, New York, 22; Stanton, New York, 21; Guerrero Jr., Toronto, 19; Ohtani, Los Angeles, 18; Devers, Boston, 17; Altuve, Houston, 16; Tucker, Houston, 16; J.Ramírez, Cleveland, 16; Seager, Texas, 16.

STOLEN BASES_J.Rodríguez, Seattle, 21; Mateo, Baltimore, 20; Arozarena, Tampa Bay, 18; Mullins, Baltimore, 16; Merrifield, Kansas City, 14; Semien, Texas, 14; Tucker, Houston, 14; Kiner-Falefa, New York, 13; Straw, Cleveland, 13; A.García, Texas, 12; J.Ramírez, Cleveland, 12; White, Texas, 12; Witt Jr., Kansas City, 12.

PITCHING_Gilbert, Seattle, 10-3; Verlander, Houston, 10-3; Taillon, New York, 9-2; Manoah, Toronto, 9-3; McClanahan, Tampa Bay, 9-3; Cimber, Toronto, 8-2; F.Valdez, Houston, 8-3; Ohtani, Los Angeles, 8-4; Pivetta, Boston, 8-6; M.Pérez, Texas, 7-2; Cole, New York, 7-2.

ERA_McClanahan, Tampa Bay, 1.74; Verlander, Houston, 2.03; Manoah, Toronto, 2.33; M.Pérez, Texas, 2.34; Cortes, New York, 2.44; Cease, Chicago, 2.51; Gilbert, Seattle, 2.61; F.Valdez, Houston, 2.67; Gausman, Toronto, 2.86; Blackburn, Oakland, 2.90.

STRIKEOUTS_McClanahan, Tampa Bay, 133; Cease, Chicago, 125; Cole, New York, 117; Ray, Seattle, 117; Ohtani, Los Angeles, 111; Javier, Houston, 102; Gausman, Toronto, 100; Montas, Oakland, 100; Bieber, Cleveland, 99; Pivetta, Boston, 95.

