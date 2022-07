Korn Ferry Price Cutter Charity Championship Par Scores

Sunday At Highland Springs Country Club Springfield, Mo. Purse: $750,000 Yardage: 7,115; Par: 72 Final Round David Kocher (500), $135,000…

Sunday At Highland Springs Country Club Springfield, Mo. Purse: $750,000 Yardage: 7,115; Par: 72 Final Round

David Kocher (500), $135,000 63-66-65-66_260 -28

Kevin Yu (184), $43,688 65-67-68-66_266 -22

Augusto Núñez (184), $43,688 66-67-66-67_266 -22

Robby Shelton (184), $43,688 66-66-64-70_266 -22

Taylor Montgomery (184), $43,688 63-68-66-69_266 -22

Zack Fischer (100), $25,875 69-66-69-64_268 -20

Justin Suh (90), $24,000 65-69-67-68_269 -19

Harry Hall (78), $19,903 65-68-69-68_270 -18

Sam Saunders (78), $19,903 66-69-65-70_270 -18

Matt McCarty (78), $19,903 65-70-66-69_270 -18

Austin Eckroat (78), $19,903 67-66-66-71_270 -18

Ben Silverman (65), $16,500 67-68-70-66_271 -17

Clay Feagler (53), $12,804 68-70-67-67_272 -16

Patrick Fishburn (53), $12,804 73-65-67-67_272 -16

Michael Kim (53), $12,804 68-70-67-67_272 -16

Zac Blair (53), $12,804 69-67-68-68_272 -16

Trevor Cone (53), $12,804 68-66-69-69_272 -16

Philip Knowles (53), $12,804 68-65-69-70_272 -16

Kevin Roy (53), $12,804 66-65-66-75_272 -16

Logan McAllister (43), $9,125 69-70-67-67_273 -15

Shad Tuten (43), $9,125 69-68-66-70_273 -15

Chris Baker (43), $9,125 68-66-69-70_273 -15

Joey Garber (38), $7,613 65-70-70-69_274 -14

Christopher Petefish (38), $7,613 67-67-70-70_274 -14

Eric Cole (32), $5,979 69-69-69-68_275 -13

Brandon Harkins (32), $5,979 66-67-72-70_275 -13

A.J. Crouch (32), $5,979 66-69-73-67_275 -13

Martin Contini (32), $5,979 70-67-68-70_275 -13

Jamie Lovemark (32), $5,979 69-69-66-71_275 -13

Ashton Van Horne (32), $5,979 67-68-68-72_275 -13

Whee Kim (23), $4,763 72-67-67-70_276 -12

Paul Haley II (23), $4,763 72-67-68-69_276 -12

Martin Flores (23), $4,763 68-71-68-69_276 -12

Josh Teater (23), $4,763 70-64-70-72_276 -12

Mark Anguiano (23), $4,763 70-69-70-67_276 -12

Patrick Newcomb (23), $4,763 68-69-67-72_276 -12

John Augenstein (15), $3,813 68-69-70-70_277 -11

Carr Vernon (15), $3,813 70-68-69-70_277 -11

Chandler Blanchet (15), $3,813 67-70-69-71_277 -11

Blayne Barber (15), $3,813 71-67-68-71_277 -11

Evan Harmeling (15), $3,813 72-67-67-71_277 -11

Thomas Rosenmueller (15), $3,813 68-69-71-69_277 -11

Ryan McCormick (15), $3,813 68-71-66-72_277 -11

Nicholas Lindheim (15), $3,813 69-66-69-73_277 -11

Sam Stevens (15), $3,813 69-67-74-67_277 -11

Trace Crowe (10), $3,375 71-68-69-70_278 -10

Marcelo Rozo (10), $3,375 70-69-71-68_278 -10

Scott Harrington (10), $3,375 72-67-71-68_278 -10

Brandon Crick (8), $3,246 70-69-68-72_279 -9

Peter Kuest (8), $3,246 63-72-73-71_279 -9

Mark Anderson (8), $3,246 69-66-73-71_279 -9

Brad Hopfinger (8), $3,246 69-70-72-68_279 -9

Carson Young (6), $3,143 68-71-68-73_280 -8

David Gazzolo (6), $3,143 69-68-72-71_280 -8

Tain Lee (6), $3,143 67-71-71-71_280 -8

MJ Daffue (6), $3,143 72-67-71-70_280 -8

Zack Sucher (6), $3,143 68-70-73-69_280 -8

Alex Chiarella (6), $3,143 70-68-75-67_280 -8

Erik Barnes (5), $3,068 71-67-69-74_281 -7

Tyson Alexander (5), $3,068 66-70-70-75_281 -7

Taylor Dickson (5), $3,068 70-67-72-72_281 -7

Kyle Reifers (5), $3,068 66-72-74-69_281 -7

Nicolas Echavarria (4), $3,008 67-66-71-78_282 -6

Tee-K Kelly (4), $3,008 71-68-71-72_282 -6

Andrew Yun (4), $3,008 71-68-71-72_282 -6

Norman Xiong (4), $3,008 68-70-76-68_282 -6

George Cunningham (3), $2,933 70-69-70-74_283 -5

Seonghyeon Kim (3), $2,933 66-70-74-73_283 -5

Mac Meissner (3), $2,933 69-69-72-73_283 -5

Ben Taylor (3), $2,933 68-69-74-72_283 -5

Alexandre Rocha (3), $2,933 71-68-72-72_283 -5

Jimmy Stanger (3), $2,933 70-69-73-71_283 -5

Nicholas Thompson (3), $2,880 67-68-73-76_284 -4

Andrew Beckler (3), $2,858 68-70-74-73_285 -3

Conner Godsey (3), $2,858 72-67-75-71_285 -3

