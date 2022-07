Korn Ferry Tour The Ascendant Open Scores

Saturday At TPC Colorado Berthoud, Colo. Purse: $750,000 Yardage: 7,995; Par: 72 Third Round Zecheng Dou 69-67-68_204 Ryan McCormick 67-67-70_204…

Saturday At TPC Colorado Berthoud, Colo. Purse: $750,000 Yardage: 7,995; Par: 72 Third Round

Zecheng Dou 69-67-68_204

Ryan McCormick 67-67-70_204

Dawson Armstrong 69-65-70_204

Carl Yuan 71-70-64_205

Brandon Matthews 70-67-68_205

Augusto Núñez 66-70-69_205

Harrison Endycott 71-71-65_207

John VanDerLaan 73-68-66_207

Davis Thompson 71-70-66_207

Jeremy Paul 67-71-69_207

Shad Tuten 70-69-68_207

Kyle Westmoreland 73-68-67_208

Justin Suh 75-65-68_208

Kevin Roy 71-67-70_208

Michael Kim 67-71-70_208

Vince India 70-66-72_208

Brett White 74-69-66_209

Trevor Cone 71-72-66_209

Braden Thornberry 73-70-66_209

Pierceson Coody 69-73-67_209

David Kocher 71-70-68_209

MJ Daffue 71-70-68_209

Zack Fischer 70-70-69_209

Jay Card III 69-69-71_209

Garett Reband 71-66-72_209

Ashton Van Horne 71-72-67_210

Scott Harrington 67-76-67_210

Zac Blair 70-73-67_210

Patrick Fishburn 71-71-68_210

Sam Stevens 72-70-68_210

Ben Griffin 69-73-68_210

Austin Eckroat 70-70-70_210

Martin Flores 70-70-70_210

Steven Fisk 70-68-72_210

Marcelo Rozo 70-73-68_211

Mark Anguiano 71-72-68_211

Brad Hopfinger 72-71-68_211

Patrick Cover 72-70-69_211

Nelson Ledesma 72-70-69_211

Luis Gagne 69-72-70_211

Vincent Norrman 70-70-71_211

Eric Cole 70-69-72_211

Conner Godsey 70-67-74_211

Derek Oland 70-73-69_212

John Chin 74-69-69_212

Tom Whitney 69-74-69_212

Cole Hammer 70-72-70_212

Sam Saunders 73-69-70_212

Alex Chiarella 72-70-70_212

Cody Gribble 74-68-70_212

Tom Lewis 71-70-71_212

Kevin Dougherty 74-66-72_212

Xinjun Zhang 68-70-74_212

Nick Voke 75-68-70_213

Robby Shelton 74-69-70_213

Zahkai Brown 72-69-72_213

Roberto Díaz 72-67-74_213

Taylor Dickson 69-74-71_214

MJ Maguire 73-70-71_214

Seonghyeon Kim 71-71-72_214

Pontus Nyholm 70-70-74_214

Erik Barnes 67-71-76_214

Jake Staiano 74-69-72_215

Marcos Montenegro 74-69-72_215

Tyson Alexander 69-74-72_215

Nicholas Lindheim 71-71-73_215

Julián Etulain 72-69-74_215

Trace Crowe 73-69-74_216

Philip Knowles 70-71-75_216

Michael Johnson 71-70-76_217

Curtis Luck 67-74-78_219

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.