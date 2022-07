Korn Ferry Tour Memorial Health Championship Par Scores

Sunday At The Panther Creek Country Club Springfield, Ill Purse: $750,000 Yardage: 7,228; Par: 71 Final Round Paul Haley II…

Paul Haley II (500), $135,000 65-67-61-64_257 -27

Austin Eckroat (300), $67,500 65-63-64-68_260 -24

Michael Kim (190), $45,000 61-69-64-67_261 -23

Patrick Newcomb (135), $33,750 65-64-64-69_262 -22

Stephen Franken (105), $27,188 67-65-68-63_263 -21

Augusto Núñez (105), $27,188 66-66-61-70_263 -21

Nicolas Echavarria (88), $23,063 69-65-63-67_264 -20

Cole Hammer (88), $23,063 68-63-64-69_264 -20

Nelson Ledesma (70), $17,873 67-67-66-65_265 -19

Sam Stevens (70), $17,873 68-67-65-65_265 -19

Kevin Dougherty (70), $17,873 65-67-66-67_265 -19

Blayne Barber (70), $17,873 70-64-64-67_265 -19

Cody Gribble (70), $17,873 68-66-62-69_265 -19

RJ Manke (51), $12,000 69-67-65-65_266 -18

Mark Anderson (51), $12,000 67-66-67-66_266 -18

Quade Cummins (51), $12,000 63-68-69-66_266 -18

Ben Taylor (51), $12,000 67-67-66-66_266 -18

Ryan Hall (51), $12,000 68-67-64-67_266 -18

Byeong Hun An (51), $12,000 67-66-63-70_266 -18

Rob Oppenheim (51), $12,000 64-68-60-74_266 -18

Robby Shelton (39), $7,920 66-67-68-66_267 -17

Tripp Kinney (39), $7,920 66-69-66-66_267 -17

Stuart Macdonald (39), $7,920 69-65-67-66_267 -17

Marcelo Rozo (39), $7,920 66-67-67-67_267 -17

Martin Flores (39), $7,920 68-68-70-61_267 -17

Brent Grant (28), $5,419 69-65-68-66_268 -16

Philip Knowles (28), $5,419 70-67-66-65_268 -16

Spencer Ralston (28), $5,419 69-64-70-65_268 -16

Grant Hirschman (28), $5,419 70-67-65-66_268 -16

Harry Hall (28), $5,419 67-69-68-64_268 -16

Alex Chiarella (28), $5,419 67-68-69-64_268 -16

Alexandre Rocha (28), $5,419 68-66-65-69_268 -16

Shad Tuten (28), $5,419 63-69-67-69_268 -16

Vincent Norrman (28), $5,419 69-64-64-71_268 -16

Josh Teater (19), $4,175 67-67-68-67_269 -15

James Nicholas (19), $4,175 66-67-69-67_269 -15

Zecheng Dou (19), $4,175 64-71-67-67_269 -15

Scott Harrington (19), $4,175 68-67-68-66_269 -15

Albin Choi (19), $4,175 68-65-67-69_269 -15

Zac Blair (19), $4,175 63-70-65-71_269 -15

Logan McAllister (12), $3,539 68-69-66-67_270 -14

Brandon Harkins (12), $3,539 65-72-66-67_270 -14

Brandon Crick (12), $3,539 65-70-67-68_270 -14

Dawson Armstrong (12), $3,539 67-70-66-67_270 -14

Seonghyeon Kim (12), $3,539 69-67-66-68_270 -14

Trevor Cone (12), $3,539 68-68-66-68_270 -14

Evan Harmeling (12), $3,539 67-65-69-69_270 -14

Kevin Roy (12), $3,539 65-68-70-67_270 -14

Erik Compton (7), $3,202 65-69-68-69_271 -13

Ryan McCormick (7), $3,202 68-69-67-67_271 -13

Taylor Dickson (7), $3,202 67-67-67-70_271 -13

A.J. Crouch (7), $3,202 68-67-66-70_271 -13

Brett White (7), $3,202 68-68-68-67_271 -13

George Cunningham (7), $3,202 68-67-70-66_271 -13

José de Jesús Rodríguez (7), $3,202 66-70-70-65_271 -13

Nick Voke (7), $3,202 70-65-71-65_271 -13

Corey Pereira (5), $3,083 66-68-68-70_272 -12

Jimmy Stanger (5), $3,083 72-64-66-70_272 -12

Chase Parker (5), $3,083 69-68-67-68_272 -12

Michael Feagles (5), $3,083 69-68-67-68_272 -12

Will Gordon (5), $3,083 65-69-72-66_272 -12

Nicholas Lindheim (5), $3,083 70-67-70-65_272 -12

Peter Kuest (4), $3,030 69-68-67-69_273 -11

Alex Weiss (4), $2,985 69-68-66-71_274 -10

John VanDerLaan (4), $2,985 66-68-71-69_274 -10

Tain Lee (4), $2,985 67-68-71-68_274 -10

Clay Feagler (4), $2,985 69-68-70-67_274 -10

Chris Baker (4), $2,985 68-67-72-67_274 -10

David Kocher (3), $2,933 68-67-71-69_275 -9

Matt Sharpstene (3), $2,933 66-69-73-67_275 -9

Jonathan Brightwell (3), $2,888 70-66-69-71_276 -8

Steven Fisk (3), $2,888 70-67-69-70_276 -8

Angus Flanagan (3), $2,888 71-66-72-67_276 -8

Rhein Gibson (3), $2,888 69-67-73-67_276 -8

Chandler Blanchet (2), $2,828 68-69-67-73_277 -7

Sam Saunders (2), $2,828 67-69-70-71_277 -7

Tano Goya (2), $2,828 67-70-70-70_277 -7

Luke Gannon (2), $2,828 68-69-73-67_277 -7

Michael Johnson (2), $2,790 68-69-73-71_281 -3

